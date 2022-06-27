Світ притягне Кремль до відповідальності за його звірства в Україні, - Брінк

Посол США в Києві Бріджіт Брінк прокоментувала масивні ракетні обстріли по території України 27 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в твіттері посольства США в Україні.

У повідомленні зазначається: "Жахливі повідомлення та фото надходять з Кременчука після ракетного удару Росії по переповненому людьми торговельному центру. Світ притягне Кремль до відповідальності за його звірства в Україні".

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