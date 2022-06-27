Світ притягне Кремль до відповідальності за його звірства в Україні, - Брінк
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Посол США в Києві Бріджіт Брінк прокоментувала масивні ракетні обстріли по території України 27 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в твіттері посольства США в Україні.
У повідомленні зазначається: "Жахливі повідомлення та фото надходять з Кременчука після ракетного удару Росії по переповненому людьми торговельному центру. Світ притягне Кремль до відповідальності за його звірства в Україні".
Топ коментарі
+15 Артм Воронцов
показати весь коментар27.06.2022 20:50
+14 Hobby Programming
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+13 Марина Кравець
показати весь коментар27.06.2022 20:51
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Будь ласка, зачекайте...
Чи не пора перенести війну на территорію кацапії ?
В кацапії багато вокзалів, торгіведьних центрів, метро........Для перемоги у війні всілякі способи хороші...
Представляю собі як заспіває кацапня, якщо влаштувати кілька вибухів у Москві, чи Пітері...І для цього ніяких ракет не потрібно ....
Кацапня відразу б задумалась чи потрібна їй ця війна і яке то воно вбивати мирних людей....
Ці кроки нададуть можливість ЗСУ знищувати всі аеродроми, з яких вилітають рашистські літаки, що запускають ракети по українських містах.
При тому світ також заявляє - про переговори з путіним; про те що владу в рф міняти не планують; і про те що росіяни ні в чому не винні.
Дій світ типу превентивного атомного удару по Кремлю не помітно.
Так яке буде притягування до відповідальності ********* гітлера та ******** гітлерівців? Помахають пальчиком і скажуть но-но-но?