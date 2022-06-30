Змеиный освободили с помощью САУ "Богдана, - Залужный. ВИДЕО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал освобождение острова Змеиный от российских оккупантов.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Не выдержав огня наших артиллерийских, ракетных и авиационных ударов, оккупанты покинули остров Змеиный.

Благодарю защитников Одесщины, которые приняли максимальные меры для освобождения стратегически важного участка нашей территории. Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы "Богдана", сыгравшей важную роль в освобождении острова. Благодарность иностранным партнерам за предоставленные средства поражения.

Благодарю всех, кто помогает защищать каждый метр украинской земли и верит в Вооруженные Силы Украины", - подчеркнул он.

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