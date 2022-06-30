Змеиный освободили с помощью САУ "Богдана, - Залужный. ВИДЕО
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал освобождение острова Змеиный от российских оккупантов.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Не выдержав огня наших артиллерийских, ракетных и авиационных ударов, оккупанты покинули остров Змеиный.
Благодарю защитников Одесщины, которые приняли максимальные меры для освобождения стратегически важного участка нашей территории. Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы "Богдана", сыгравшей важную роль в освобождении острова. Благодарность иностранным партнерам за предоставленные средства поражения.
Благодарю всех, кто помогает защищать каждый метр украинской земли и верит в Вооруженные Силы Украины", - подчеркнул он.
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А шо таке "бяра"? В інтернеті знайшов тільки цю картинку...
В публикации предоставили скриншот российских СМИ, которые назвали 30 июня "черным днем" российского флота. В материале также потроллили Россию, пошутив, что подрыв катера на мине был очередным "жестом доброй воли".
www.dialog.ua/war/254608_1656589531
А кажуть - не вистачає озброєння.
що знамениті американські гаубиці М777 б'ють на 35 км і при цьому точно,
а українська САУ "Богдана" б'є на 42 км і при цьому теж точно, але значно швидше?..
і що при цьому Україна просить і очікує з-за кордону ще більше М777, але не отримує їх достатньо,
але при цьому не виробляє свої САУ "Богдана" і снаряди до них?
Кстати высоко расположенный казеник это основная претензия к изготовителю, и это исправить надо полностью переделывать проект.
Ця інформація є фейковою, повідомляє у своєму Telegram-каналі український офіцер та блогер Анатолій Штірліц.
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