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Змеиный освободили с помощью САУ "Богдана, - Залужный. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал освобождение острова Змеиный от российских оккупантов.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Не выдержав огня наших артиллерийских, ракетных и авиационных ударов, оккупанты покинули остров Змеиный.

Благодарю защитников Одесщины, которые приняли максимальные меры для освобождения стратегически важного участка нашей территории. Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы "Богдана", сыгравшей важную роль в освобождении острова. Благодарность иностранным партнерам за предоставленные средства поражения.

Благодарю всех, кто помогает защищать каждый метр украинской земли и верит в Вооруженные Силы Украины", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия вывела гарнизон с острова Змеиный, назвав это "шагом доброй воли"
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Топ комментарии
+87
Ой.
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30.06.2022 13:11
+73
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30.06.2022 13:12
+70
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30.06.2022 13:32
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Ну да ну да, а вот производсвто ракет Точки У и Смеочей у нас есть, да? Трололо сраное.
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30.06.2022 18:32 Ответить
Говнюк, почитай Вікі скільки їх було на початок війни у України.
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30.06.2022 18:48 Ответить
V 2af7597c ти, тупориле ЗЕ-ватне бидло, хоч уявляєш скільки Україна втратила своїх вояків з 24.02.22.??!!! і це лише через те, що ЗЕлена мерзота, котору обрали такі, як ти, вилупки, гальмувала виробництво САУ Богдана, РСЗО Вільха-М, Нептунів, Стугна та інших новітніх видів озброєння, аналоги яких зараз нам по крихтах передають наші Західні партнери? Про що ти, ЗЕлене, белькочеш? Про які снаряди 155 мм??? Якби справа була у 155 мм снарядах, то ми б їх отримали від НАТО вже у лютому!!! Але ж вся справа була і залишається у 155 мм гаубицях, виробництво яких ЗЕлена антиукраїнська та антидержавна наволоч гальмувала та саботувала з 2019 року. ЗЕлена наволоч має відповісти за роззброєння України перед широкомасштабною війною!!! І суд над зрадниками обов"язково буде!!!
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30.06.2022 19:10 Ответить
ты что гандон кацапский отмазываешь зе предателя?
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30.06.2022 22:50 Ответить
Вот туда и переместить опу щеленского - пусть, ****, теперь охраняет, хоть что-то.
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30.06.2022 18:06 Ответить
Ти не покоління пепсі, ти - поколіня бяри.
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30.06.2022 18:08 Ответить
поколіня бяри
*********
А шо таке "бяра"? В інтернеті знайшов тільки цю картинку...

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30.06.2022 22:03 Ответить
не писти кацап подоляцкий
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30.06.2022 22:51 Ответить
Почему зеленский остановил производство украинской гаубицы Богдана - https://www.youtube.com/watch?v=_ZW3CUNYqRM
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30.06.2022 17:55 Ответить
Потомуша прибыльней было заняться болшьим крадивныцтвом
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30.06.2022 18:36 Ответить
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30.06.2022 18:09 Ответить
Да ну, Богдана? Та она же недоделана, там же нет автомата заряжания, и вообще она "болтается" после выстрела, давай лучше выпросим у поляков Краба, или у Французов Цезаря, неначаси, дороги нам нужны, ну какие САУ
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30.06.2022 18:29 Ответить
Десантный катер Черноморского флота "Акула" подорвался под Мариуполем, отправившись вслед за "Москвой"

В публикации предоставили скриншот российских СМИ, которые назвали 30 июня "черным днем" российского флота. В материале также потроллили Россию, пошутив, что подрыв катера на мине был очередным "жестом доброй воли".

www.dialog.ua/war/254608_1656589531
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30.06.2022 18:42 Ответить
Так нет никаких акул в ЧМ, кроме карликовых катрана и сциллум.
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30.06.2022 19:58 Ответить
Слава ЗСУ!
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30.06.2022 19:09 Ответить
Молодцы, Слава Украине!
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30.06.2022 19:26 Ответить
А можно эту САУ "Богдана" использовать теперь на Луганском направлении?!
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30.06.2022 19:56 Ответить
Надіїмось
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30.06.2022 22:57 Ответить
Я хочу побачити автора Мирослава Гая з його новим блогом в стрічці Мирослав Гай
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30.06.2022 21:05 Ответить
Де ж були ці артилерійські, ракетні та авіаційні удари коли здавали Маріуполь? Та інші міста.
А кажуть - не вистачає озброєння.
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30.06.2022 21:18 Ответить
там же где и мариупольцы на выборах
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30.06.2022 22:53 Ответить
З літа 2018 р. до сьогодні, не було виготовлено жодного екземпляра української 155 мм САУ Богдана!!! Тож, по острову Зміїний била та сама, одна-єдина, наша українська, гаубиця стандарту НАТО, Богдана, виготовлена ще 4 роки тому. В українського Війська не було б і цього екземпляру, якби його не врятували від знищення люди, причетні до просування артилерійсько-ракетної програми України у 2014-2019 р.. Наказ про знищення Богдани надійшов 25 лютого 2022 р, на наступний день після начала широкомасштабного вторгнення москальської орди. Комусь з ZEленої ОПи хотілося знищити навіть той один екземпляр української САУ 155 мм, котрий був розроблений та виготовлений за Порошенка!
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30.06.2022 21:30 Ответить
Ужос, нах!
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30.06.2022 22:06 Ответить
"Зміїний звільнили за допомогою САУ "Богдана" - годный троллинг от Залужного. Одной пушкой разбили все панцири, с-300 и т.п.
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30.06.2022 22:28 Ответить
їбать а скільки треба для сраної скелі в 500 на 500м 10-20-100?
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30.06.2022 23:33 Ответить
Там же стояли ракетно-артиллерийский панцырь с - он не видит снарядов арты, да и ни кто не видит - слышен подлёт. Поэтому и ******* русня - ну пяток, другой скорей всего послали - и оказалось достаточно.
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01.07.2022 07:10 Ответить
Тут один заголовок - Зміїний звільнили за допомогою САУ "Богдана", заслуговує відповіді - Смерть ворогам.
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30.06.2022 22:49 Ответить
Найкоротша відстань з материка до o. Змеїний 35км, ще біля 10 км додаємо для стабільного грунту. 45 км - Богдана не дострілює до острову. Триндьож від Залужного викликає недовіру.
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30.06.2022 23:39 Ответить
Ого какой эксперд. Ну, а это, наверное другая Богдана - https://www.youtube.com/watch?v=_ZW3CUNYqRM
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01.07.2022 07:01 Ответить
Чи правильно я розумію,

що знамениті американські гаубиці М777 б'ють на 35 км і при цьому точно,
а українська САУ "Богдана" б'є на 42 км і при цьому теж точно, але значно швидше?..

і що при цьому Україна просить і очікує з-за кордону ще більше М777, але не отримує їх достатньо,
але при цьому не виробляє свої САУ "Богдана" і снаряди до них?
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01.07.2022 01:50 Ответить
Смотри почему зеленский закрыл производство Богданы - https://www.youtube.com/watch?v=_ZW3CUNYqRM
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01.07.2022 07:04 Ответить
Отримувати та виробляти це різні речі
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01.07.2022 08:52 Ответить
Нет, на единственном образце отсутствует автомат заряжания, а казенник находиться на уровне вытянутой руки и два бойца на вытянутых руках снаряд весом 43 кг с вкрученным взрывателем заряжают в орудие, уже звучит не безопасно, понятно что скорострельность дай бог один выстрел в две минуты, при чем неизвестно на сколько подходов хватит сил бойцам, для неспешной стрельбы по острову откуда не прилетит сойдёт, на линии фронта это безполезная вещь когда надо подъехать быстро отстреляться минут до 7 и свалить.
Кстати высоко расположенный казеник это основная претензия к изготовителю, и это исправить надо полностью переделывать проект.
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03.07.2022 06:58 Ответить
Добавлю, КрАЗ в процессе банкротства, а Краматорский станкостроительный завод производитель ствола имеет российского собственника. И вот вопрос а оно надо...
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03.07.2022 07:09 Ответить
ВСУ славно потролили Єрмака. Він був автором програми знищення Богдани, а тут і пара десятків снарядів знайшлося і морячки босячки ходу, Єх яблочко....А доброта це від самого Вольдемара. Щойно на їх сайті знайшов плакат з текстом "Путін це не Петро 1, а Адольф 2" однак таки доброту проявив до своїх, дав добро на втечу
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01.07.2022 07:29 Ответить
как она туда достала
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01.07.2022 09:33 Ответить
Російські пропагандисти поширюють неправдиву інформацію про начебто вибух автомобіля, в якому перебував головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний.
Ця інформація є фейковою, повідомляє у своєму Telegram-каналі український офіцер та блогер Анатолій Штірліц.
«Живий та здоровий. Дотримуйтесь інформаційної гігієни і не розповсюджуйте фейки. Слава Нації! Смерть ворогам!», - написав Анатолій Штірліц.
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01.07.2022 19:27 Ответить
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