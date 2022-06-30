РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14947 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
37 739 226
война (46875) Змеиный (172) Минобороны РФ (804)

Россия вывела гарнизон с острова Змеиный, назвав это "шагом доброй воли"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зміїний

В Министерстве обороны страны-оккупанта подтвердили эвакуацию гарнизона с острова Змеиный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

В Минобороны оккупантов назвали это "шагом доброй воли".

"Сегодня российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг эвакуировал остатки гарнизона со Змеиного и, вероятно, покинул остров, - ОК "Південь"
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+97
Следующим шагом доброй воли будет "выведение" хрюске из Херсона
показать весь комментарий
30.06.2022 11:41
+81
aha...gde ta ja uzhe eto slyhal.....
показать весь комментарий
30.06.2022 11:41
+80
патаму шо палучілі пізди! (маршал)
показать весь комментарий
30.06.2022 11:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Засцяли...вмирати нікому не хочеться
показать весь комментарий
30.06.2022 14:48 Ответить
Там хоч залишилось кого виводити. Так ми кацапам і повірили. Його вщент наші війська розбили. Там вже мабуть нікого не залишалося. Ось і вивели три каліки.
показать весь комментарий
30.06.2022 14:50 Ответить
Дякуємо нашим ЗСУ ,які допомогли оркам здійснити цей " крок..."
показать весь комментарий
30.06.2022 15:16 Ответить
ну тобто тепер вони хочуть помінятися із нами місцями і кошмарити на цій скелі наших....типу м'яч на нашій стороні! Ми тепер маємо подякувати оркам за такий крок і запросити НАТО на острів як нейтральну сторону для "підтримки світової продовольчої безпеки" і залучити їх для розмінування акваторії щоб "покласти край загрозі голоду у світі" нехай хтось відмовиться а кацапи перед тим як робити красивою набиту пику будуть двічі думати макітрою, потрапивши у власну пастку!
показать весь комментарий
30.06.2022 15:35 Ответить
Да не, ну что вы , оставайтесь, подвозите ещё больше людей и техники туда, ну что ж вы русские-то. Россия не обеднеет, а у украинцев ракет для вас хватит.
показать весь комментарий
30.06.2022 15:52 Ответить
Ракеты - слишком дорого!
Добили ОБЫЧНЫМИ снарядами (155мм). НО! САУ "Богдана" имеет ствол с дальностью до 40+км.
До острова через море 38км.
показать весь комментарий
30.06.2022 16:38 Ответить
Все больше источников, которые не были замечены в излишне оптимистичных сенсациях, сообщают о том, что в последние несколько дней, ЗСУ регулярно долбили остров Змеиный и уничтожили практически все, что туда долго и нудно свозили для того, чтобы там сделать «непотопляемый авианосец». Именно такую формулировку мы не раз встречали у мордорских экспертов, и тут мы должны покаяться, что одному из ярких и почти всем известных пациентов мы даже написали в ленту.

Мы не применяли трехэтажных конструкций и даже ничего там не обостряли, а просто задали один простой вопрос о том, в курсе ли эксперт, что одним из условий живучести авианосца является его высокая скорость и отличная маневренность? Нас там сразу забанили, поскольку вопрос оказался не трендовым, но суть вопроса там поняли четко. Ведь если ты сравниваешь с авианосцем небольшой клочок суши, на котором координаты каждой точки достоверно известны, и ты никак не можешь на это повлиять, то вся непотопляемость утрачивает любой смысл и все упирается в одно простое обстоятельство, располагает ли твой противник средствами, которые могут отработать по этим точкам? Причем, топить именно там - ничего не нужно. У нас такие средства есть и потому из «непотопляемого авианосца» остров превратился в мишень.

И тут надо отдать дань выдержке наших военных. Они дали навезти на остров максимум дорогих игрушек, включая РЭБ, связь, РЛС, ПВО и различные ништяки, необходимые для их диверсионных групп спецназа, а когда стало понятно, что подвоз всего уже подошел к своему финалу, там начался кошмар. После того, как был потоплен транспорт, идущий к Змеиному, стало понятно, что мышеловка захлопнулась и назад вывезти все железо уже просто нечем. ЗСУ четко показали, что теперь станут отправлять на дно все, что попытается подойти к острову.

А потом - были вышки Бойко и первый массированный удар по острову. После этого он превратился в чемодан без ручки. Оно и понятно, ведь вместо прикрытия операций в данном районе и выполнения роли базы диверсионных групп, единственной задачей, относительно Змеиного, стало как можно быстрее вывезти оттуда оставшийся в живых личный состав, поскольку он тоже - сплошь непростой. И в тот момент стало понятно, что технику вывезти уже не получится.

По слухам, какое-то крупное судно, возможно фрегат, попыталось подойти к острову, но у него что-то там сломалось, возможно, кто-то покурил, и потому стало понятно, что никаких вариантов больше нет и надо срочно вывозить оттуда выживших на маломерных судах, наподобие байдарок и каноэ. Это просто потому, что у орков была уверенность, что на быстроходные катера наши не станут расходовать мощные ракеты. И тут они правы, нам еще оставшийся флот надо утопить и потому ракеты надо поберечь для более крупных целей.

Насколько можно понять, на рассвете, противник подорвал остатки техники, боеприпасов и оборудования и личный состав был снят с острова маломерными судами. Туда же погрузили и часть трупов. Противная сторона, неофициально, уже тоже подтверждает отход со Змеиного, а это значит, что он признал невозможность его удержания, не то, что использования так, как было запланировано изначально.

Таким образом, теперь в Крыму будут знать о том, что экспансия захлебнулась и начался отход, уже второй, после Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей. А ведь там все были в курсе того, зачем захватывали остров и городили там все остальное. Те, кто может сопоставлять факты, уже соображают, что дело идет к чему-то, что являлось им в кошмарных снах, а именно: «Доброго вечора, ми з України!
(с) Анті-колорадос
показать весь комментарий
30.06.2022 18:36 Ответить
Чувак ты красавчик.Все четко разложил.
показать весь комментарий
01.07.2022 10:55 Ответить
показать весь комментарий
30.06.2022 16:10 Ответить
ПОЛУЧИЛИ ПЗДЫ И ******** !)
показать весь комментарий
30.06.2022 16:10 Ответить
Политкорректней!
Многие свинопсьі там "умерли по состояию здоровья" не успев проявить "добрую волю"!
О как! А то все на расейском,хоть иногда и на русском можно.
показать весь комментарий
30.06.2022 16:31 Ответить
не зрозумів, що усіх 200-х зібрали
показать весь комментарий
30.06.2022 16:38 Ответить
путлер придумал коварный план победы над Украиной - заманить к зиме в москву и заморозить...
показать весь комментарий
30.06.2022 17:02 Ответить
Ну да, "доброй воли"... Как же. Когда это паРаша хоть сантиметр чужой земли добровольно отдавала? Как получили по шарам, один раз, другой, так и "добрая воля" вдруг образовалась.
показать весь комментарий
30.06.2022 17:05 Ответить
"Шаг доброй воли" - я навіть не знав, що так перекладається кацапською фраза "з'їбалися у вужасі"
показать весь комментарий
30.06.2022 17:53 Ответить
Я не знаю как это комментировать ))))) ********* в ужасе в качестве жеста доброй воли )))))
показать весь комментарий
30.06.2022 18:22 Ответить
Россия у острова Змеиный потеряла:

- крейсер Москва;

- 4 (5?) катера типа "Раптор";

- десантный катер типа "Серна";

- буксир "Василий Бех";

- несколько ЗРК "Тор";

- 3-4 единицы ЗРГК "Панцирь";

- РЛСы;

- вертолет "Ми-8" с десантом;

- боеприпасы;

- сотню + "200-х", -
показать весь комментарий
30.06.2022 18:32 Ответить
ну так задачи ж выполнены
можно и отдохнуть на дне морском
показать весь комментарий
30.06.2022 22:59 Ответить
Рашисты, давайте следующую партию на переработку.
Змиебаевка ждет
показать весь комментарий
30.06.2022 18:33 Ответить
Флагман ЧФ - на дне, катера, буксиры, системы ПВО, личный состав - тоже на концерте у Кобзона, все задачи выполнены, Кобзон доволен - можно и убираться)
показать весь комментарий
30.06.2022 18:52 Ответить
https://imgbox.com/ZFYsC00s
показать весь комментарий
30.06.2022 19:03 Ответить
Sergey Naumovich

6 ч. ·

Приблизно так:

показать весь комментарий
30.06.2022 19:14 Ответить
муа ха ха, жест доброй воли. Орки, бл..ди, те еще тролли самих себя.
Отхватили 3,14zдюлей там нехило, добрую волю проявили, свалили оттуда от греха подальше
показать весь комментарий
30.06.2022 22:21 Ответить
кацапи,йдіть *****,це наша земля,це наше море!
показать весь комментарий
30.06.2022 22:34 Ответить
Кацапская падаль понимает только когда бьют по *******.
показать весь комментарий
01.07.2022 10:47 Ответить
Страница 3 из 3
 
 