Росія вивела гарнізон з острову Зміїний, назвавши це "кроком доброї волі"

В Міністерстві оборони країни-окупанта підтвердили евакуацію гарнізону з острову Зміїний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

В Міноборони окупантів назвали це "кроком доброї волі".

"Сьогодні російські військові завершили виконання завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, який там знаходився", - йдеться в повідомленні.

"Тим самим світовій спільноті продемонстровано, що Російська Федерація не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору з вивезення сільськогосподарської продукції з території України. Це рішення не дозволить Києву спекулювати на темі продовольчої кризи, що насувається, посилаючись на неможливість вивезення зерна через тотальний контроль Росією північно-західної частини Чорного моря.

Тепер слово за українською стороною, яка досі не розміновує узбережжя Чорного моря біля своїх берегів, включаючи припортові акваторії", - додали в Міноборони РФ.

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