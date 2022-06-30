Росія вивела гарнізон з острову Зміїний, назвавши це "кроком доброї волі"
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В Міністерстві оборони країни-окупанта підтвердили евакуацію гарнізону з острову Зміїний.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
В Міноборони окупантів назвали це "кроком доброї волі".
"Сьогодні російські військові завершили виконання завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, який там знаходився", - йдеться в повідомленні.
"Тим самим світовій спільноті продемонстровано, що Російська Федерація не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору з вивезення сільськогосподарської продукції з території України. Це рішення не дозволить Києву спекулювати на темі продовольчої кризи, що насувається, посилаючись на неможливість вивезення зерна через тотальний контроль Росією північно-західної частини Чорного моря.
Тепер слово за українською стороною, яка досі не розміновує узбережжя Чорного моря біля своїх берегів, включаючи припортові акваторії", - додали в Міноборони РФ.
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Добили ОБЫЧНЫМИ снарядами (155мм). НО! САУ "Богдана" имеет ствол с дальностью до 40+км.
До острова через море 38км.
Мы не применяли трехэтажных конструкций и даже ничего там не обостряли, а просто задали один простой вопрос о том, в курсе ли эксперт, что одним из условий живучести авианосца является его высокая скорость и отличная маневренность? Нас там сразу забанили, поскольку вопрос оказался не трендовым, но суть вопроса там поняли четко. Ведь если ты сравниваешь с авианосцем небольшой клочок суши, на котором координаты каждой точки достоверно известны, и ты никак не можешь на это повлиять, то вся непотопляемость утрачивает любой смысл и все упирается в одно простое обстоятельство, располагает ли твой противник средствами, которые могут отработать по этим точкам? Причем, топить именно там - ничего не нужно. У нас такие средства есть и потому из «непотопляемого авианосца» остров превратился в мишень.
И тут надо отдать дань выдержке наших военных. Они дали навезти на остров максимум дорогих игрушек, включая РЭБ, связь, РЛС, ПВО и различные ништяки, необходимые для их диверсионных групп спецназа, а когда стало понятно, что подвоз всего уже подошел к своему финалу, там начался кошмар. После того, как был потоплен транспорт, идущий к Змеиному, стало понятно, что мышеловка захлопнулась и назад вывезти все железо уже просто нечем. ЗСУ четко показали, что теперь станут отправлять на дно все, что попытается подойти к острову.
А потом - были вышки Бойко и первый массированный удар по острову. После этого он превратился в чемодан без ручки. Оно и понятно, ведь вместо прикрытия операций в данном районе и выполнения роли базы диверсионных групп, единственной задачей, относительно Змеиного, стало как можно быстрее вывезти оттуда оставшийся в живых личный состав, поскольку он тоже - сплошь непростой. И в тот момент стало понятно, что технику вывезти уже не получится.
По слухам, какое-то крупное судно, возможно фрегат, попыталось подойти к острову, но у него что-то там сломалось, возможно, кто-то покурил, и потому стало понятно, что никаких вариантов больше нет и надо срочно вывозить оттуда выживших на маломерных судах, наподобие байдарок и каноэ. Это просто потому, что у орков была уверенность, что на быстроходные катера наши не станут расходовать мощные ракеты. И тут они правы, нам еще оставшийся флот надо утопить и потому ракеты надо поберечь для более крупных целей.
Насколько можно понять, на рассвете, противник подорвал остатки техники, боеприпасов и оборудования и личный состав был снят с острова маломерными судами. Туда же погрузили и часть трупов. Противная сторона, неофициально, уже тоже подтверждает отход со Змеиного, а это значит, что он признал невозможность его удержания, не то, что использования так, как было запланировано изначально.
Таким образом, теперь в Крыму будут знать о том, что экспансия захлебнулась и начался отход, уже второй, после Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей. А ведь там все были в курсе того, зачем захватывали остров и городили там все остальное. Те, кто может сопоставлять факты, уже соображают, что дело идет к чему-то, что являлось им в кошмарных снах, а именно: «Доброго вечора, ми з України!
(с) Анті-колорадос
Многие свинопсьі там "умерли по состояию здоровья" не успев проявить "добрую волю"!
О как! А то все на расейском,хоть иногда и на русском можно.
- крейсер Москва;
- 4 (5?) катера типа "Раптор";
- десантный катер типа "Серна";
- буксир "Василий Бех";
- несколько ЗРК "Тор";
- 3-4 единицы ЗРГК "Панцирь";
- РЛСы;
- вертолет "Ми-8" с десантом;
- боеприпасы;
- сотню + "200-х", -
можно и отдохнуть на дне морском
Змиебаевка ждет
6 ч. ·
Приблизно так:
Отхватили 3,14zдюлей там нехило, добрую волю проявили, свалили оттуда от греха подальше