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Росія вивела гарнізон з острову Зміїний, назвавши це "кроком доброї волі"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зміїний

В Міністерстві оборони країни-окупанта підтвердили евакуацію гарнізону з острову Зміїний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

В Міноборони окупантів назвали це "кроком доброї волі".

"Сьогодні російські військові завершили виконання завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, який там знаходився", - йдеться в повідомленні.

"Тим самим світовій спільноті продемонстровано, що Російська Федерація не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору з вивезення сільськогосподарської продукції з території України. Це рішення не дозволить Києву спекулювати на темі продовольчої кризи, що насувається, посилаючись на неможливість вивезення зерна через тотальний контроль Росією північно-західної частини Чорного моря.

Тепер слово за українською стороною, яка досі не розміновує узбережжя Чорного моря біля своїх берегів, включаючи припортові акваторії", - додали в Міноборони РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог евакуював залишки гарнізону зі Зміїного і, ймовірно, покинув острів, - ОК "Південь"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+97
Следующим шагом доброй воли будет "выведение" хрюске из Херсона
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30.06.2022 11:41
+81
aha...gde ta ja uzhe eto slyhal.....
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30.06.2022 11:41
+80
патаму шо палучілі пізди! (маршал)
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30.06.2022 11:41
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Засцяли...вмирати нікому не хочеться
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30.06.2022 14:48 Відповісти
Там хоч залишилось кого виводити. Так ми кацапам і повірили. Його вщент наші війська розбили. Там вже мабуть нікого не залишалося. Ось і вивели три каліки.
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30.06.2022 14:50 Відповісти
Дякуємо нашим ЗСУ ,які допомогли оркам здійснити цей " крок..."
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30.06.2022 15:16 Відповісти
ну тобто тепер вони хочуть помінятися із нами місцями і кошмарити на цій скелі наших....типу м'яч на нашій стороні! Ми тепер маємо подякувати оркам за такий крок і запросити НАТО на острів як нейтральну сторону для "підтримки світової продовольчої безпеки" і залучити їх для розмінування акваторії щоб "покласти край загрозі голоду у світі" нехай хтось відмовиться а кацапи перед тим як робити красивою набиту пику будуть двічі думати макітрою, потрапивши у власну пастку!
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30.06.2022 15:35 Відповісти
Да не, ну что вы , оставайтесь, подвозите ещё больше людей и техники туда, ну что ж вы русские-то. Россия не обеднеет, а у украинцев ракет для вас хватит.
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30.06.2022 15:52 Відповісти
Ракеты - слишком дорого!
Добили ОБЫЧНЫМИ снарядами (155мм). НО! САУ "Богдана" имеет ствол с дальностью до 40+км.
До острова через море 38км.
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30.06.2022 16:38 Відповісти
Все больше источников, которые не были замечены в излишне оптимистичных сенсациях, сообщают о том, что в последние несколько дней, ЗСУ регулярно долбили остров Змеиный и уничтожили практически все, что туда долго и нудно свозили для того, чтобы там сделать «непотопляемый авианосец». Именно такую формулировку мы не раз встречали у мордорских экспертов, и тут мы должны покаяться, что одному из ярких и почти всем известных пациентов мы даже написали в ленту.

Мы не применяли трехэтажных конструкций и даже ничего там не обостряли, а просто задали один простой вопрос о том, в курсе ли эксперт, что одним из условий живучести авианосца является его высокая скорость и отличная маневренность? Нас там сразу забанили, поскольку вопрос оказался не трендовым, но суть вопроса там поняли четко. Ведь если ты сравниваешь с авианосцем небольшой клочок суши, на котором координаты каждой точки достоверно известны, и ты никак не можешь на это повлиять, то вся непотопляемость утрачивает любой смысл и все упирается в одно простое обстоятельство, располагает ли твой противник средствами, которые могут отработать по этим точкам? Причем, топить именно там - ничего не нужно. У нас такие средства есть и потому из «непотопляемого авианосца» остров превратился в мишень.

И тут надо отдать дань выдержке наших военных. Они дали навезти на остров максимум дорогих игрушек, включая РЭБ, связь, РЛС, ПВО и различные ништяки, необходимые для их диверсионных групп спецназа, а когда стало понятно, что подвоз всего уже подошел к своему финалу, там начался кошмар. После того, как был потоплен транспорт, идущий к Змеиному, стало понятно, что мышеловка захлопнулась и назад вывезти все железо уже просто нечем. ЗСУ четко показали, что теперь станут отправлять на дно все, что попытается подойти к острову.

А потом - были вышки Бойко и первый массированный удар по острову. После этого он превратился в чемодан без ручки. Оно и понятно, ведь вместо прикрытия операций в данном районе и выполнения роли базы диверсионных групп, единственной задачей, относительно Змеиного, стало как можно быстрее вывезти оттуда оставшийся в живых личный состав, поскольку он тоже - сплошь непростой. И в тот момент стало понятно, что технику вывезти уже не получится.

По слухам, какое-то крупное судно, возможно фрегат, попыталось подойти к острову, но у него что-то там сломалось, возможно, кто-то покурил, и потому стало понятно, что никаких вариантов больше нет и надо срочно вывозить оттуда выживших на маломерных судах, наподобие байдарок и каноэ. Это просто потому, что у орков была уверенность, что на быстроходные катера наши не станут расходовать мощные ракеты. И тут они правы, нам еще оставшийся флот надо утопить и потому ракеты надо поберечь для более крупных целей.

Насколько можно понять, на рассвете, противник подорвал остатки техники, боеприпасов и оборудования и личный состав был снят с острова маломерными судами. Туда же погрузили и часть трупов. Противная сторона, неофициально, уже тоже подтверждает отход со Змеиного, а это значит, что он признал невозможность его удержания, не то, что использования так, как было запланировано изначально.

Таким образом, теперь в Крыму будут знать о том, что экспансия захлебнулась и начался отход, уже второй, после Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей. А ведь там все были в курсе того, зачем захватывали остров и городили там все остальное. Те, кто может сопоставлять факты, уже соображают, что дело идет к чему-то, что являлось им в кошмарных снах, а именно: «Доброго вечора, ми з України!
(с) Анті-колорадос
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30.06.2022 18:36 Відповісти
Чувак ты красавчик.Все четко разложил.
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01.07.2022 10:55 Відповісти
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30.06.2022 16:10 Відповісти
ПОЛУЧИЛИ ПЗДЫ И ******** !)
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30.06.2022 16:10 Відповісти
Политкорректней!
Многие свинопсьі там "умерли по состояию здоровья" не успев проявить "добрую волю"!
О как! А то все на расейском,хоть иногда и на русском можно.
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30.06.2022 16:31 Відповісти
не зрозумів, що усіх 200-х зібрали
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30.06.2022 16:38 Відповісти
путлер придумал коварный план победы над Украиной - заманить к зиме в москву и заморозить...
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30.06.2022 17:02 Відповісти
Ну да, "доброй воли"... Как же. Когда это паРаша хоть сантиметр чужой земли добровольно отдавала? Как получили по шарам, один раз, другой, так и "добрая воля" вдруг образовалась.
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30.06.2022 17:05 Відповісти
"Шаг доброй воли" - я навіть не знав, що так перекладається кацапською фраза "з'їбалися у вужасі"
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30.06.2022 17:53 Відповісти
Я не знаю как это комментировать ))))) ********* в ужасе в качестве жеста доброй воли )))))
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30.06.2022 18:22 Відповісти
Россия у острова Змеиный потеряла:

- крейсер Москва;

- 4 (5?) катера типа "Раптор";

- десантный катер типа "Серна";

- буксир "Василий Бех";

- несколько ЗРК "Тор";

- 3-4 единицы ЗРГК "Панцирь";

- РЛСы;

- вертолет "Ми-8" с десантом;

- боеприпасы;

- сотню + "200-х", -
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30.06.2022 18:32 Відповісти
ну так задачи ж выполнены
можно и отдохнуть на дне морском
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30.06.2022 22:59 Відповісти
Рашисты, давайте следующую партию на переработку.
Змиебаевка ждет
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30.06.2022 18:33 Відповісти
Флагман ЧФ - на дне, катера, буксиры, системы ПВО, личный состав - тоже на концерте у Кобзона, все задачи выполнены, Кобзон доволен - можно и убираться)
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30.06.2022 18:52 Відповісти
https://imgbox.com/ZFYsC00s
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30.06.2022 19:03 Відповісти
Sergey Naumovich

6 ч. ·

Приблизно так:

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30.06.2022 19:14 Відповісти
муа ха ха, жест доброй воли. Орки, бл..ди, те еще тролли самих себя.
Отхватили 3,14zдюлей там нехило, добрую волю проявили, свалили оттуда от греха подальше
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30.06.2022 22:21 Відповісти
кацапи,йдіть *****,це наша земля,це наше море!
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30.06.2022 22:34 Відповісти
Кацапская падаль понимает только когда бьют по *******.
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01.07.2022 10:47 Відповісти
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