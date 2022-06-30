Зміїний звільнили за допомогою САУ "Богдана", - Залужний. ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував звільнення острова Зміїний від російських окупантів.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний.

Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці "Богдана", яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження.

Дякую всім, хто допомагає боронити кожний метр української землі і вірить у Збройні Сили України", - наголосив він.

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