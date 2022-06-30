УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17168 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
55 337 341
війна (56544) Зміїний (149) звільнення (1511) Залужний (588)

Зміїний звільнили за допомогою САУ "Богдана", - Залужний. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував звільнення острова Зміїний від російських окупантів.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний.

Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці "Богдана", яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження.

Дякую всім, хто допомагає боронити кожний метр української землі і вірить у Збройні Сили України", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія вивела гарнізон з острову Зміїний, назвавши це "кроком доброї волі"

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+87
Ой.
показати весь коментар
30.06.2022 13:11
+73
показати весь коментар
30.06.2022 13:12
+70
показати весь коментар
30.06.2022 13:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Ну да ну да, а вот производсвто ракет Точки У и Смеочей у нас есть, да? Трололо сраное.
показати весь коментар
30.06.2022 18:32 Відповісти
Говнюк, почитай Вікі скільки їх було на початок війни у України.
показати весь коментар
30.06.2022 18:48 Відповісти
V 2af7597c ти, тупориле ЗЕ-ватне бидло, хоч уявляєш скільки Україна втратила своїх вояків з 24.02.22.??!!! і це лише через те, що ЗЕлена мерзота, котору обрали такі, як ти, вилупки, гальмувала виробництво САУ Богдана, РСЗО Вільха-М, Нептунів, Стугна та інших новітніх видів озброєння, аналоги яких зараз нам по крихтах передають наші Західні партнери? Про що ти, ЗЕлене, белькочеш? Про які снаряди 155 мм??? Якби справа була у 155 мм снарядах, то ми б їх отримали від НАТО вже у лютому!!! Але ж вся справа була і залишається у 155 мм гаубицях, виробництво яких ЗЕлена антиукраїнська та антидержавна наволоч гальмувала та саботувала з 2019 року. ЗЕлена наволоч має відповісти за роззброєння України перед широкомасштабною війною!!! І суд над зрадниками обов"язково буде!!!
показати весь коментар
30.06.2022 19:10 Відповісти
ты что гандон кацапский отмазываешь зе предателя?
показати весь коментар
30.06.2022 22:50 Відповісти
Вот туда и переместить опу щеленского - пусть, ****, теперь охраняет, хоть что-то.
показати весь коментар
30.06.2022 18:06 Відповісти
Ти не покоління пепсі, ти - поколіня бяри.
показати весь коментар
30.06.2022 18:08 Відповісти
поколіня бяри
*********
А шо таке "бяра"? В інтернеті знайшов тільки цю картинку...

показати весь коментар
30.06.2022 22:03 Відповісти
не писти кацап подоляцкий
показати весь коментар
30.06.2022 22:51 Відповісти
Почему зеленский остановил производство украинской гаубицы Богдана - https://www.youtube.com/watch?v=_ZW3CUNYqRM
показати весь коментар
30.06.2022 17:55 Відповісти
Потомуша прибыльней было заняться болшьим крадивныцтвом
показати весь коментар
30.06.2022 18:36 Відповісти
показати весь коментар
30.06.2022 18:09 Відповісти
Да ну, Богдана? Та она же недоделана, там же нет автомата заряжания, и вообще она "болтается" после выстрела, давай лучше выпросим у поляков Краба, или у Французов Цезаря, неначаси, дороги нам нужны, ну какие САУ
показати весь коментар
30.06.2022 18:29 Відповісти
Десантный катер Черноморского флота "Акула" подорвался под Мариуполем, отправившись вслед за "Москвой"

В публикации предоставили скриншот российских СМИ, которые назвали 30 июня "черным днем" российского флота. В материале также потроллили Россию, пошутив, что подрыв катера на мине был очередным "жестом доброй воли".

www.dialog.ua/war/254608_1656589531
показати весь коментар
30.06.2022 18:42 Відповісти
Так нет никаких акул в ЧМ, кроме карликовых катрана и сциллум.
показати весь коментар
30.06.2022 19:58 Відповісти
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
30.06.2022 19:09 Відповісти
Молодцы, Слава Украине!
показати весь коментар
30.06.2022 19:26 Відповісти
А можно эту САУ "Богдана" использовать теперь на Луганском направлении?!
показати весь коментар
30.06.2022 19:56 Відповісти
Надіїмось
показати весь коментар
30.06.2022 22:57 Відповісти
Я хочу побачити автора Мирослава Гая з його новим блогом в стрічці Мирослав Гай
показати весь коментар
30.06.2022 21:05 Відповісти
Де ж були ці артилерійські, ракетні та авіаційні удари коли здавали Маріуполь? Та інші міста.
А кажуть - не вистачає озброєння.
показати весь коментар
30.06.2022 21:18 Відповісти
там же где и мариупольцы на выборах
показати весь коментар
30.06.2022 22:53 Відповісти
З літа 2018 р. до сьогодні, не було виготовлено жодного екземпляра української 155 мм САУ Богдана!!! Тож, по острову Зміїний била та сама, одна-єдина, наша українська, гаубиця стандарту НАТО, Богдана, виготовлена ще 4 роки тому. В українського Війська не було б і цього екземпляру, якби його не врятували від знищення люди, причетні до просування артилерійсько-ракетної програми України у 2014-2019 р.. Наказ про знищення Богдани надійшов 25 лютого 2022 р, на наступний день після начала широкомасштабного вторгнення москальської орди. Комусь з ZEленої ОПи хотілося знищити навіть той один екземпляр української САУ 155 мм, котрий був розроблений та виготовлений за Порошенка!
показати весь коментар
30.06.2022 21:30 Відповісти
Ужос, нах!
показати весь коментар
30.06.2022 22:06 Відповісти
"Зміїний звільнили за допомогою САУ "Богдана" - годный троллинг от Залужного. Одной пушкой разбили все панцири, с-300 и т.п.
показати весь коментар
30.06.2022 22:28 Відповісти
їбать а скільки треба для сраної скелі в 500 на 500м 10-20-100?
показати весь коментар
30.06.2022 23:33 Відповісти
Там же стояли ракетно-артиллерийский панцырь с - он не видит снарядов арты, да и ни кто не видит - слышен подлёт. Поэтому и ******* русня - ну пяток, другой скорей всего послали - и оказалось достаточно.
показати весь коментар
01.07.2022 07:10 Відповісти
Тут один заголовок - Зміїний звільнили за допомогою САУ "Богдана", заслуговує відповіді - Смерть ворогам.
показати весь коментар
30.06.2022 22:49 Відповісти
Найкоротша відстань з материка до o. Змеїний 35км, ще біля 10 км додаємо для стабільного грунту. 45 км - Богдана не дострілює до острову. Триндьож від Залужного викликає недовіру.
показати весь коментар
30.06.2022 23:39 Відповісти
Ого какой эксперд. Ну, а это, наверное другая Богдана - https://www.youtube.com/watch?v=_ZW3CUNYqRM
показати весь коментар
01.07.2022 07:01 Відповісти
Чи правильно я розумію,

що знамениті американські гаубиці М777 б'ють на 35 км і при цьому точно,
а українська САУ "Богдана" б'є на 42 км і при цьому теж точно, але значно швидше?..

і що при цьому Україна просить і очікує з-за кордону ще більше М777, але не отримує їх достатньо,
але при цьому не виробляє свої САУ "Богдана" і снаряди до них?
показати весь коментар
01.07.2022 01:50 Відповісти
Смотри почему зеленский закрыл производство Богданы - https://www.youtube.com/watch?v=_ZW3CUNYqRM
показати весь коментар
01.07.2022 07:04 Відповісти
Отримувати та виробляти це різні речі
показати весь коментар
01.07.2022 08:52 Відповісти
Нет, на единственном образце отсутствует автомат заряжания, а казенник находиться на уровне вытянутой руки и два бойца на вытянутых руках снаряд весом 43 кг с вкрученным взрывателем заряжают в орудие, уже звучит не безопасно, понятно что скорострельность дай бог один выстрел в две минуты, при чем неизвестно на сколько подходов хватит сил бойцам, для неспешной стрельбы по острову откуда не прилетит сойдёт, на линии фронта это безполезная вещь когда надо подъехать быстро отстреляться минут до 7 и свалить.
Кстати высоко расположенный казеник это основная претензия к изготовителю, и это исправить надо полностью переделывать проект.
показати весь коментар
03.07.2022 06:58 Відповісти
Добавлю, КрАЗ в процессе банкротства, а Краматорский станкостроительный завод производитель ствола имеет российского собственника. И вот вопрос а оно надо...
показати весь коментар
03.07.2022 07:09 Відповісти
ВСУ славно потролили Єрмака. Він був автором програми знищення Богдани, а тут і пара десятків снарядів знайшлося і морячки босячки ходу, Єх яблочко....А доброта це від самого Вольдемара. Щойно на їх сайті знайшов плакат з текстом "Путін це не Петро 1, а Адольф 2" однак таки доброту проявив до своїх, дав добро на втечу
показати весь коментар
01.07.2022 07:29 Відповісти
как она туда достала
показати весь коментар
01.07.2022 09:33 Відповісти
Російські пропагандисти поширюють неправдиву інформацію про начебто вибух автомобіля, в якому перебував головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний.
Ця інформація є фейковою, повідомляє у своєму Telegram-каналі український офіцер та блогер Анатолій Штірліц.
«Живий та здоровий. Дотримуйтесь інформаційної гігієни і не розповсюджуйте фейки. Слава Нації! Смерть ворогам!», - написав Анатолій Штірліц.
показати весь коментар
01.07.2022 19:27 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 