Зміїний звільнили за допомогою САУ "Богдана", - Залужний. ВIДЕО
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував звільнення острова Зміїний від російських окупантів.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний.
Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці "Богдана", яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження.
Дякую всім, хто допомагає боронити кожний метр української землі і вірить у Збройні Сили України", - наголосив він.
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Будь ласка, зачекайте...
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А шо таке "бяра"? В інтернеті знайшов тільки цю картинку...
В публикации предоставили скриншот российских СМИ, которые назвали 30 июня "черным днем" российского флота. В материале также потроллили Россию, пошутив, что подрыв катера на мине был очередным "жестом доброй воли".
www.dialog.ua/war/254608_1656589531
А кажуть - не вистачає озброєння.
що знамениті американські гаубиці М777 б'ють на 35 км і при цьому точно,
а українська САУ "Богдана" б'є на 42 км і при цьому теж точно, але значно швидше?..
і що при цьому Україна просить і очікує з-за кордону ще більше М777, але не отримує їх достатньо,
але при цьому не виробляє свої САУ "Богдана" і снаряди до них?
Кстати высоко расположенный казеник это основная претензия к изготовителю, и это исправить надо полностью переделывать проект.
Ця інформація є фейковою, повідомляє у своєму Telegram-каналі український офіцер та блогер Анатолій Штірліц.
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