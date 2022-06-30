Україну підкорити неможливо, - Джонсон про втечу РФ з острова Зміїний
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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що втеча російських військових зі стратегічної чорноморської території острова Зміїний свідчить, що Україну підкорити неможливо.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
"Якщо вам потрібні докази неймовірної здатності українців чинити опір, долати негаразди і відштовхувати росіян, подивіться на те, що сталося сьогодні на острові Зміїний, де Росії знову довелося поступитися", - сказав він.
Джонсон підкреслив, що в кінцевому підсумку главі Кремля Володимиру Путіну виявиться неможливим підпорядкувати собі країну, яка не визнає його правління.
Нагадаємо, сьогодні українське командування повідомило, що російські окупанти покинули Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону. Зі свого боку РФ підтвердила, що вивела свої війська з острова і назвала це "кроком доброї волі".
Будь ласка, зачекайте...
Щас наши неЛохи начнут вторить...
Як раша і проросійські сили ( а также олігархічні ЗМІ ) не декоріровали українське суспільство для світу, як якесь недолуге і відстале, СУСПІЛЬСТВО кожен раз рушило цей образ і доказувало, ЩО УКРАЇНЦІ живуть за европейськими цінностями
Сьогодні новина прийшла,
Що звільнений «Зміїний»,
Залужному та ЗСУ хвала,
Він повернувся в Україну.
Бо захопивши цю скалу,
Наш рух у море блокували.
Порти загнати в кабалу,
Зерно тримати міркували.
Туди летить гелікоптер,
Ще двійка літаків з'явилась,
Удар «Богдани» орків стер,
І вороженьки бігти вчились.
«Зміїний» їм не підкоривсь,
То корабля послали далі.
Ворог із острова котивсь,
Всі їхні висадки - невдалі.
«Зміїний» першим показав,
Як ворога потрібно гнати.
Снарядами з скали злизав,
Бо в нас є новенькі гармати.
30.06.2022 р.
Березанка
Анатолій Березенський
Було б непогано, якби вони і далі посилали туди своїх мавп, катери, гелікоптери, дорогі ЗРК, радіолокатори, та інше.
А ЗСУ і далі трощили б цей мотлох!
Там было ПВО, для контроля региона, где не было активных действий авиации.
Змеиный мог быть прекрасным центром для учебных тренировок нового для ВСУ оружия. Не сложилось, спугнули.
В то же время, артиллерия, работающая по никому не угрожающему Змеиному, край как необходима была в другом месте - Луганское направление! В этом и есть моя критика действий ВСУ. Именно в Луганском направлении работы выше крыши, а не на Змеином! Там необходимо гасить арту противника, уничтожающую наших защитников.
- Идите *****. Это заповедь. Исполняйте!
Паломники пораженно посмотрели на него, но ушли. Через год они вернулись и сказали:
- Учитель, мы целый год пытались следовать этой заповеди, но так никуда и не пришли!
- Не такова ли сущность любой заповеди? - пожал плечами Шри Япутра."