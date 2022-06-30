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Україну підкорити неможливо, - Джонсон про втечу РФ з острова Зміїний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зміїний

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що втеча російських військових зі стратегічної чорноморської території острова Зміїний свідчить, що Україну підкорити неможливо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

"Якщо вам потрібні докази неймовірної здатності українців чинити опір, долати негаразди і відштовхувати росіян, подивіться на те, що сталося сьогодні на острові Зміїний, де Росії знову довелося поступитися", - сказав він.

Джонсон підкреслив, що в кінцевому підсумку главі Кремля Володимиру Путіну виявиться неможливим підпорядкувати собі країну, яка не визнає його правління.

Дивіться також: Зміїний звільнили за допомогою САУ "Богдана", - Залужний. ВIДЕО

Нагадаємо, сьогодні українське командування повідомило, що російські окупанти покинули Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону. Зі свого боку РФ підтвердила, що вивела свої війська з острова і назвала це "кроком доброї волі".

Читайте також: Окупанти хотіли зробити зі Зміїного "скелю-авіаносець", щоб контролювати частину Чорного моря, - Денисенко
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Топ коментарі
+26
Боріс ти справжній українець-тільки цього ще не усвідомив...
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30.06.2022 16:41
+21
Нееее, Борис - настоящий британский бандеровец, ненавидящий, как и мы, кацапов.
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30.06.2022 16:47
+16
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30.06.2022 16:54
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Боря, диви не перехвали.
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30.06.2022 16:39 Відповісти
Очередная звиздюлина кацапам на пользу👍 Искандеры смеются с кацапов тка как даже они понимают, что воевать по приказу ***** это смешно❗
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30.06.2022 16:40 Відповісти
А тупые кацы думали, что искандеры с санкций смеются☝ Дебилы ***
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30.06.2022 17:11 Відповісти
Боріс ти справжній українець-тільки цього ще не усвідомив...
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30.06.2022 16:41 Відповісти
👎 Он британец, не неси чушь❗
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30.06.2022 16:44 Відповісти
Він насправді кіпуча суміш. Його дід і прадід по батьківській лінії були турками, серед решти пращурів - англійці, баварські німці, й американець-литвак
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30.06.2022 17:24 Відповісти
Родился он в Нью-Йорке, так шо Борис - Американец.
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30.06.2022 19:02 Відповісти
а акцент у него далеко не ньюйорксий
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30.06.2022 22:57 Відповісти
Нееее, Борис - настоящий британский бандеровец, ненавидящий, как и мы, кацапов.
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30.06.2022 16:47 Відповісти
Англосакси ніколи не любили москалів.
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30.06.2022 17:09 Відповісти
Прежде всего Борис Джонсон настоящий Человек. Человек с большой буквы.
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30.06.2022 20:06 Відповісти
💯%
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30.06.2022 20:14 Відповісти
Борис молодец) Проехался по москалям.
Щас наши неЛохи начнут вторить...
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30.06.2022 16:41 Відповісти
‼️‼️Українське суспільство - це здоровий організм . С европейською ментальністю .
Як раша і проросійські сили ( а также олігархічні ЗМІ ) не декоріровали українське суспільство для світу, як якесь недолуге і відстале, СУСПІЛЬСТВО кожен раз рушило цей образ і доказувало, ЩО УКРАЇНЦІ живуть за европейськими цінностями
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30.06.2022 16:43 Відповісти
Джонсон,глянь уважно,під украртилерією видно плечі Порошенка.
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30.06.2022 16:46 Відповісти
БОРИСА ДЖОНСОНА, после завершения политической карьеры в Англии - в президенты Украины. Страна расцветет!
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30.06.2022 16:46 Відповісти
Через два роки наш "мудрий нарід" зробить з нього "баригу" і "свинарчука"
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30.06.2022 18:50 Відповісти
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30.06.2022 20:15 Відповісти
Росія полишає сумно відомий острів Зміїний у ганебному відступі для військ Путіна після українського бомбардування пише британський The Sun - https://www.thesun.co.uk/news/19047676/russia-abandons-snake-island-embarrassing-retreat-putins/
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30.06.2022 16:47 Відповісти
Чернобаевка - следующая.
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30.06.2022 16:48 Відповісти
ОСТРІВ «ЗМІЇНИЙ»

Сьогодні новина прийшла,
Що звільнений «Зміїний»,
Залужному та ЗСУ хвала,
Він повернувся в Україну.

Бо захопивши цю скалу,
Наш рух у море блокували.
Порти загнати в кабалу,
Зерно тримати міркували.

Туди летить гелікоптер,
Ще двійка літаків з'явилась,
Удар «Богдани» орків стер,
І вороженьки бігти вчились.

«Зміїний» їм не підкоривсь,
То корабля послали далі.
Ворог із острова котивсь,
Всі їхні висадки - невдалі.

«Зміїний» першим показав,
Як ворога потрібно гнати.
Снарядами з скали злизав,
Бо в нас є новенькі гармати.

30.06.2022 р.
Березанка
Анатолій Березенський
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30.06.2022 16:48 Відповісти
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30.06.2022 16:54 Відповісти
Чот загрустіл бурят... Може щось стало сі?..
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30.06.2022 16:59 Відповісти
На жаль росія використовує підкорені народи для своїх імперських цілей в першу чергу.
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30.06.2022 17:25 Відповісти
"как я рад"
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30.06.2022 17:05 Відповісти
Ы дорогая нє узнаєт какой буряту был пыздець.
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30.06.2022 17:12 Відповісти
Гарна скоринка. Температурний режим приготування бойового бурята було дотримано.
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30.06.2022 17:22 Відповісти
Бурят?Як я рад.
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30.06.2022 17:41 Відповісти
на рій боєвих бджіл нарвався, чи шо?
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30.06.2022 17:50 Відповісти
Мммм... Смажена бурятина
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30.06.2022 19:33 Відповісти
Дуже велике *Дякуємо* Джонсону від українського народу за то що віре в нас. щиро радіє за наші перемоги.
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30.06.2022 17:02 Відповісти
До каZZапов просто долго доходит. Их когда ещё на йух послали у Змеиного, а они только сейчас окончательно пошли. Но ничего- из Крыма они будут собираться на йух быстрее.
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30.06.2022 17:04 Відповісти
Им нужно быстрей отплывать, а то придавить может👍😁
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30.06.2022 17:10 Відповісти
Джонсон начал что-то подозревать
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30.06.2022 17:07 Відповісти
Звичайно дуже неприємно, але втеча кацапів зі Зміїного, це прояв здорового глузду.
Було б непогано, якби вони і далі посилали туди своїх мавп, катери, гелікоптери, дорогі ЗРК, радіолокатори, та інше.
А ЗСУ і далі трощили б цей мотлох!
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30.06.2022 17:08 Відповісти
Тепер надія тільки на Чорнобаївку !
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30.06.2022 17:36 Відповісти
Зеля все приймає на свій рахунок. Тому краще зайвий раз не хвалити.
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30.06.2022 17:35 Відповісти
Какую угрозу со Змеиного могли оказать Украине рашисты? Никакой, как по мне.
Там было ПВО, для контроля региона, где не было активных действий авиации.
Змеиный мог быть прекрасным центром для учебных тренировок нового для ВСУ оружия. Не сложилось, спугнули.
В то же время, артиллерия, работающая по никому не угрожающему Змеиному, край как необходима была в другом месте - Луганское направление! В этом и есть моя критика действий ВСУ. Именно в Луганском направлении работы выше крыши, а не на Змеином! Там необходимо гасить арту противника, уничтожающую наших защитников.
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30.06.2022 18:00 Відповісти
ты идиот как и все кацапы
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30.06.2022 23:04 Відповісти
Кацапура виконує жест доброї волі:
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30.06.2022 18:21 Відповісти
"Однажды к Шри Япутре пришли паломники и долго умоляли дать им заповедь. В конце концов Учитель смилостивился и сказал:

- Идите *****. Это заповедь. Исполняйте!

Паломники пораженно посмотрели на него, но ушли. Через год они вернулись и сказали:

- Учитель, мы целый год пытались следовать этой заповеди, но так никуда и не пришли!

- Не такова ли сущность любой заповеди? - пожал плечами Шри Япутра."
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30.06.2022 19:45 Відповісти
 
 