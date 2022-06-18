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Україна може і має провести Євробачення, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

джонсон

Пісенний конкурс Євробачення наступного року має відбутися в Україні, хоча організатори пропонують перенести його до Сполученого Королівства через війну в Україні.

Про це заявив глава уряду Великої Британії Борис Джонсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Звичайно, я хотів би, щоб Євробачення провели в нашій країні, але перемогли вони, і вони заслуговують провести конкурс, я вважаю, що вони можуть і мають його провести", - сказав Джонсон.

"Попереду ще цілий рік. До початку пісенного конкурсу Євробачення все буде добре, і я сподіваюся, що українці його отримають", – сказав він.

"Я вірю, що Київ чи будь-яке інше безпечне українське місто буде чудовим місцем, щоб провести конкурс", - сказав Джонсон.

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Як відомо, європейський мовний союз (EBU) ухвалив рішення, що пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться не в Україні через поточну ситуацію. Можливо, це буде Велика Британія, представник якої посів друге місце на конкурсі. Україна перемагала на Євробаченні тричі – в 2004, 2016 та 2022 роках, а прийняла конкурс поки що двічі – в 2005 та 2017 роках, відповідно. В обох випадках подія відбувалась у Києві.
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Топ коментарі
+27
А давайте Джонсона виберемо президентом України! Замість Бубочки Боневтіка
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18.06.2022 15:21
+26
Джонсон красава!!! все делает, что бы зечмо не капитулировал. респект Борису!!!
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18.06.2022 15:19
+16
Джонсону черговий респект.
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18.06.2022 15:31
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Невже Буба істерику закатав ?
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18.06.2022 15:17 Відповісти
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18.06.2022 15:18 Відповісти
Джонсон красава!!! все делает, что бы зечмо не капитулировал. респект Борису!!!
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18.06.2022 15:19 Відповісти
А давайте Джонсона виберемо президентом України! Замість Бубочки Боневтіка
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18.06.2022 15:21 Відповісти
давайте, но Джонсону не скажем об этом.
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18.06.2022 15:26 Відповісти
він дуже "зрадіє" побачивши результат 73%
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18.06.2022 15:43 Відповісти
діло не в тому що він офігенна людина, принципова й порядна... діло в тому що за ним вся могутність Великої Британії, і тому він такий класний... ну стане він нашим президентом й що? чим він буде заправляти? Єрмаком і Агрохімієй, он навоює він з ними... він на наступний день зречеться посади, побачивши що мерзенні подоялки обдристовичі роблять на роботі
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18.06.2022 15:27 Відповісти
та президент може за мить їх всіх послати вслід за кацапським корабльом

але чомусь не хоче
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19.06.2022 19:40 Відповісти
У нас Є свої Джонсони, треба тільки відвести погляд від Зе та Пороха.
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18.06.2022 15:28 Відповісти
брехня нет у на своих Джонсонов - потому-что недоросли пока люди туповатые верят зомбоящику а своей головой подумать не могут
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18.06.2022 16:04 Відповісти
Начн агитацию сейчас, а то к выборам они так и останутся непроходными
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18.06.2022 16:06 Відповісти
В нас є мудрий наріт. І ніякий Джонсон на це не поможе.
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18.06.2022 20:14 Відповісти
Щоб потім його на клована чи "ЗК" проміняти?
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18.06.2022 15:29 Відповісти
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18.06.2022 15:29 Відповісти
от же хвацький хлопець і геть правий!
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18.06.2022 15:30 Відповісти
Джонсон больше Украинец, чем все наши чинуши.
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18.06.2022 15:31 Відповісти
чим усі вони разом взяті !!!
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18.06.2022 15:40 Відповісти
Джонсону черговий респект.
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18.06.2022 15:31 Відповісти
Не можу казати за всіх українців , але мені здається , що вони з великою радістю поміняють Євробачення , на озброєння.
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18.06.2022 15:33 Відповісти
нам в голові тільки євробачення
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18.06.2022 15:35 Відповісти
Не нам, а радше лише Ткаченку і наближеним особам.
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18.06.2022 17:39 Відповісти
Перекладаю з англійської: до травня 2023 кацапами в Україні і не смердітиме.
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18.06.2022 15:38 Відповісти
Дякую за переклад.

Казала мені мама, вчи англійський - непослухав
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18.06.2022 16:03 Відповісти
taki da, britanskij Boria tonjko nameknul puilu fuckinu na tolstye obstojateljstva... K babe Vange ne xodi...
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18.06.2022 18:03 Відповісти
Україна має чимось віддячити Великій Британії та подарувати це шоу
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18.06.2022 15:40 Відповісти
Послуга за послугу працює не так, як борг 'ти мені шоу- я тобі шоу' або 'ти мені зброю- я тобі зброю'. Україна обов'язково в майбутньому віддячить Британії, але чим і як буде видно потім.
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18.06.2022 16:00 Відповісти
от Людина! от Політик !!!
нема межі нашій захопленості ним !!! )))
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18.06.2022 15:44 Відповісти
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18.06.2022 20:39 Відповісти
Хорошо, но проводить в Польше.
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18.06.2022 15:45 Відповісти
Як варіант.
На приклад подяка.
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18.06.2022 16:08 Відповісти
Наш навігатор у всьому
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18.06.2022 16:00 Відповісти
Ну а чому б ні! Якщо Польща закриє захід Україні ППО, то можна провести у Львові Франківську Тернополі до прикладу. Гроші прийдуть( ну бо всім ясно, що в нас немає зараз бюджету на це) і робота і туристи і супутні галузі зможуть підзаробити. Ми популярні зараз, треба користуватися вигодами навіть під час війни !
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18.06.2022 16:05 Відповісти
"Ну а чому б ні!"
Ні, тому що:

1. розваляна інфраструктура
2. дирка в бюджеті, розміром з Еверест
3. бойові дії з постійними обстрілами
4. Будьяке ******* ППО має деяку вірогідність перехвату, меншу від 100%. Давайте включимо мізки, та подумаємо шо буде, коли кацапи ввалять по місцю проведення пачкою ракет з різних сторін і хочаб одна долетить.
5. В звʼязку з війною всі притомні страни НЕ рекомендують їхати в Україну якщо нема нагальної на те потреби, тож туристів буде з куй у білки.

Можна і далі перелічувати, але ліньки. І на мою думку це все - цілком очевидно.
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18.06.2022 18:28 Відповісти
Ім'я Бориса Джонсона золотими буквами повинно бути вписане в світову історію.
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18.06.2022 16:05 Відповісти
Що зброю Україні надає. NLAW - це з Британії
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18.06.2022 16:37 Відповісти
А ты до сих пор не знаешь то, что знает каждый украинец? Что для нас сделал (и делает) Джонсон? Кацапня под прокси?
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18.06.2022 16:55 Відповісти
👍🤝😊
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18.06.2022 20:41 Відповісти
нет нам сейчас не до песен - только полный ублюдок (типа ткаченко) будет требовать проведения песенного фестиваля в Украине - после десятков тысяч погибших украинцев - у нас траур должен быть целый год
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18.06.2022 16:07 Відповісти
😰😪
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18.06.2022 20:43 Відповісти
Джонсон дійсно людина шляхетна і він вимушений так говорити і мабуть сподівається що наші зрозуміють неможливість проведеня конкурсу в Україні. Реально краще таки провести євробачення в Британії.
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18.06.2022 16:09 Відповісти
Так, дійсно шляхетна, на відміну від Ткаченка з його ідіотичними претензіями.
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18.06.2022 17:44 Відповісти
Найліпший варіант - на Закарпатті, поблизу кордону (Ужгород, Мукачево, Чоп). З Чорного моря якщо роки спробують вистрілити - то ракети пролітатимуть на Румунією, румуни мають збивати. Якщо з боку бєларусі - то наші на Львівщині мають додатково ППО розвернути. А може до того часу, рашистські Іскандери в бєларусі знищать беспілотними дорогами (блейди etc.)
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18.06.2022 16:15 Відповісти
Вы это серьезно? Провоцировать нелюдя для погибили людей?
Да вы сами идиоты.
Наши воины гибнут сотнями. Боль не умолкнет никогда, а вам праздники?
Народ, что с вами?
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18.06.2022 16:18 Відповісти
Повнiстю згодна з Вами! Якi свята, пiснi та веселощi... Тут кожен день
плачу за загиблими, закатованими,в полонi хто...😰 Сьогоднi Романа Ратушного
поховали...Цей Герой звiльнив мою Сумщiну та Тростянець, де був штаб оркiв
i де вони найбiльше знущались над людьми....I як же менi не плакати за Ромою?!
Йому було тiльки 24 роки...I якi можуть бути в Украiнi рожважальнi заходи....
Давайте вже в Бучi проведемо пiсенний конкурс на руiнах мiста....
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18.06.2022 20:57 Відповісти
* безпілотними дронами
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18.06.2022 16:38 Відповісти
ти ніколи не задумувався що ти дурак, блін про що це я: в тебе ж нема чим думать.

Ідіот які конкурси, війна, яка невідомо коли закінчиться.
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18.06.2022 21:59 Відповісти
******. Какой конкурс. У нас десятки а то сотни тысяч погибших. Много убитых и искалеченных детей.
Вы что хотите пляски на костях захороненных в братских могилах.
****. Посмотрела бы я на разбитую, разворованую, изнасилованную Англию и как бы Джонсон проводил концерты.
Никогда этого даже в мыслях не приму

Только сатана этому радуется.
Угомонитесь. Вы ещё не знаете, будете ли жить завтра, а уже праздники решили устраивать.
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18.06.2022 16:15 Відповісти
Та в Ужгороді можна провести те Євробачення.
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18.06.2022 16:20 Відповісти
Таке враження, що дехто живе в паралельному світі - конкурси, шашлички....
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18.06.2022 22:02 Відповісти
А я проти ** у нас. По перша війна і жодних гарантій безпеки тут не буде. По друге ці кошти на підготовку треба не пиляти, а будувати громадянам що залишились по суті бомжами нове житло на мирних територіях нашої великої держави.
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18.06.2022 16:38 Відповісти
👍🤝
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18.06.2022 20:59 Відповісти
Намек на то, что к весне следующего года кацапы тут смердеть не будут? Хотелось бы верить. А Евровиденье... Дорогая забава для разрушенной войной страны.
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18.06.2022 17:01 Відповісти
И тут уж точно,что "не на часi"...
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18.06.2022 21:01 Відповісти
Джонсону респект и уважуха!
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18.06.2022 17:23 Відповісти
Перефразую найвеличнішого: Ми можемо більше фінансувати армію, але не зможемо тоді провести конкурс
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18.06.2022 22:09 Відповісти
Джонсон сказал то, что сказал бы воспитанный вежливый человек.
Джентльмен.
А наше дело - поблагодарить его, и признать реалии: ВСЯ территория
Украины простреливается ракетным огнём. Приглашать гостей в такой ситуации - безответственно. Потому пусть конкурс пройдёт на родине Битлз.
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18.06.2022 23:12 Відповісти
Нах оно нам сдалось?
Просто посчитайте сколько надо на него потратить и на его безопасность.
Явно эти миллионы есть более важные статьи бюджета.
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19.06.2022 05:05 Відповісти
 
 