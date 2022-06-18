Україна може і має провести Євробачення, - Джонсон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Пісенний конкурс Євробачення наступного року має відбутися в Україні, хоча організатори пропонують перенести його до Сполученого Королівства через війну в Україні.
Про це заявив глава уряду Великої Британії Борис Джонсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Звичайно, я хотів би, щоб Євробачення провели в нашій країні, але перемогли вони, і вони заслуговують провести конкурс, я вважаю, що вони можуть і мають його провести", - сказав Джонсон.
"Попереду ще цілий рік. До початку пісенного конкурсу Євробачення все буде добре, і я сподіваюся, що українці його отримають", – сказав він.
"Я вірю, що Київ чи будь-яке інше безпечне українське місто буде чудовим місцем, щоб провести конкурс", - сказав Джонсон.
Як відомо, європейський мовний союз (EBU) ухвалив рішення, що пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться не в Україні через поточну ситуацію. Можливо, це буде Велика Британія, представник якої посів друге місце на конкурсі. Україна перемагала на Євробаченні тричі – в 2004, 2016 та 2022 роках, а прийняла конкурс поки що двічі – в 2005 та 2017 роках, відповідно. В обох випадках подія відбувалась у Києві.
Будь ласка, зачекайте...
але чомусь не хоче
Казала мені мама, вчи англійський - непослухав
нема межі нашій захопленості ним !!! )))
На приклад подяка.
Ні, тому що:
1. розваляна інфраструктура
2. дирка в бюджеті, розміром з Еверест
3. бойові дії з постійними обстрілами
4. Будьяке ******* ППО має деяку вірогідність перехвату, меншу від 100%. Давайте включимо мізки, та подумаємо шо буде, коли кацапи ввалять по місцю проведення пачкою ракет з різних сторін і хочаб одна долетить.
5. В звʼязку з війною всі притомні страни НЕ рекомендують їхати в Україну якщо нема нагальної на те потреби, тож туристів буде з куй у білки.
Можна і далі перелічувати, але ліньки. І на мою думку це все - цілком очевидно.
Да вы сами идиоты.
Наши воины гибнут сотнями. Боль не умолкнет никогда, а вам праздники?
Народ, что с вами?
плачу за загиблими, закатованими,в полонi хто...😰 Сьогоднi Романа Ратушного
поховали...Цей Герой звiльнив мою Сумщiну та Тростянець, де був штаб оркiв
i де вони найбiльше знущались над людьми....I як же менi не плакати за Ромою?!
Йому було тiльки 24 роки...I якi можуть бути в Украiнi рожважальнi заходи....
Давайте вже в Бучi проведемо пiсенний конкурс на руiнах мiста....
Ідіот які конкурси, війна, яка невідомо коли закінчиться.
Вы что хотите пляски на костях захороненных в братских могилах.
****. Посмотрела бы я на разбитую, разворованую, изнасилованную Англию и как бы Джонсон проводил концерты.
Никогда этого даже в мыслях не приму
Только сатана этому радуется.
Угомонитесь. Вы ещё не знаете, будете ли жить завтра, а уже праздники решили устраивать.
Джентльмен.
А наше дело - поблагодарить его, и признать реалии: ВСЯ территория
Украины простреливается ракетным огнём. Приглашать гостей в такой ситуации - безответственно. Потому пусть конкурс пройдёт на родине Битлз.
Просто посчитайте сколько надо на него потратить и на его безопасность.
Явно эти миллионы есть более важные статьи бюджета.