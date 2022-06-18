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Украина может и должна провести Евровидение, - Джонсон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

джонсон

Песенный конкурс Евровидения в следующем году должен состояться в Украине, хотя организаторы предлагают перенести его в Соединенное Королевство из-за войны в Украине.

Об этом заявил глава правительства Великобритании Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, я бы хотел, чтобы Евровидение провели в нашей стране, но победили они, и они заслуживают провести конкурс, я считаю, что они могут и должны его провести", - сказал Джонсон.

"Впереди еще целый год. До начала песенного конкурса Евровидения все будет хорошо, и я надеюсь, что украинцы его получат", – сказал он.

"Я верю, что Киев или любой другой безопасный украинский город будет отличным местом, чтобы провести конкурс", - сказал Джонсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина обжалует перенос Евровидения за границу, - Ткаченко

Как известно, Европейский вещательный союз (EBU) принял решение, что песенный конкурс "Евровидение-2023" состоится не в Украине из-за текущей ситуации. Возможно, это будет Великобритания, представитель которой занял второе место на конкурсе. Украина побеждала на Евровидении трижды – в 2004-м, 2016-м и 2022-м годах, а приняла конкурс пока дважды – в 2005 и 2017 годах соответственно. В обоих случаях событие происходило в Киеве.
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Топ комментарии
+27
А давайте Джонсона виберемо президентом України! Замість Бубочки Боневтіка
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18.06.2022 15:21
+26
Джонсон красава!!! все делает, что бы зечмо не капитулировал. респект Борису!!!
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18.06.2022 15:19
+16
Джонсону черговий респект.
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18.06.2022 15:31
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Невже Буба істерику закатав ?
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18.06.2022 15:17 Ответить
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18.06.2022 15:18 Ответить
Джонсон красава!!! все делает, что бы зечмо не капитулировал. респект Борису!!!
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18.06.2022 15:19 Ответить
А давайте Джонсона виберемо президентом України! Замість Бубочки Боневтіка
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18.06.2022 15:21 Ответить
давайте, но Джонсону не скажем об этом.
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18.06.2022 15:26 Ответить
він дуже "зрадіє" побачивши результат 73%
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18.06.2022 15:43 Ответить
діло не в тому що він офігенна людина, принципова й порядна... діло в тому що за ним вся могутність Великої Британії, і тому він такий класний... ну стане він нашим президентом й що? чим він буде заправляти? Єрмаком і Агрохімієй, он навоює він з ними... він на наступний день зречеться посади, побачивши що мерзенні подоялки обдристовичі роблять на роботі
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18.06.2022 15:27 Ответить
та президент може за мить їх всіх послати вслід за кацапським корабльом

але чомусь не хоче
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19.06.2022 19:40 Ответить
У нас Є свої Джонсони, треба тільки відвести погляд від Зе та Пороха.
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18.06.2022 15:28 Ответить
брехня нет у на своих Джонсонов - потому-что недоросли пока люди туповатые верят зомбоящику а своей головой подумать не могут
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18.06.2022 16:04 Ответить
Начн агитацию сейчас, а то к выборам они так и останутся непроходными
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18.06.2022 16:06 Ответить
В нас є мудрий наріт. І ніякий Джонсон на це не поможе.
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18.06.2022 20:14 Ответить
Щоб потім його на клована чи "ЗК" проміняти?
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18.06.2022 15:29 Ответить
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18.06.2022 15:29 Ответить
от же хвацький хлопець і геть правий!
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18.06.2022 15:30 Ответить
Джонсон больше Украинец, чем все наши чинуши.
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18.06.2022 15:31 Ответить
чим усі вони разом взяті !!!
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18.06.2022 15:40 Ответить
Джонсону черговий респект.
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18.06.2022 15:31 Ответить
Не можу казати за всіх українців , але мені здається , що вони з великою радістю поміняють Євробачення , на озброєння.
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18.06.2022 15:33 Ответить
нам в голові тільки євробачення
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18.06.2022 15:35 Ответить
Не нам, а радше лише Ткаченку і наближеним особам.
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18.06.2022 17:39 Ответить
Перекладаю з англійської: до травня 2023 кацапами в Україні і не смердітиме.
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18.06.2022 15:38 Ответить
Дякую за переклад.

Казала мені мама, вчи англійський - непослухав
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18.06.2022 16:03 Ответить
taki da, britanskij Boria tonjko nameknul puilu fuckinu na tolstye obstojateljstva... K babe Vange ne xodi...
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18.06.2022 18:03 Ответить
Україна має чимось віддячити Великій Британії та подарувати це шоу
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18.06.2022 15:40 Ответить
Послуга за послугу працює не так, як борг 'ти мені шоу- я тобі шоу' або 'ти мені зброю- я тобі зброю'. Україна обов'язково в майбутньому віддячить Британії, але чим і як буде видно потім.
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18.06.2022 16:00 Ответить
от Людина! от Політик !!!
нема межі нашій захопленості ним !!! )))
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18.06.2022 15:44 Ответить
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18.06.2022 20:39 Ответить
Хорошо, но проводить в Польше.
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18.06.2022 15:45 Ответить
Як варіант.
На приклад подяка.
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18.06.2022 16:08 Ответить
Наш навігатор у всьому
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18.06.2022 16:00 Ответить
Ну а чому б ні! Якщо Польща закриє захід Україні ППО, то можна провести у Львові Франківську Тернополі до прикладу. Гроші прийдуть( ну бо всім ясно, що в нас немає зараз бюджету на це) і робота і туристи і супутні галузі зможуть підзаробити. Ми популярні зараз, треба користуватися вигодами навіть під час війни !
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18.06.2022 16:05 Ответить
"Ну а чому б ні!"
Ні, тому що:

1. розваляна інфраструктура
2. дирка в бюджеті, розміром з Еверест
3. бойові дії з постійними обстрілами
4. Будьяке ******* ППО має деяку вірогідність перехвату, меншу від 100%. Давайте включимо мізки, та подумаємо шо буде, коли кацапи ввалять по місцю проведення пачкою ракет з різних сторін і хочаб одна долетить.
5. В звʼязку з війною всі притомні страни НЕ рекомендують їхати в Україну якщо нема нагальної на те потреби, тож туристів буде з куй у білки.

Можна і далі перелічувати, але ліньки. І на мою думку це все - цілком очевидно.
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18.06.2022 18:28 Ответить
Ім'я Бориса Джонсона золотими буквами повинно бути вписане в світову історію.
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18.06.2022 16:05 Ответить
Що зброю Україні надає. NLAW - це з Британії
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18.06.2022 16:37 Ответить
А ты до сих пор не знаешь то, что знает каждый украинец? Что для нас сделал (и делает) Джонсон? Кацапня под прокси?
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18.06.2022 16:55 Ответить
👍🤝😊
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18.06.2022 20:41 Ответить
нет нам сейчас не до песен - только полный ублюдок (типа ткаченко) будет требовать проведения песенного фестиваля в Украине - после десятков тысяч погибших украинцев - у нас траур должен быть целый год
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18.06.2022 16:07 Ответить
😰😪
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18.06.2022 20:43 Ответить
Джонсон дійсно людина шляхетна і він вимушений так говорити і мабуть сподівається що наші зрозуміють неможливість проведеня конкурсу в Україні. Реально краще таки провести євробачення в Британії.
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18.06.2022 16:09 Ответить
Так, дійсно шляхетна, на відміну від Ткаченка з його ідіотичними претензіями.
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18.06.2022 17:44 Ответить
Найліпший варіант - на Закарпатті, поблизу кордону (Ужгород, Мукачево, Чоп). З Чорного моря якщо роки спробують вистрілити - то ракети пролітатимуть на Румунією, румуни мають збивати. Якщо з боку бєларусі - то наші на Львівщині мають додатково ППО розвернути. А може до того часу, рашистські Іскандери в бєларусі знищать беспілотними дорогами (блейди etc.)
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18.06.2022 16:15 Ответить
Вы это серьезно? Провоцировать нелюдя для погибили людей?
Да вы сами идиоты.
Наши воины гибнут сотнями. Боль не умолкнет никогда, а вам праздники?
Народ, что с вами?
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18.06.2022 16:18 Ответить
Повнiстю згодна з Вами! Якi свята, пiснi та веселощi... Тут кожен день
плачу за загиблими, закатованими,в полонi хто...😰 Сьогоднi Романа Ратушного
поховали...Цей Герой звiльнив мою Сумщiну та Тростянець, де був штаб оркiв
i де вони найбiльше знущались над людьми....I як же менi не плакати за Ромою?!
Йому було тiльки 24 роки...I якi можуть бути в Украiнi рожважальнi заходи....
Давайте вже в Бучi проведемо пiсенний конкурс на руiнах мiста....
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18.06.2022 20:57 Ответить
* безпілотними дронами
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18.06.2022 16:38 Ответить
ти ніколи не задумувався що ти дурак, блін про що це я: в тебе ж нема чим думать.

Ідіот які конкурси, війна, яка невідомо коли закінчиться.
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18.06.2022 21:59 Ответить
******. Какой конкурс. У нас десятки а то сотни тысяч погибших. Много убитых и искалеченных детей.
Вы что хотите пляски на костях захороненных в братских могилах.
****. Посмотрела бы я на разбитую, разворованую, изнасилованную Англию и как бы Джонсон проводил концерты.
Никогда этого даже в мыслях не приму

Только сатана этому радуется.
Угомонитесь. Вы ещё не знаете, будете ли жить завтра, а уже праздники решили устраивать.
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18.06.2022 16:15 Ответить
Та в Ужгороді можна провести те Євробачення.
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18.06.2022 16:20 Ответить
Таке враження, що дехто живе в паралельному світі - конкурси, шашлички....
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18.06.2022 22:02 Ответить
А я проти ** у нас. По перша війна і жодних гарантій безпеки тут не буде. По друге ці кошти на підготовку треба не пиляти, а будувати громадянам що залишились по суті бомжами нове житло на мирних територіях нашої великої держави.
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18.06.2022 16:38 Ответить
👍🤝
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18.06.2022 20:59 Ответить
Намек на то, что к весне следующего года кацапы тут смердеть не будут? Хотелось бы верить. А Евровиденье... Дорогая забава для разрушенной войной страны.
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18.06.2022 17:01 Ответить
И тут уж точно,что "не на часi"...
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18.06.2022 21:01 Ответить
Джонсону респект и уважуха!
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18.06.2022 17:23 Ответить
Перефразую найвеличнішого: Ми можемо більше фінансувати армію, але не зможемо тоді провести конкурс
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18.06.2022 22:09 Ответить
Джонсон сказал то, что сказал бы воспитанный вежливый человек.
Джентльмен.
А наше дело - поблагодарить его, и признать реалии: ВСЯ территория
Украины простреливается ракетным огнём. Приглашать гостей в такой ситуации - безответственно. Потому пусть конкурс пройдёт на родине Битлз.
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18.06.2022 23:12 Ответить
Нах оно нам сдалось?
Просто посчитайте сколько надо на него потратить и на его безопасность.
Явно эти миллионы есть более важные статьи бюджета.
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19.06.2022 05:05 Ответить
 
 