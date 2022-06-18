Украина может и должна провести Евровидение, - Джонсон
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Песенный конкурс Евровидения в следующем году должен состояться в Украине, хотя организаторы предлагают перенести его в Соединенное Королевство из-за войны в Украине.
Об этом заявил глава правительства Великобритании Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Конечно, я бы хотел, чтобы Евровидение провели в нашей стране, но победили они, и они заслуживают провести конкурс, я считаю, что они могут и должны его провести", - сказал Джонсон.
"Впереди еще целый год. До начала песенного конкурса Евровидения все будет хорошо, и я надеюсь, что украинцы его получат", – сказал он.
"Я верю, что Киев или любой другой безопасный украинский город будет отличным местом, чтобы провести конкурс", - сказал Джонсон.
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Как известно, Европейский вещательный союз (EBU) принял решение, что песенный конкурс "Евровидение-2023" состоится не в Украине из-за текущей ситуации. Возможно, это будет Великобритания, представитель которой занял второе место на конкурсе. Украина побеждала на Евровидении трижды – в 2004-м, 2016-м и 2022-м годах, а приняла конкурс пока дважды – в 2005 и 2017 годах соответственно. В обоих случаях событие происходило в Киеве.
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але чомусь не хоче
Казала мені мама, вчи англійський - непослухав
нема межі нашій захопленості ним !!! )))
На приклад подяка.
Ні, тому що:
1. розваляна інфраструктура
2. дирка в бюджеті, розміром з Еверест
3. бойові дії з постійними обстрілами
4. Будьяке ******* ППО має деяку вірогідність перехвату, меншу від 100%. Давайте включимо мізки, та подумаємо шо буде, коли кацапи ввалять по місцю проведення пачкою ракет з різних сторін і хочаб одна долетить.
5. В звʼязку з війною всі притомні страни НЕ рекомендують їхати в Україну якщо нема нагальної на те потреби, тож туристів буде з куй у білки.
Можна і далі перелічувати, але ліньки. І на мою думку це все - цілком очевидно.
Да вы сами идиоты.
Наши воины гибнут сотнями. Боль не умолкнет никогда, а вам праздники?
Народ, что с вами?
плачу за загиблими, закатованими,в полонi хто...😰 Сьогоднi Романа Ратушного
поховали...Цей Герой звiльнив мою Сумщiну та Тростянець, де був штаб оркiв
i де вони найбiльше знущались над людьми....I як же менi не плакати за Ромою?!
Йому було тiльки 24 роки...I якi можуть бути в Украiнi рожважальнi заходи....
Давайте вже в Бучi проведемо пiсенний конкурс на руiнах мiста....
Ідіот які конкурси, війна, яка невідомо коли закінчиться.
Вы что хотите пляски на костях захороненных в братских могилах.
****. Посмотрела бы я на разбитую, разворованую, изнасилованную Англию и как бы Джонсон проводил концерты.
Никогда этого даже в мыслях не приму
Только сатана этому радуется.
Угомонитесь. Вы ещё не знаете, будете ли жить завтра, а уже праздники решили устраивать.
Джентльмен.
А наше дело - поблагодарить его, и признать реалии: ВСЯ территория
Украины простреливается ракетным огнём. Приглашать гостей в такой ситуации - безответственно. Потому пусть конкурс пройдёт на родине Битлз.
Просто посчитайте сколько надо на него потратить и на его безопасность.
Явно эти миллионы есть более важные статьи бюджета.