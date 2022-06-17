Украина обжалует перенос Евровидения за границу, - Ткаченко

Украина хочет обжаловать решение перенести музыкальный конкурс Евровидение-2023 из Украины в Великобританию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"В ответ на обнародованное заявление Европейского вещательного союза о невозможности проведения Евровидения-2023 в Украине, хотим подчеркнуть следующее.

Украина не согласна с характером принятия такого решения: когда нас поставили перед фактом без обсуждения возможностей других вариантов, и считает, что есть все основания для проведения дальнейших переговоров и нахождения совместного решения, которое будет удовлетворять все стороны. Мы честно выиграли Евровидение-2022 и выполнили все условия в указанные сроки относительно процесса согласования его проведения в Украине - предоставили ответы и гарантии по нормам безопасности и возможные места проведения конкурса.

Читайте также: Украина не сможет принять Евровидение-2023, проведение конкурса могут передать Великобритании, - организаторы

Проведение Евровидения-2023 в Украине – это мощный сигнал для всего мира, что он поддерживает Украину сейчас. Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем неоднократно уведомляли Европейский вещательный союз.

Поэтому мы требуем дополнительных переговоров о проведении Евровидения-2023 в Украине", - написал министр и обнародовал заявление, подписанное лидером группы Kalush, одержавшей победу на Евровидении-2022, Олегом Псюком; Русланой Лыжичко, победившей на Евровидении-2004; Ткаченко и председателем правления UA:Суспільне Николаем Чернотицким. Это заявление будет направлено в Европейский вещательный союз.



