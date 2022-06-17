Украина обжалует перенос Евровидения за границу, - Ткаченко
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Украина хочет обжаловать решение перенести музыкальный конкурс Евровидение-2023 из Украины в Великобританию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"В ответ на обнародованное заявление Европейского вещательного союза о невозможности проведения Евровидения-2023 в Украине, хотим подчеркнуть следующее.
Украина не согласна с характером принятия такого решения: когда нас поставили перед фактом без обсуждения возможностей других вариантов, и считает, что есть все основания для проведения дальнейших переговоров и нахождения совместного решения, которое будет удовлетворять все стороны. Мы честно выиграли Евровидение-2022 и выполнили все условия в указанные сроки относительно процесса согласования его проведения в Украине - предоставили ответы и гарантии по нормам безопасности и возможные места проведения конкурса.
Проведение Евровидения-2023 в Украине – это мощный сигнал для всего мира, что он поддерживает Украину сейчас. Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем неоднократно уведомляли Европейский вещательный союз.
Поэтому мы требуем дополнительных переговоров о проведении Евровидения-2023 в Украине", - написал министр и обнародовал заявление, подписанное лидером группы Kalush, одержавшей победу на Евровидении-2022, Олегом Псюком; Русланой Лыжичко, победившей на Евровидении-2004; Ткаченко и председателем правления UA:Суспільне Николаем Чернотицким. Это заявление будет направлено в Европейский вещательный союз.
Пожалуйста, подождите...
це наші друзі, навіть, брати...у нас спільне, майже родиннне, норманське минуле - русь, британія і південь італії з сицилією...
Но этого оказалось мало и решили закрепить для себя звание полных имбецилов, настаивая на этом.
Идиоты опять шапки подкидывают, ураааааа Евровидиние в Мариуполе будет в 2023 !! стыд срам и кринж
Євробачення під час війни вам теж ЄС оплачувати повинен?
А проводити ви його у бункері Зеленського будете?
Это если не копать
А ми такі : А ви пробували провести Євробачення посеред війни?
І вата така: О, круто,
І рейтінг прям до небес, Байден- завідуй.
А як бабло проходить повз його руки, так миттєво збудився і ганьбиться без сорому.
Дебіл. Які в біса гарантії ВИ надали? Кацапські ракети літають щодня по всій території України, це ДЕ ж ти, тупак міністерський, можеш гарантувати безпеку?!
А ткаченко пацієнт палати #6.
А он спросил у нас, хотим ли мы во время войны устраивать это и тратить на него деньги их бюджета
А этот придурок делает прогнозы на следующий год, да ещё и гарантии раздает.
Это обер-идиот. Его даже идиоты, в своем кругу, называли идиотом.
Какой конкурс? В стране ВОЙНА, ракеты летают каждый день,убитых и раненных не посчитали, людей тысячи без крыши над головой, инфраструктура разбита, газа нет, отопительный сезон под вопросом, денег нет--а эти ублюдки про свой распил мечтают!
Когда вы уже нажретесь ?????
наші міністри там геть торнулись? в країні війна яке накуй евробачення?
У нас війна - форсмажор, поважна причина - вибачайте, леді та панове !
Нехай британці відсвяткують - друге місце стає першим.
Та вийшло трохи не так. Орда вирішила знищити українців.
І опинились ми з кловунами при владі проти рассейських фашистів одні.
Если бы Зеленский и ОП были бы не против переноса Евровидения, то Ткаченко и рот бы не открыл.
А так, дали ему команду: Фас!
Зебня ви де? Прокоментуйте! Останнім часом ви тут жаліється, що вам не дають слова. Дуже просимо, прокоментуйте будь ласка.
ДА ЗЕБІЛИ.
Похрен на страну и на войну - дайте Зелебобику на сцену взгромоздиться!