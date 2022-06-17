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Евровидение (765) Ткаченко Александр (429)

Украина обжалует перенос Евровидения за границу, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Общество

ткаченко

Украина хочет обжаловать решение перенести музыкальный конкурс Евровидение-2023 из Украины в Великобританию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"В ответ на обнародованное заявление Европейского вещательного союза о невозможности проведения Евровидения-2023 в Украине, хотим подчеркнуть следующее.

Украина не согласна с характером принятия такого решения: когда нас поставили перед фактом без обсуждения возможностей других вариантов, и считает, что есть все основания для проведения дальнейших переговоров и нахождения совместного решения, которое будет удовлетворять все стороны. Мы честно выиграли Евровидение-2022 и выполнили все условия в указанные сроки относительно процесса согласования его проведения в Украине - предоставили ответы и гарантии по нормам безопасности и возможные места проведения конкурса.

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Проведение Евровидения-2023 в Украине – это мощный сигнал для всего мира, что он поддерживает Украину сейчас. Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем неоднократно уведомляли Европейский вещательный союз.

Поэтому мы требуем дополнительных переговоров о проведении Евровидения-2023 в Украине", - написал министр и обнародовал заявление, подписанное лидером группы Kalush, одержавшей победу на Евровидении-2022, Олегом Псюком; Русланой Лыжичко, победившей на Евровидении-2004; Ткаченко и председателем правления UA:Суспільне Николаем Чернотицким. Это заявление будет направлено в Европейский вещательный союз.

Украина обжалует перенос Евровидения за границу, - Ткаченко 01
Украина обжалует перенос Евровидения за границу, - Ткаченко 02
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Топ комментарии
+53
Дурачьйо
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17.06.2022 18:42
+43
Дебіли #ля...

Євробачення під час війни вам теж ЄС оплачувати повинен?
А проводити ви його у бункері Зеленського будете?
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17.06.2022 18:48
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Дурачьйо
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17.06.2022 18:42 Ответить
Просто бабла хочет срубить
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17.06.2022 18:51 Ответить
Если кто забыл ткаченка это зелёная гамадрила с канала г+г. Был там каким-то начальником. А все знают как зебобы любят бабло
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17.06.2022 18:53 Ответить
Ткаченко был генеральным продюсером. Директор бани, в общем.
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17.06.2022 19:54 Ответить
Саме на часі.
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17.06.2022 18:42 Ответить
борис приїхав, а цей так заартачився...
це наші друзі, навіть, брати...у нас спільне, майже родиннне, норманське минуле - русь, британія і південь італії з сицилією...
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17.06.2022 22:36 Ответить
бабломойша збідніє
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17.06.2022 18:43 Ответить
Може не треба?
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17.06.2022 18:43 Ответить
Один раз показали себя дебилами, сказав, что проведут его в следующем году.

Но этого оказалось мало и решили закрепить для себя звание полных имбецилов, настаивая на этом.
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17.06.2022 18:44 Ответить
а вы то свою уже просрали не будет больше великой рассеи - будет убогая кацапия
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17.06.2022 21:01 Ответить
Какие мля гарантии безпеки, если тут ракеты летают каждый день над всеми областями?
Идиоты опять шапки подкидывают, ураааааа Евровидиние в Мариуполе будет в 2023 !! стыд срам и кринж
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17.06.2022 18:46 Ответить
Дебіли #ля...

Євробачення під час війни вам теж ЄС оплачувати повинен?
А проводити ви його у бункері Зеленського будете?
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17.06.2022 18:48 Ответить
Що грошики тю тю?
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17.06.2022 18:49 Ответить
Дибіл.Він просто дибіл.
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17.06.2022 18:51 Ответить
Ні. Він вже за звичкою готувався пиляти бабло, а тут така засада....
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17.06.2022 18:53 Ответить
мало того, що це дорого, так це магніт для ракет потвор з паРаші. чи ткаченко вже виграв війну?
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17.06.2022 18:53 Ответить
Зато можно начать гарантировано третью мировую. Если прилетит. Может в этом план великого боневтика? 😁😁😁
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17.06.2022 18:55 Ответить
"та гарантії по безпекових нормах" - які ви можете надати гарантії ? Країна наскрізь прострілюється кацапами ! Може є чим вдарити у відповідь ?
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17.06.2022 18:53 Ответить
2008 працював на москві заступником генерального директора телеканалу «РЕН-ТВ», яким на той момент володів німецький медіахолдинг «RTL Group»

Это если не копать
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17.06.2022 18:54 Ответить
жжесть ..
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17.06.2022 21:02 Ответить
Вони нам: ви півУкраїни про.бали.
А ми такі : А ви пробували провести Євробачення посеред війни?
І вата така: О, круто,
І рейтінг прям до небес, Байден- завідуй.
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17.06.2022 18:54 Ответить
Да, провести возле Северодонецка. Голосовать придется не за всех конкурсантов, а только за выживших. Игра в кальмара, Бегущий по лезвию может стать реальностью , рейтинги Евровидения взлетят до небес.
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17.06.2022 18:56 Ответить
Для чого оскаржувати перенос Євробачення у Велику Британію ? У нас страшна війна ! Схаменися , Ткаченко - нам не до проблем з проведенням Євробачення-2023 ! Велика Британія , крім того наш великий союзник ! ! ! Хай Євробачення-2023 буде у Великій Британії .
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17.06.2022 18:56 Ответить
бабломойші то всьо "фірма куртки лисого"
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17.06.2022 18:57 Ответить
Повна тупість, який конкурс? На кістках будемо витанцьовувати, деякі люди у владі не тільки відірвані від реальності, а ще приносять шкоду країні намагаючись судитись з союзником.
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17.06.2022 18:58 Ответить
Як евакуювати культурні цінності з музеїв України, заздалегіть знаючи про напад рашистів, так Бєніна шістка Ткаченко і пальцем не поворохнув.
А як бабло проходить повз його руки, так миттєво збудився і ганьбиться без сорому.
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17.06.2022 19:01 Ответить
ткаченко їбанько, війну вже виграли? я думаю справедливо буде віддати Польщі якщо вони захочуть приймат
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17.06.2022 19:02 Ответить
Не уверен, не следил, вроде 2 место у британцев на ев-фестивале. По процедуре даёт право проводить если что.
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17.06.2022 19:40 Ответить
Навіщо, конкурс пройде в дружній країні, а в нас клопоту після перемоги буде достатньо.
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17.06.2022 19:06 Ответить
виконали наразі всі умови в зазначені терміни щодо процесу погодження його проведення в Україні - надали відповіді та гарантії по безпекових нормах та можливі місця проведення конкурсу

Дебіл. Які в біса гарантії ВИ надали? Кацапські ракети літають щодня по всій території України, це ДЕ ж ти, тупак міністерський, можеш гарантувати безпеку?!
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17.06.2022 19:08 Ответить
угомоните этого чудака...
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17.06.2022 19:10 Ответить
Воно *******.
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17.06.2022 19:10 Ответить
А так хотілось по піаритись зелень-мелень, ну і бабла
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17.06.2022 19:15 Ответить
Якраз кацапам буде гарна ціль. Ткаченко треба за грати, схоже, працює на Путіна, тварина.
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17.06.2022 19:17 Ответить
Шо Ткаченко, по губам провели тебе с откатами?
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17.06.2022 19:17 Ответить
Ти будеш влаштовувати? Чи сам будеш забороняти те євробачення - "або не буде взагалі"? Хто ти взагалі такий?
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17.06.2022 20:14 Ответить
Нєееее, зелені точно ...обнуті!
А ткаченко пацієнт палати #6.
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17.06.2022 19:21 Ответить
Вот придурок!

А он спросил у нас, хотим ли мы во время войны устраивать это и тратить на него деньги их бюджета
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17.06.2022 19:21 Ответить
Віддати Польщі проведення євробачення. Це буде чесно...
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17.06.2022 19:22 Ответить
Ось кому б повістку ,публічно займається медійною проституцією привселюдно .і пляж не треба.
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17.06.2022 19:22 Ответить
НИКТО не знает, что будет через месяц.
А этот придурок делает прогнозы на следующий год, да ещё и гарантии раздает.
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17.06.2022 19:30 Ответить
Здесь в комментариях кто-то написал харектеристику подобному долбоойбу:

Это обер-идиот. Его даже идиоты, в своем кругу, называли идиотом.
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17.06.2022 19:34 Ответить
Не можна постійно просити допомогу. Де зараз джерело грошей на свято? Це тільки викликати негативне ставлення від тих країн, хто допомогає зараз. Ставати треба на свої ноги, хоча би намагатися. А то ще й ще, і тепер ще й дайте на Євробачення. Крім того, гостей наражати на небезпеку.
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17.06.2022 19:37 Ответить
В принципе комитет евровидения принял правильное решение. Разве у нас есть возможность сейчас сосредотачиваться на евровидении, и чего лезть на рожон?
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17.06.2022 19:40 Ответить
Так чиновник муділо Ткаченко при кориті і тут оба є євробачення, він вже порахував скільки може на тій темі хапнуть, а тут його від корита посунули, ось падло і скиглить...
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17.06.2022 19:45 Ответить
Крім того , англійці реально мали б перше місце зайняти...
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17.06.2022 22:18 Ответить
Уймите єтого идиота!
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17.06.2022 19:43 Ответить
Ми отримали підтримку європейців у вигляді голосування. А де воно пройде - то вже не важливо.
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17.06.2022 19:44 Ответить
Идиоты!
Какой конкурс? В стране ВОЙНА, ракеты летают каждый день,убитых и раненных не посчитали, людей тысячи без крыши над головой, инфраструктура разбита, газа нет, отопительный сезон под вопросом, денег нет--а эти ублюдки про свой распил мечтают!
Когда вы уже нажретесь ?????
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17.06.2022 19:53 Ответить
Вы что там дятлы? Нахрен нам это Евровидение когда идет война и экономика в заднице? Денег вдруг дохрена стало? Похоже что министерство культуры никак не может поверить что такой жирный на попил кусок отвалился, а куски туда же редко залетают
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17.06.2022 19:54 Ответить
А в якій розвинутій країні взагалі є подібне міністерство? І я ще б зрозумів, якби воно займалося українською культурою, так ні - створює рускагаварящій канал для очєловєчєнія рашистів. *****, ракетою по такому міністерству. Рашистською, *****
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17.06.2022 20:09 Ответить
Вітдайте Британії чи Польші на знак нашої вдячності і не тупіть. Навряд чи закінчится війна до наступного конкурсу.
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17.06.2022 19:58 Ответить
навіщо його оскаржувати? це ж логічне рішення.
наші міністри там геть торнулись? в країні війна яке накуй евробачення?
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17.06.2022 20:03 Ответить
Воно без діла сидить. А тут такий "распіл бюджета"...
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17.06.2022 20:49 Ответить
Урвалося хвилькіне шастя, ой урвалося. (с) Фараони. От цікаво, цей міністр культури чи знає цей мем? Навряд чи - іфіктівний манагер зі сзематозів на культурі. А хєр вам, а не євробачення, суки зелені
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17.06.2022 20:05 Ответить
Слы ТкачьЕнко ты ваще *******???***** война в Украине!!!не известно чем закончится в 23м году!Дыбил!!!им бы бабла побольше пописздить!!!
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17.06.2022 20:05 Ответить
если не дали ни одного очка Польше то хоть проведите там совмесно Евровидение,уж кто а Поляки это заслужили.
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17.06.2022 20:10 Ответить
Не нам вирішувати, де те євробачення проведуть. Та вже і вирішили ніби то - Англія. І це справедливо: хто-хто, а брити мають на це поаво - музична поп-культура у них чи не найкраща у Європі. Як на мене, то найкраща
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17.06.2022 20:18 Ответить
Британці стільки для нас роблять, а ми повинні чогось комизитись ?
У нас війна - форсмажор, поважна причина - вибачайте, леді та панове !
Нехай британці відсвяткують - друге місце стає першим.
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17.06.2022 20:47 Ответить
Придурки, яке Євробачення?! Тут ракети до Яворова з каспійського і чорного морів долітають. Придурки!
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17.06.2022 20:17 Ответить
что за идиот
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17.06.2022 20:18 Ответить
По всей стране "Калибры" летают, а Ткаченку свербит бюджет попилить.
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17.06.2022 20:43 Ответить
Пилите, пилите, Шура, они золотые...
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17.06.2022 20:44 Ответить
Нібито і нарід не дурний,а звідкіля у владі стільки довбнів?...Чи може все таки з нарідом щось не те?
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17.06.2022 20:54 Ответить
Довбні з народу вибрали довбнів у владу. Закончить вайну, от которой устали и поржать по приколу.
Та вийшло трохи не так. Орда вирішила знищити українців.
І опинились ми з кловунами при владі проти рассейських фашистів одні.
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17.06.2022 21:20 Ответить
Ткаченко и его крышеватели в истерике. Это же сколько бабла пролетит мимо их карманов?
Если бы Зеленский и ОП были бы не против переноса Евровидения, то Ткаченко и рот бы не открыл.
А так, дали ему команду: Фас!
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17.06.2022 20:59 Ответить
Це ж з кварталу95. Товпо*п. Хто поїде в країну де сусідне ординське племя запуска по території України крилаті ракети куди захоче?
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17.06.2022 21:04 Ответить
Нема слів...
Зебня ви де? Прокоментуйте! Останнім часом ви тут жаліється, що вам не дають слова. Дуже просимо, прокоментуйте будь ласка.
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17.06.2022 21:25 Ответить
Ці ідіоти припинять колись соромити Україну???!!!
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17.06.2022 21:26 Ответить
Васьки глупые. Всё про пляски и песни. Ну забрали и хорошо, не надо самим отказываться
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17.06.2022 21:33 Ответить
Кому що, а зеленим бабки пиляти... Нам нема на що витрачати гроші?! На руїнах будуть ті пісні?!!
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17.06.2022 22:15 Ответить
на руїнах і людських кістках буде це Євробачення, більшої дурниці Зелені і придумати не могли.
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17.06.2022 22:41 Ответить
Ну а що, на шашлички вже зїздили, можна і євробачення провести.
ДА ЗЕБІЛИ.
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17.06.2022 22:46 Ответить
🤡КЛОУНА 🤡ШОУ ЛИШАЮТ!
Похрен на страну и на войну - дайте Зелебобику на сцену взгромоздиться!
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17.06.2022 23:10 Ответить
Яке в біса Євробачення? Де гроші на нього брати? Про безпеку мовчу.
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18.06.2022 01:03 Ответить
В киевском метро можно провести.Это было бы оригинально.
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18.06.2022 04:22 Ответить
 
 