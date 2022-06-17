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Євробачення (513) Ткаченко Олександр (459)

Україна оскаржить перенесення Євробачення за кордон, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ткаченко

Україна хоче оскаржити рішення перенести музичний конкурс "Євробачення-2023" з України до Великої Британії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"У відповідь на оприлюднену заяву Європейської мовної спілки щодо неможливості проведення Євробачення - 2023 в Україні, хочемо наголосити про наступне.

Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів. Та вважає, що має всі підстави на проведення подальших перемовин та знаходження спільного рішення, яке буде задовольняти всі сторони. Ми чесно виграли Євробачення - 2022 та виконали наразі всі умови в зазначені терміни щодо процесу погодження його проведення в Україні - надали відповіді та гарантії по безпекових нормах та можливі місця проведення конкурсу.

Читайте також: Україна не зможе прийняти Євробачення-2023, проведення конкурсу можуть передати Великій Британії, - організатори

Проведення Євробачення - 2023 в Україні - це потужний сигнал для всього світу, що він підтримує Україну зараз. Ми будемо вимагати змінити це рішення, тому що вважаємо, що зможемо виконати всі взяті на себе зобов’язання, про що було неодноразово наголошено Європейській мовній спілці.

Тому ми вимагаємо додаткових перемовин щодо проведення Євробачення – 2023 в Україні", - написав міністр і оприлюднив заяву, підписану лідером гурту Kalush, який здобув перемогу на Євробаченні-2022, Олегом Псюком; Русланою Лижичко, яка перемогла в Євробаченні-2004; Ткаченком і головою правління UA:Суспільне Миколою Чернотицьким. Цю заяву направлять до Європейської мовної спілки.

Україна оскаржить перенесення Євробачення за кордон, - Ткаченко 01
Україна оскаржить перенесення Євробачення за кордон, - Ткаченко 02
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Топ коментарі
+53
Дурачьйо
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17.06.2022 18:42
+43
Дебіли #ля...

Євробачення під час війни вам теж ЄС оплачувати повинен?
А проводити ви його у бункері Зеленського будете?
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17.06.2022 18:48
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Дурачьйо
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17.06.2022 18:42 Відповісти
Просто бабла хочет срубить
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17.06.2022 18:51 Відповісти
Если кто забыл ткаченка это зелёная гамадрила с канала г+г. Был там каким-то начальником. А все знают как зебобы любят бабло
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17.06.2022 18:53 Відповісти
Ткаченко был генеральным продюсером. Директор бани, в общем.
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17.06.2022 19:54 Відповісти
Саме на часі.
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17.06.2022 18:42 Відповісти
борис приїхав, а цей так заартачився...
це наші друзі, навіть, брати...у нас спільне, майже родиннне, норманське минуле - русь, британія і південь італії з сицилією...
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17.06.2022 22:36 Відповісти
бабломойша збідніє
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17.06.2022 18:43 Відповісти
Може не треба?
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17.06.2022 18:43 Відповісти
Один раз показали себя дебилами, сказав, что проведут его в следующем году.

Но этого оказалось мало и решили закрепить для себя звание полных имбецилов, настаивая на этом.
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17.06.2022 18:44 Відповісти
а вы то свою уже просрали не будет больше великой рассеи - будет убогая кацапия
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17.06.2022 21:01 Відповісти
Какие мля гарантии безпеки, если тут ракеты летают каждый день над всеми областями?
Идиоты опять шапки подкидывают, ураааааа Евровидиние в Мариуполе будет в 2023 !! стыд срам и кринж
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17.06.2022 18:46 Відповісти
Дебіли #ля...

Євробачення під час війни вам теж ЄС оплачувати повинен?
А проводити ви його у бункері Зеленського будете?
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17.06.2022 18:48 Відповісти
Що грошики тю тю?
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17.06.2022 18:49 Відповісти
Дибіл.Він просто дибіл.
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17.06.2022 18:51 Відповісти
Ні. Він вже за звичкою готувався пиляти бабло, а тут така засада....
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17.06.2022 18:53 Відповісти
мало того, що це дорого, так це магніт для ракет потвор з паРаші. чи ткаченко вже виграв війну?
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17.06.2022 18:53 Відповісти
Зато можно начать гарантировано третью мировую. Если прилетит. Может в этом план великого боневтика? 😁😁😁
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17.06.2022 18:55 Відповісти
"та гарантії по безпекових нормах" - які ви можете надати гарантії ? Країна наскрізь прострілюється кацапами ! Може є чим вдарити у відповідь ?
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17.06.2022 18:53 Відповісти
2008 працював на москві заступником генерального директора телеканалу «РЕН-ТВ», яким на той момент володів німецький медіахолдинг «RTL Group»

Это если не копать
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17.06.2022 18:54 Відповісти
жжесть ..
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17.06.2022 21:02 Відповісти
Вони нам: ви півУкраїни про.бали.
А ми такі : А ви пробували провести Євробачення посеред війни?
І вата така: О, круто,
І рейтінг прям до небес, Байден- завідуй.
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17.06.2022 18:54 Відповісти
Да, провести возле Северодонецка. Голосовать придется не за всех конкурсантов, а только за выживших. Игра в кальмара, Бегущий по лезвию может стать реальностью , рейтинги Евровидения взлетят до небес.
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17.06.2022 18:56 Відповісти
Для чого оскаржувати перенос Євробачення у Велику Британію ? У нас страшна війна ! Схаменися , Ткаченко - нам не до проблем з проведенням Євробачення-2023 ! Велика Британія , крім того наш великий союзник ! ! ! Хай Євробачення-2023 буде у Великій Британії .
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17.06.2022 18:56 Відповісти
бабломойші то всьо "фірма куртки лисого"
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17.06.2022 18:57 Відповісти
Повна тупість, який конкурс? На кістках будемо витанцьовувати, деякі люди у владі не тільки відірвані від реальності, а ще приносять шкоду країні намагаючись судитись з союзником.
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17.06.2022 18:58 Відповісти
Як евакуювати культурні цінності з музеїв України, заздалегіть знаючи про напад рашистів, так Бєніна шістка Ткаченко і пальцем не поворохнув.
А як бабло проходить повз його руки, так миттєво збудився і ганьбиться без сорому.
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17.06.2022 19:01 Відповісти
ткаченко їбанько, війну вже виграли? я думаю справедливо буде віддати Польщі якщо вони захочуть приймат
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17.06.2022 19:02 Відповісти
Не уверен, не следил, вроде 2 место у британцев на ев-фестивале. По процедуре даёт право проводить если что.
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17.06.2022 19:40 Відповісти
Навіщо, конкурс пройде в дружній країні, а в нас клопоту після перемоги буде достатньо.
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17.06.2022 19:06 Відповісти
виконали наразі всі умови в зазначені терміни щодо процесу погодження його проведення в Україні - надали відповіді та гарантії по безпекових нормах та можливі місця проведення конкурсу

Дебіл. Які в біса гарантії ВИ надали? Кацапські ракети літають щодня по всій території України, це ДЕ ж ти, тупак міністерський, можеш гарантувати безпеку?!
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17.06.2022 19:08 Відповісти
угомоните этого чудака...
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17.06.2022 19:10 Відповісти
Воно *******.
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17.06.2022 19:10 Відповісти
А так хотілось по піаритись зелень-мелень, ну і бабла
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17.06.2022 19:15 Відповісти
Якраз кацапам буде гарна ціль. Ткаченко треба за грати, схоже, працює на Путіна, тварина.
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17.06.2022 19:17 Відповісти
Шо Ткаченко, по губам провели тебе с откатами?
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17.06.2022 19:17 Відповісти
Ти будеш влаштовувати? Чи сам будеш забороняти те євробачення - "або не буде взагалі"? Хто ти взагалі такий?
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17.06.2022 20:14 Відповісти
Нєееее, зелені точно ...обнуті!
А ткаченко пацієнт палати #6.
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17.06.2022 19:21 Відповісти
Вот придурок!

А он спросил у нас, хотим ли мы во время войны устраивать это и тратить на него деньги их бюджета
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17.06.2022 19:21 Відповісти
Віддати Польщі проведення євробачення. Це буде чесно...
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17.06.2022 19:22 Відповісти
Ось кому б повістку ,публічно займається медійною проституцією привселюдно .і пляж не треба.
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17.06.2022 19:22 Відповісти
НИКТО не знает, что будет через месяц.
А этот придурок делает прогнозы на следующий год, да ещё и гарантии раздает.
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17.06.2022 19:30 Відповісти
Здесь в комментариях кто-то написал харектеристику подобному долбоойбу:

Это обер-идиот. Его даже идиоты, в своем кругу, называли идиотом.
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17.06.2022 19:34 Відповісти
Не можна постійно просити допомогу. Де зараз джерело грошей на свято? Це тільки викликати негативне ставлення від тих країн, хто допомогає зараз. Ставати треба на свої ноги, хоча би намагатися. А то ще й ще, і тепер ще й дайте на Євробачення. Крім того, гостей наражати на небезпеку.
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17.06.2022 19:37 Відповісти
В принципе комитет евровидения принял правильное решение. Разве у нас есть возможность сейчас сосредотачиваться на евровидении, и чего лезть на рожон?
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17.06.2022 19:40 Відповісти
Так чиновник муділо Ткаченко при кориті і тут оба є євробачення, він вже порахував скільки може на тій темі хапнуть, а тут його від корита посунули, ось падло і скиглить...
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17.06.2022 19:45 Відповісти
Крім того , англійці реально мали б перше місце зайняти...
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17.06.2022 22:18 Відповісти
Уймите єтого идиота!
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17.06.2022 19:43 Відповісти
Ми отримали підтримку європейців у вигляді голосування. А де воно пройде - то вже не важливо.
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17.06.2022 19:44 Відповісти
Идиоты!
Какой конкурс? В стране ВОЙНА, ракеты летают каждый день,убитых и раненных не посчитали, людей тысячи без крыши над головой, инфраструктура разбита, газа нет, отопительный сезон под вопросом, денег нет--а эти ублюдки про свой распил мечтают!
Когда вы уже нажретесь ?????
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17.06.2022 19:53 Відповісти
Вы что там дятлы? Нахрен нам это Евровидение когда идет война и экономика в заднице? Денег вдруг дохрена стало? Похоже что министерство культуры никак не может поверить что такой жирный на попил кусок отвалился, а куски туда же редко залетают
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17.06.2022 19:54 Відповісти
А в якій розвинутій країні взагалі є подібне міністерство? І я ще б зрозумів, якби воно займалося українською культурою, так ні - створює рускагаварящій канал для очєловєчєнія рашистів. *****, ракетою по такому міністерству. Рашистською, *****
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17.06.2022 20:09 Відповісти
Вітдайте Британії чи Польші на знак нашої вдячності і не тупіть. Навряд чи закінчится війна до наступного конкурсу.
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17.06.2022 19:58 Відповісти
навіщо його оскаржувати? це ж логічне рішення.
наші міністри там геть торнулись? в країні війна яке накуй евробачення?
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17.06.2022 20:03 Відповісти
Воно без діла сидить. А тут такий "распіл бюджета"...
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17.06.2022 20:49 Відповісти
Урвалося хвилькіне шастя, ой урвалося. (с) Фараони. От цікаво, цей міністр культури чи знає цей мем? Навряд чи - іфіктівний манагер зі сзематозів на культурі. А хєр вам, а не євробачення, суки зелені
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17.06.2022 20:05 Відповісти
Слы ТкачьЕнко ты ваще *******???***** война в Украине!!!не известно чем закончится в 23м году!Дыбил!!!им бы бабла побольше пописздить!!!
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17.06.2022 20:05 Відповісти
если не дали ни одного очка Польше то хоть проведите там совмесно Евровидение,уж кто а Поляки это заслужили.
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17.06.2022 20:10 Відповісти
Не нам вирішувати, де те євробачення проведуть. Та вже і вирішили ніби то - Англія. І це справедливо: хто-хто, а брити мають на це поаво - музична поп-культура у них чи не найкраща у Європі. Як на мене, то найкраща
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17.06.2022 20:18 Відповісти
Британці стільки для нас роблять, а ми повинні чогось комизитись ?
У нас війна - форсмажор, поважна причина - вибачайте, леді та панове !
Нехай британці відсвяткують - друге місце стає першим.
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17.06.2022 20:47 Відповісти
Придурки, яке Євробачення?! Тут ракети до Яворова з каспійського і чорного морів долітають. Придурки!
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17.06.2022 20:17 Відповісти
что за идиот
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17.06.2022 20:18 Відповісти
По всей стране "Калибры" летают, а Ткаченку свербит бюджет попилить.
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17.06.2022 20:43 Відповісти
Пилите, пилите, Шура, они золотые...
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17.06.2022 20:44 Відповісти
Нібито і нарід не дурний,а звідкіля у владі стільки довбнів?...Чи може все таки з нарідом щось не те?
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17.06.2022 20:54 Відповісти
Довбні з народу вибрали довбнів у владу. Закончить вайну, от которой устали и поржать по приколу.
Та вийшло трохи не так. Орда вирішила знищити українців.
І опинились ми з кловунами при владі проти рассейських фашистів одні.
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17.06.2022 21:20 Відповісти
Ткаченко и его крышеватели в истерике. Это же сколько бабла пролетит мимо их карманов?
Если бы Зеленский и ОП были бы не против переноса Евровидения, то Ткаченко и рот бы не открыл.
А так, дали ему команду: Фас!
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17.06.2022 20:59 Відповісти
Це ж з кварталу95. Товпо*п. Хто поїде в країну де сусідне ординське племя запуска по території України крилаті ракети куди захоче?
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17.06.2022 21:04 Відповісти
Нема слів...
Зебня ви де? Прокоментуйте! Останнім часом ви тут жаліється, що вам не дають слова. Дуже просимо, прокоментуйте будь ласка.
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17.06.2022 21:25 Відповісти
Ці ідіоти припинять колись соромити Україну???!!!
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17.06.2022 21:26 Відповісти
Васьки глупые. Всё про пляски и песни. Ну забрали и хорошо, не надо самим отказываться
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17.06.2022 21:33 Відповісти
Кому що, а зеленим бабки пиляти... Нам нема на що витрачати гроші?! На руїнах будуть ті пісні?!!
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17.06.2022 22:15 Відповісти
на руїнах і людських кістках буде це Євробачення, більшої дурниці Зелені і придумати не могли.
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17.06.2022 22:41 Відповісти
Ну а що, на шашлички вже зїздили, можна і євробачення провести.
ДА ЗЕБІЛИ.
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17.06.2022 22:46 Відповісти
🤡КЛОУНА 🤡ШОУ ЛИШАЮТ!
Похрен на страну и на войну - дайте Зелебобику на сцену взгромоздиться!
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17.06.2022 23:10 Відповісти
Яке в біса Євробачення? Де гроші на нього брати? Про безпеку мовчу.
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18.06.2022 01:03 Відповісти
В киевском метро можно провести.Это было бы оригинально.
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18.06.2022 04:22 Відповісти
 
 