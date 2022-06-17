Україна оскаржить перенесення Євробачення за кордон, - Ткаченко
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Україна хоче оскаржити рішення перенести музичний конкурс "Євробачення-2023" з України до Великої Британії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.
"У відповідь на оприлюднену заяву Європейської мовної спілки щодо неможливості проведення Євробачення - 2023 в Україні, хочемо наголосити про наступне.
Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів. Та вважає, що має всі підстави на проведення подальших перемовин та знаходження спільного рішення, яке буде задовольняти всі сторони. Ми чесно виграли Євробачення - 2022 та виконали наразі всі умови в зазначені терміни щодо процесу погодження його проведення в Україні - надали відповіді та гарантії по безпекових нормах та можливі місця проведення конкурсу.
Проведення Євробачення - 2023 в Україні - це потужний сигнал для всього світу, що він підтримує Україну зараз. Ми будемо вимагати змінити це рішення, тому що вважаємо, що зможемо виконати всі взяті на себе зобов’язання, про що було неодноразово наголошено Європейській мовній спілці.
Тому ми вимагаємо додаткових перемовин щодо проведення Євробачення – 2023 в Україні", - написав міністр і оприлюднив заяву, підписану лідером гурту Kalush, який здобув перемогу на Євробаченні-2022, Олегом Псюком; Русланою Лижичко, яка перемогла в Євробаченні-2004; Ткаченком і головою правління UA:Суспільне Миколою Чернотицьким. Цю заяву направлять до Європейської мовної спілки.
Будь ласка, зачекайте...
це наші друзі, навіть, брати...у нас спільне, майже родиннне, норманське минуле - русь, британія і південь італії з сицилією...
Но этого оказалось мало и решили закрепить для себя звание полных имбецилов, настаивая на этом.
Идиоты опять шапки подкидывают, ураааааа Евровидиние в Мариуполе будет в 2023 !! стыд срам и кринж
Євробачення під час війни вам теж ЄС оплачувати повинен?
А проводити ви його у бункері Зеленського будете?
Это если не копать
А ми такі : А ви пробували провести Євробачення посеред війни?
І вата така: О, круто,
І рейтінг прям до небес, Байден- завідуй.
А як бабло проходить повз його руки, так миттєво збудився і ганьбиться без сорому.
Дебіл. Які в біса гарантії ВИ надали? Кацапські ракети літають щодня по всій території України, це ДЕ ж ти, тупак міністерський, можеш гарантувати безпеку?!
А ткаченко пацієнт палати #6.
А он спросил у нас, хотим ли мы во время войны устраивать это и тратить на него деньги их бюджета
А этот придурок делает прогнозы на следующий год, да ещё и гарантии раздает.
Это обер-идиот. Его даже идиоты, в своем кругу, называли идиотом.
Какой конкурс? В стране ВОЙНА, ракеты летают каждый день,убитых и раненных не посчитали, людей тысячи без крыши над головой, инфраструктура разбита, газа нет, отопительный сезон под вопросом, денег нет--а эти ублюдки про свой распил мечтают!
Когда вы уже нажретесь ?????
наші міністри там геть торнулись? в країні війна яке накуй евробачення?
У нас війна - форсмажор, поважна причина - вибачайте, леді та панове !
Нехай британці відсвяткують - друге місце стає першим.
Та вийшло трохи не так. Орда вирішила знищити українців.
І опинились ми з кловунами при владі проти рассейських фашистів одні.
Если бы Зеленский и ОП были бы не против переноса Евровидения, то Ткаченко и рот бы не открыл.
А так, дали ему команду: Фас!
Зебня ви де? Прокоментуйте! Останнім часом ви тут жаліється, що вам не дають слова. Дуже просимо, прокоментуйте будь ласка.
ДА ЗЕБІЛИ.
Похрен на страну и на войну - дайте Зелебобику на сцену взгромоздиться!