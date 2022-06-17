Україна оскаржить перенесення Євробачення за кордон, - Ткаченко

Україна хоче оскаржити рішення перенести музичний конкурс "Євробачення-2023" з України до Великої Британії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"У відповідь на оприлюднену заяву Європейської мовної спілки щодо неможливості проведення Євробачення - 2023 в Україні, хочемо наголосити про наступне.

Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів. Та вважає, що має всі підстави на проведення подальших перемовин та знаходження спільного рішення, яке буде задовольняти всі сторони. Ми чесно виграли Євробачення - 2022 та виконали наразі всі умови в зазначені терміни щодо процесу погодження його проведення в Україні - надали відповіді та гарантії по безпекових нормах та можливі місця проведення конкурсу.

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Проведення Євробачення - 2023 в Україні - це потужний сигнал для всього світу, що він підтримує Україну зараз. Ми будемо вимагати змінити це рішення, тому що вважаємо, що зможемо виконати всі взяті на себе зобов’язання, про що було неодноразово наголошено Європейській мовній спілці.

Тому ми вимагаємо додаткових перемовин щодо проведення Євробачення – 2023 в Україні", - написав міністр і оприлюднив заяву, підписану лідером гурту Kalush, який здобув перемогу на Євробаченні-2022, Олегом Псюком; Русланою Лижичко, яка перемогла в Євробаченні-2004; Ткаченком і головою правління UA:Суспільне Миколою Чернотицьким. Цю заяву направлять до Європейської мовної спілки.



