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Велика Британія (3668) Євробачення (513) конкурс (853)

Україна не зможе прийняти Євробачення-2023, проведення конкурсу можуть передати Великій Британії, - організатори

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

евровидение

Європейська мовна спілка вирішила, що пісенний конкурс Євробачення у 2023 році відбудеться не в Україні. Організатори звернулися до Великої Британії, щоб обговорити можливість проведення конкурсу там, оскільки представник цієї країни посів друге місце.

Про це повідомляє EBU, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"EBU хотів би подякувати UA.Суспільне за їхню щиру співпрацю та відданість вивченню всіх сценаріїв протягом кількох тижнів після перемоги Kalush Orchestra's 14 травня в Турині та поділитися своїм сумом та розчаруванням з приводу того, що конкурс наступного року не може бути проведений в Україні...В результаті цього рішення, відповідно до правил і для забезпечення безперервності заходу, EBU тепер почне переговори з ВВС, що посіли друге місце цього року, про потенційне проведення конкурсу Євробачення-2023 року в Сполученому Королівстві", - йдеться у повідомленні. 

При цьому в EBU зазначили, що хотіли б, щоб перемога України позначилася на конкурсі наступного року: "Це буде для нас пріоритетом у наших обговореннях з можливими господарями".

Читайте також: Немає сумніву, що Євробачення відбудеться в Україні, - Ткаченко. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+41
нормально, все деньги на армию. Зачем выкидывать миллионы на ЕВ ?
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17.06.2022 13:42
+35
Бритиши второе место взяли. Должны были первое, но нам отдали. Так что порадовались и хватит. Всё по честному.
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17.06.2022 13:48
+28
Є ще у когось мізки...
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17.06.2022 13:40
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Є ще у когось мізки...
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17.06.2022 13:40 Відповісти
шото зарано кипишуют !!!
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17.06.2022 13:41 Відповісти
Это точно. Скорее могут этот конкурс художественной самодеятельности ликвидировать.
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17.06.2022 13:43 Відповісти
Та да! Такий розпил халявного бабла! Та ще й "проіесіоналами" від видовищ, які дорвалися до влади!
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17.06.2022 14:46 Відповісти
Тю. А ткаченко вже по криму бігає в пошуках локації.
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17.06.2022 13:41 Відповісти
нормально, все деньги на армию. Зачем выкидывать миллионы на ЕВ ?
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17.06.2022 13:42 Відповісти
та й безпеку гостям і учасникам можливо не зможемо гарантувати, навіщо ризикувати.
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17.06.2022 17:48 Відповісти
А ткаченко так сподівався урвати з підготовки проведення євробачення в Україні, хоча просто очевидно, що під час війни ну зовсім не до пісенних конкурсів, куди може прилетіти рашистська ракета.
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17.06.2022 13:44 Відповісти
це і так було зрозуміло. на біса нам ще ці танцюльки? забирайте, нехай люди спокійно готуються
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17.06.2022 13:45 Відповісти
це не танцюльки, чучєло! це міжнародний авторитет і розголос!
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17.06.2022 14:02 Відповісти
Провести после победы в Мариуполе, Харькове или Буче. Конкурс запомнится всем своим антуражем, что и фриков-исполнителей не понадобится.
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17.06.2022 13:47 Відповісти
Если передавать , то Польше ( с извинениями за наше "профессиональное жюри") . И наших там много и полякам приятно ( я так думаю ... ).
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17.06.2022 13:47 Відповісти
Бритиши второе место взяли. Должны были первое, но нам отдали. Так что порадовались и хватит. Всё по честному.
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17.06.2022 13:48 Відповісти
слава богу что венгры или сербы не заняли 2-е место, а то было бы обидно
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17.06.2022 13:58 Відповісти
Супер предложение!
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17.06.2022 13:49 Відповісти
не зарано вирішили чи европа думає роками ми будем воювати?тільки червень на дворі зрозуміло якщо це був вересень -жовтень да і то залишаеться з осені 6-7 місяців до травня
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17.06.2022 13:48 Відповісти
вже зрозуміло, що війна з паРашею менше ніж за рік навряд закінчиться, а більш вірогідні цифри - це 2-3 роки.
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17.06.2022 14:18 Відповісти
современные войны идут десятилетиями. ирак - 8 лет, сирия - 10 лет (не закончена), афган - 20 лет. 2-3 года - это оочень оптимистично.
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17.06.2022 14:24 Відповісти
У нас другая война совсем. То что там это просто салочки. Так что не стоит сравнивать вообще.
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17.06.2022 14:34 Відповісти
Насправді, так. Ця війна на роки. Вона і так триває вже 8 рік. Це тільки уставшиєотвайни любителі аферістовича думають, що війна закінчиться за два тижні.
Треба дивитись правді в очі. Ця війна надовго, на жаль.
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17.06.2022 16:02 Відповісти
Активна фаза може й закінчиться, дай Боже, хоча б до кінця року. Але хворий сусід буде в нас теракти робити ще роками... Хто гарантує, що ракета в концертну залу не прилетить? Орки будуть останні ракети в нас жбурлять, замість того щоб у себе там щось покращувати
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17.06.2022 17:00 Відповісти
Даже если бы UK и не заняла второе место, то UA в знак благодарности могла бы передать право проведения конкурса либо UK, либо LT или PL.
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17.06.2022 13:49 Відповісти
Если Британцам, то в знак благодарности за поддержку Украины - пусть будет!
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17.06.2022 13:58 Відповісти
Перед бритами мы конечно же в долгу, но и перед Польшей тоже, вспоминая выставленные оценки, за которые очень стыдно даже!
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17.06.2022 14:15 Відповісти
При чому потрібно було це зробити відразу,як вдячність за допомогу, наприклад при візиті Джонсона до Києва.І це було б сприйнято на великий +. А не коли це вирішили чиновники EU,що нам в -.
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17.06.2022 15:27 Відповісти
От ********, Зе же обещал провести его в Мариуполе
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17.06.2022 14:00 Відповісти
я зразу казав, що так потрібно зробити, та мав надію, що у України досить здорового глузду на такий крок. добре, що не помилився.
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17.06.2022 14:15 Відповісти
Ну й навіщо тоді той фарс з перемогою був . З цього допису зрозумів що країни Європи і досі в теплій ванні і нехочуть з неї вилазити. Хочуть зробити з України ресурсну базу жінок та дітей вже вивезли, зерно вивозять, тепер ця заява. Ссикуни європейські іншого й нечекав. Прийде час і ця ссикливість їм відгукнеться. Чого в Британії це ж так близько до ракет хай краще на отому поділеному острівку між Канадою та Данією з пінгвінами.
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17.06.2022 14:24 Відповісти
правильній вібор Англия должна принять все по людські
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17.06.2022 14:25 Відповісти
Як же так? Зенералісімус же в своїй голові війну вже закінчив і Євробачення розпочав!
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17.06.2022 14:28 Відповісти
Может лучше Евровиденье 2023 сделать на границе Украины в Румынии или Словакии ? Чтобы украинцам было легче приехать ???
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17.06.2022 14:29 Відповісти
Или в Молдове ? Там вина до фига и продукты дешевые . чтобы украинцы могли приехать
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17.06.2022 14:30 Відповісти
Время есть, проведем в Ялте.
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17.06.2022 14:33 Відповісти
вы не сможете ее занять к сожалению за год да и за большее время
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17.06.2022 20:01 Відповісти
Поясніть мені, дурному, чому футболістам можна було зіграти "домашній" матч з Лодзі, чому їх не викинули? Чому обговорюється проведення цілого українського чемпіонату в Польщі, а не забирають у нас право участі у єврокубках? Чому у футбол грають, й нецензуровані п@здоболи не називають це танцюльками й не триндять в непотрібний час про Маріуполь? Вам здалося непотрібним поширити на увесь світ кліп Калуша? Це десятки мільйонів переглядів, а не як у ваші вонючій забігайлівці - одні й ті на дроті. То ви - гірше ворогів! Про вас я розумію - все погане від Зе, все хороше - від По. Якби це при По сталося - верещали би ви на радощах до цього дня. Але я про інше. Складається таке враження, що в тому *** давно сидять путінферштейни. За чиї гроші роками бенкет?? Так вже було роками, коли нас принижували після того, як ми від початку агресії відмовилися взяти участь в шоу в Москві, або коли проспівали "рашагудбай". Нам зумисно занижували оцінки. Та й цього року ми були б десь в другій десятці, якби не голосування глядачів. *** воно й є ***, там за рашу на амбразуру пригатимуть.
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17.06.2022 14:36 Відповісти
Так і знав,що це підступи клятого Порошенка ! 😬😬😬
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17.06.2022 15:14 Відповісти
Причому тут взагалі Зе і По?????? Калуш ніколи не був помічений в симпатіїдо жодного із них...
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17.06.2022 15:56 Відповісти
нам до полного счастья конкурсов не хватает (( меняю на 1(одну) гаубицу или РЗСО этот конкурс вместе с артистами.
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17.06.2022 14:41 Відповісти
Цілком вірне рішення. Сьогодні тільки з донькою це обговорювали
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17.06.2022 14:48 Відповісти
Слава Богу ...а то б зелёные страну без последних трусов оставили,чтоб и тут поиметь.
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17.06.2022 14:55 Відповісти
Які відкати зеленим обломилися !!!😂
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17.06.2022 15:12 Відповісти
Танці на крові..це було відомо з самого початку
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17.06.2022 15:38 Відповісти
dumaju eto dazhe lutshe dlja UA....ukraincam e dela po serioznei...
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17.06.2022 15:38 Відповісти
Нормальное решение. У нас есть чем заниматься.
И кто бы отвечал за безопасность гостей, когда по всей стране летают "Калибры" ?
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17.06.2022 16:10 Відповісти
Цілком розумно, а ще можна запропонувати Польщі або скажем Чехії чи Прибалтійським країнам. Хлобці молодці, але зараз нам це "щастя" ні до чого.
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17.06.2022 16:14 Відповісти
Правильно.
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17.06.2022 16:57 Відповісти
Ну и норм. В ближайшие годы точно не до этого. Будет куда деньги девать.
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17.06.2022 17:12 Відповісти
Є-бачення по відношенню до України конкурс на 100% політичний, тому нічого дивного...
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17.06.2022 17:34 Відповісти
 
 