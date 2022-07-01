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Внутренним переселенцам станет проще зарегистрироваться и получить выплаты, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

верещук

Правительство приняло постановление, упрощающее и ускоряющее постановку ВПЛ на учет и получение социальных выплат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Кроме того, сегодня же Верховная Рада приняла закон №7310, направленный на упрощение и ускорение выдачи ВПЛ свидетельств о рождении и смерти.

"Эти и многие другие законодательные изменения были бы невозможны без наших общественных организаций. Я знаю их вклад, а они знают, как я им благодарна", - подчеркнула министр.

По ее словам, в основе многих шагов государства по ВПЛ лежат экспертные знания и практический опыт именно общественных организаций.

"Но их главный вклад – это неравнодушие и преданность делу", - написала Верещук.

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Топ комментарии
+11
***** по чонгарська гільза вєщаєть….
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01.07.2022 23:29
+10
Та піздець як просто. В мене родичи з півночі Харківської вже два місяці живуть. Ледве з Циркунів під обстрілами вискочили. Зареєструвалися всюди, де треба.
Ніхера ще не копійки не отримали!
Верещучка! Іди *****!!!
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01.07.2022 23:50
+9
Їхні реєстрації плутані і незрозумілі як і сама зелена влада.
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01.07.2022 23:30
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***** по чонгарська гільза вєщаєть….
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01.07.2022 23:29 Ответить
Їхні реєстрації плутані і незрозумілі як і сама зелена влада.
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01.07.2022 23:30 Ответить
шо там з шатлами на Чонгар ?
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01.07.2022 23:42 Ответить
Зправились раніше дедлайна ?
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01.07.2022 23:43 Ответить
Брехня , брехньою поганяє ...
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01.07.2022 23:45 Ответить
Идиотка ЗЕленая
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01.07.2022 23:46 Ответить
Та піздець як просто. В мене родичи з півночі Харківської вже два місяці живуть. Ледве з Циркунів під обстрілами вискочили. Зареєструвалися всюди, де треба.
Ніхера ще не копійки не отримали!
Верещучка! Іди *****!!!
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01.07.2022 23:50 Ответить
Про що воно меле, вимушених переселенців на західній Україні позбавили соціальних виплат, за виключенням тих, у кого зруйноване або пошкоджене житло. Тобто влада просить мешканців переїжджати в області, де не має бойових дій, щоб відразу скасувати виплати. У нас при зелених покидьках будується ще та "соціальна держава". Дивлячись на роз'їжджені владні пики від Зеленського до місцевих чиновників, відразу видно, що навіть в умовах війни це кодло фінансово дуже добре почувається та й гуманітарка для цих "жертв війни" регулярно приходить.

В Україні з травня 2022 скасовують деякі виплати внутрішньо переміщеним особам.

Як заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі Всеукраїнського телемарафону, грошову допомогу отримуватимуть тільки ті переселенці, які проживають в зоні проведення бойових дій і вони не можуть повернутися додому.
З травня виплати будуть отримувати проживають в зоні бойових дій, які не можуть повернутися додому. Або ті, у кого пошкоджено майно. Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, до роботи, за що ми їх дякуємо. Так от, таким людям виплати будуть припинятися вже з травня", - повідомила міністр.
https://www.unian.ua/economics/finance/v-ukrajini-skasuyut-viplati-dlya-deyakih-pereselenciv-u-minsocpolitiki-nazvali-prichinu-novini-ukrajina-11846136.html?fbclid=IwAR3qkY9ZqgaZBacnMvpup8sWKZe4uTj0iw4o5Nw6x1GbHO752Ge25SYcvSQ
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02.07.2022 00:35 Ответить
Довбойоби відкривайте кордони бо не робіт,ні соц ніху. нема,людям треба якось виживати!
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02.07.2022 02:00 Ответить
Дивлюсь на оце і внутрішній голос верещить,що тут не буденічого доброго для порядної людини.
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02.07.2022 04:26 Ответить
"Ці та багато інших законодавчих змін були б неможливі без наших громадських організацій".

Значит, общественные организации видят "совершенство" принимаемых за 1 минуту без всякого обсуждения законов, а Верещук со всем министерством нет?
Людям боком вылазят турборежимы зеленой (прости, Господи) власти.
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02.07.2022 06:37 Ответить
промосковські перевертні виживають виключно шляхом вилізування дупи вождя.
Відсутність авторитету, відразливе ставлення (навіть ненависть) громадян до них не створює ні якої загрози. Навпаки, це лайно ставиться до людей зверхньо, не вважає за потрібне пояснювати свої злочинні дії та бездіяльність, насолоджується безкарністю та використовує владні повноваження виключно у власних потребах.
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02.07.2022 08:29 Ответить
Из за этой дуры столько людей погибло...
Безуглая номер два
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02.07.2022 08:32 Ответить
Лично столкнулся в марте. Не стану детально. Просто капец, пи,,,дец, идиотизм с оформлением. Смотреть и терпеть нельзя было. Абсолютно как всегда были не готовы госслужбы. И это в Днепре. Да. Деньги уже пошли, с конца мая. Но ведь многим нужны были сразу. Ведь беженцы это, а не ВПО в реале. И 2 тыс гр курам на смех.
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02.07.2022 08:49 Ответить
Это Пи...ц!!! Подстилка козака-меРтвечука через которую малоПИД...роский бенин Торчек с Елдаком слил юг Украины "занимаеться" оккупированными территориями и переселенцами....
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02.07.2022 09:07 Ответить
 
 