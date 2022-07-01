Внутренним переселенцам станет проще зарегистрироваться и получить выплаты, - Верещук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Правительство приняло постановление, упрощающее и ускоряющее постановку ВПЛ на учет и получение социальных выплат.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Кроме того, сегодня же Верховная Рада приняла закон №7310, направленный на упрощение и ускорение выдачи ВПЛ свидетельств о рождении и смерти.
"Эти и многие другие законодательные изменения были бы невозможны без наших общественных организаций. Я знаю их вклад, а они знают, как я им благодарна", - подчеркнула министр.
По ее словам, в основе многих шагов государства по ВПЛ лежат экспертные знания и практический опыт именно общественных организаций.
"Но их главный вклад – это неравнодушие и преданность делу", - написала Верещук.
Пожалуйста, подождите...
Ніхера ще не копійки не отримали!
Верещучка! Іди *****!!!
В Україні з травня 2022 скасовують деякі виплати внутрішньо переміщеним особам.
Як заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі Всеукраїнського телемарафону, грошову допомогу отримуватимуть тільки ті переселенці, які проживають в зоні проведення бойових дій і вони не можуть повернутися додому.
З травня виплати будуть отримувати проживають в зоні бойових дій, які не можуть повернутися додому. Або ті, у кого пошкоджено майно. Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, до роботи, за що ми їх дякуємо. Так от, таким людям виплати будуть припинятися вже з травня", - повідомила міністр.
https://www.unian.ua/economics/finance/v-ukrajini-skasuyut-viplati-dlya-deyakih-pereselenciv-u-minsocpolitiki-nazvali-prichinu-novini-ukrajina-11846136.html?fbclid=IwAR3qkY9ZqgaZBacnMvpup8sWKZe4uTj0iw4o5Nw6x1GbHO752Ge25SYcvSQ
Значит, общественные организации видят "совершенство" принимаемых за 1 минуту без всякого обсуждения законов, а Верещук со всем министерством нет?
Людям боком вылазят турборежимы зеленой (прости, Господи) власти.
Відсутність авторитету, відразливе ставлення (навіть ненависть) громадян до них не створює ні якої загрози. Навпаки, це лайно ставиться до людей зверхньо, не вважає за потрібне пояснювати свої злочинні дії та бездіяльність, насолоджується безкарністю та використовує владні повноваження виключно у власних потребах.
Безуглая номер два