Внутренним переселенцам станет проще зарегистрироваться и получить выплаты, - Верещук

Правительство приняло постановление, упрощающее и ускоряющее постановку ВПЛ на учет и получение социальных выплат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Кроме того, сегодня же Верховная Рада приняла закон №7310, направленный на упрощение и ускорение выдачи ВПЛ свидетельств о рождении и смерти.

"Эти и многие другие законодательные изменения были бы невозможны без наших общественных организаций. Я знаю их вклад, а они знают, как я им благодарна", - подчеркнула министр.

По ее словам, в основе многих шагов государства по ВПЛ лежат экспертные знания и практический опыт именно общественных организаций.

"Но их главный вклад – это неравнодушие и преданность делу", - написала Верещук.

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