Внутрішнім переселенцям стане простіше зареєструватись та отримати виплати, - Верещук
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Уряд прийняв постанову, яка спрощує та пришвидшує постановку ВПО на облік та отримання соціальних виплат.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомила віцепрем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Окрім цього, сьогодні ж Верховна Рада прийняла закон №7310, направлений на спрощення та пришвидшення видачі ВПО свідоцтв про народження та смерть.
"Ці та багато інших законодавчих змін були б неможливі без наших громадських організацій. Я знаю їх внесок, а вони знають як я їм вдячна", - наголосила міністр.
За її словами, в основі багатьох кроків держави щодо ВПО лежать експертні знання та практичний досвід саме громадських організацій.
"Але, їх головний внесок – це небайдужість та відданість справі", - написала Верещук.
Будь ласка, зачекайте...
Ніхера ще не копійки не отримали!
Верещучка! Іди *****!!!
В Україні з травня 2022 скасовують деякі виплати внутрішньо переміщеним особам.
Як заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі Всеукраїнського телемарафону, грошову допомогу отримуватимуть тільки ті переселенці, які проживають в зоні проведення бойових дій і вони не можуть повернутися додому.
З травня виплати будуть отримувати проживають в зоні бойових дій, які не можуть повернутися додому. Або ті, у кого пошкоджено майно. Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, до роботи, за що ми їх дякуємо. Так от, таким людям виплати будуть припинятися вже з травня", - повідомила міністр.
https://www.unian.ua/economics/finance/v-ukrajini-skasuyut-viplati-dlya-deyakih-pereselenciv-u-minsocpolitiki-nazvali-prichinu-novini-ukrajina-11846136.html?fbclid=IwAR3qkY9ZqgaZBacnMvpup8sWKZe4uTj0iw4o5Nw6x1GbHO752Ge25SYcvSQ
Значит, общественные организации видят "совершенство" принимаемых за 1 минуту без всякого обсуждения законов, а Верещук со всем министерством нет?
Людям боком вылазят турборежимы зеленой (прости, Господи) власти.
Відсутність авторитету, відразливе ставлення (навіть ненависть) громадян до них не створює ні якої загрози. Навпаки, це лайно ставиться до людей зверхньо, не вважає за потрібне пояснювати свої злочинні дії та бездіяльність, насолоджується безкарністю та використовує владні повноваження виключно у власних потребах.
Безуглая номер два