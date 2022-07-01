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реєстрація (173) переселенці (518) Верещук (606)

Внутрішнім переселенцям стане простіше зареєструватись та отримати виплати, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

верещук

Уряд прийняв постанову, яка спрощує та пришвидшує постановку ВПО на облік та отримання соціальних виплат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомила віцепрем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Окрім цього, сьогодні ж Верховна Рада прийняла закон №7310, направлений на спрощення та пришвидшення видачі ВПО свідоцтв про народження та смерть.

"Ці та багато інших законодавчих змін були б неможливі без наших громадських організацій. Я знаю їх внесок, а вони знають як я їм вдячна", - наголосила міністр.

За її словами, в основі багатьох кроків держави щодо ВПО лежать експертні знання та практичний досвід саме громадських організацій.

"Але, їх головний внесок – це небайдужість та відданість справі", - написала Верещук.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
***** по чонгарська гільза вєщаєть….
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01.07.2022 23:29
+10
Та піздець як просто. В мене родичи з півночі Харківської вже два місяці живуть. Ледве з Циркунів під обстрілами вискочили. Зареєструвалися всюди, де треба.
Ніхера ще не копійки не отримали!
Верещучка! Іди *****!!!
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01.07.2022 23:50
+9
Їхні реєстрації плутані і незрозумілі як і сама зелена влада.
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01.07.2022 23:30
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***** по чонгарська гільза вєщаєть….
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01.07.2022 23:29 Відповісти
Їхні реєстрації плутані і незрозумілі як і сама зелена влада.
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01.07.2022 23:30 Відповісти
шо там з шатлами на Чонгар ?
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01.07.2022 23:42 Відповісти
Зправились раніше дедлайна ?
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01.07.2022 23:43 Відповісти
Брехня , брехньою поганяє ...
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01.07.2022 23:45 Відповісти
Идиотка ЗЕленая
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01.07.2022 23:46 Відповісти
Та піздець як просто. В мене родичи з півночі Харківської вже два місяці живуть. Ледве з Циркунів під обстрілами вискочили. Зареєструвалися всюди, де треба.
Ніхера ще не копійки не отримали!
Верещучка! Іди *****!!!
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01.07.2022 23:50 Відповісти
Про що воно меле, вимушених переселенців на західній Україні позбавили соціальних виплат, за виключенням тих, у кого зруйноване або пошкоджене житло. Тобто влада просить мешканців переїжджати в області, де не має бойових дій, щоб відразу скасувати виплати. У нас при зелених покидьках будується ще та "соціальна держава". Дивлячись на роз'їжджені владні пики від Зеленського до місцевих чиновників, відразу видно, що навіть в умовах війни це кодло фінансово дуже добре почувається та й гуманітарка для цих "жертв війни" регулярно приходить.

В Україні з травня 2022 скасовують деякі виплати внутрішньо переміщеним особам.

Як заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі Всеукраїнського телемарафону, грошову допомогу отримуватимуть тільки ті переселенці, які проживають в зоні проведення бойових дій і вони не можуть повернутися додому.
З травня виплати будуть отримувати проживають в зоні бойових дій, які не можуть повернутися додому. Або ті, у кого пошкоджено майно. Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, до роботи, за що ми їх дякуємо. Так от, таким людям виплати будуть припинятися вже з травня", - повідомила міністр.
https://www.unian.ua/economics/finance/v-ukrajini-skasuyut-viplati-dlya-deyakih-pereselenciv-u-minsocpolitiki-nazvali-prichinu-novini-ukrajina-11846136.html?fbclid=IwAR3qkY9ZqgaZBacnMvpup8sWKZe4uTj0iw4o5Nw6x1GbHO752Ge25SYcvSQ
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02.07.2022 00:35 Відповісти
Довбойоби відкривайте кордони бо не робіт,ні соц ніху. нема,людям треба якось виживати!
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02.07.2022 02:00 Відповісти
Дивлюсь на оце і внутрішній голос верещить,що тут не буденічого доброго для порядної людини.
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02.07.2022 04:26 Відповісти
"Ці та багато інших законодавчих змін були б неможливі без наших громадських організацій".

Значит, общественные организации видят "совершенство" принимаемых за 1 минуту без всякого обсуждения законов, а Верещук со всем министерством нет?
Людям боком вылазят турборежимы зеленой (прости, Господи) власти.
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02.07.2022 06:37 Відповісти
промосковські перевертні виживають виключно шляхом вилізування дупи вождя.
Відсутність авторитету, відразливе ставлення (навіть ненависть) громадян до них не створює ні якої загрози. Навпаки, це лайно ставиться до людей зверхньо, не вважає за потрібне пояснювати свої злочинні дії та бездіяльність, насолоджується безкарністю та використовує владні повноваження виключно у власних потребах.
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02.07.2022 08:29 Відповісти
Из за этой дуры столько людей погибло...
Безуглая номер два
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02.07.2022 08:32 Відповісти
Лично столкнулся в марте. Не стану детально. Просто капец, пи,,,дец, идиотизм с оформлением. Смотреть и терпеть нельзя было. Абсолютно как всегда были не готовы госслужбы. И это в Днепре. Да. Деньги уже пошли, с конца мая. Но ведь многим нужны были сразу. Ведь беженцы это, а не ВПО в реале. И 2 тыс гр курам на смех.
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02.07.2022 08:49 Відповісти
Это Пи...ц!!! Подстилка козака-меРтвечука через которую малоПИД...роский бенин Торчек с Елдаком слил юг Украины "занимаеться" оккупированными территориями и переселенцами....
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02.07.2022 09:07 Відповісти
 
 