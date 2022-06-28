Кабмін створив посаду Уповноваженого з питань переселенців

Кабінет Міністрів України створив посаду Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб.

Про це інформує Урядовий портал, передає Цензор.НЕТ

"28 червня уряд підтримав пропозицію Мінреінтеграції щодо запровадження посади Уповноваженого з питань ВПО — ключової посадової особи в державі, яка захищає права переміщених громадян", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що уповноважений матиме статус заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та координуватиме формування і реалізацію державної політики щодо внутрішнього переміщення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 12 мільйонів українців стали вимушеними переселенцями, - Зеленський

Найближчим часом відбудеться призначення уповноваженого.