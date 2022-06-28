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Кабмін створив посаду Уповноваженого з питань переселенців
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Кабінет Міністрів України створив посаду Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб.
Про це інформує Урядовий портал, передає Цензор.НЕТ
"28 червня уряд підтримав пропозицію Мінреінтеграції щодо запровадження посади Уповноваженого з питань ВПО — ключової посадової особи в державі, яка захищає права переміщених громадян", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що уповноважений матиме статус заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та координуватиме формування і реалізацію державної політики щодо внутрішнього переміщення.
Найближчим часом відбудеться призначення уповноваженого.
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