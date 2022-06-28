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Кабмін створив посаду Уповноваженого з питань переселенців

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

переселенці

Кабінет Міністрів України створив посаду Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб.

Про це інформує Урядовий портал, передає Цензор.НЕТ

"28 червня уряд підтримав пропозицію Мінреінтеграції щодо запровадження посади Уповноваженого з питань ВПО — ключової посадової особи в державі, яка захищає права переміщених громадян", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що уповноважений матиме статус заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та координуватиме формування і реалізацію державної політики щодо внутрішнього переміщення.

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Найближчим часом відбудеться призначення уповноваженого.
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Топ коментарі
+6
квартал большой, родственничков много
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28.06.2022 22:56
+5
Якогось зрадника як завжди поставлять керувати на цій посаді ?
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28.06.2022 22:42
+5
Йойпсєль мопсєль... Знову дармоїдів множать!
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28.06.2022 23:02
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больше посад, иначе бида.
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28.06.2022 22:32 Відповісти
Якогось зрадника як завжди поставлять керувати на цій посаді ?
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28.06.2022 22:42 Відповісти
вы ОПачку оставили без средств
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28.06.2022 22:53 Відповісти
квартал большой, родственничков много
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28.06.2022 22:56 Відповісти
Дайте йому тисяч 300 и хай гуляє
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28.06.2022 22:56 Відповісти
330, кожному. і премію 1800%
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28.06.2022 23:39 Відповісти
Йойпсєль мопсєль... Знову дармоїдів множать!
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28.06.2022 23:02 Відповісти
Черговий дармоїд
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28.06.2022 23:04 Відповісти
Під Сівохо посаду створено?
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28.06.2022 23:19 Відповісти
треба платити більше податків, бо уповноваженим дуже їсти хочеться
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28.06.2022 23:42 Відповісти
а мінсоцполітики уже розігнали? чи я щось пропустив?
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29.06.2022 00:37 Відповісти
Это ж понятно, раз посада есть - значит будет финансирование, раз будет финансирование - значит будет бабло, если есть бабло - значит его можно будет дерибанить, если можно дерибанить значит будет гешефт… Высновок - на посаду бубочка назначит очередного кореша еврея… Изя каломыйский поддержит. Занавес
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29.06.2022 01:29 Відповісти
А это разве не обязанности Верещучка?
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29.06.2022 02:26 Відповісти
Яких переселенців!Тих хто виїхав в Україну?Чи тих хто восьмий рік сидить,безвиїздно,в лугандоні та отримує за це,в ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ, пенсіі,дитячі та інвалідські?Мало того,вони СЬОГОДНІ зі зброєю в руках ВБИВАЮТЬ НАШИХ ЛЮДЕЙ.Вони нас вбивають а НАША держава їм за це платить.Коли вже припинеться ця підтримка колаборантів та окупантів лугандона?В березні місяці черга населення,з СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ,в напрямку ОКУПОВАНОГО Старобільська була БІЛЬША за чергу в напрямку неокупованої територіі.Чекайте НОВИХ ЛУГАНДОНСЬКИХ "переселенців", які припруться за грошима.
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29.06.2022 08:12 Відповісти
 
 