Понад 12 мільйонів українців стали вимушеними переселенцями, - Зеленський
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Із 24 лютого в Україні після початку повномасштабного вторгнення російської федерації понад 12 млн українських громадян стали вимушеними переселенцями.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час відеоспілкування зі студентами та професорами провідних освітніх і дослідницьких закладів Ізраїлю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Кількість вимушених переселенців у нашій країні всього лише за чотири місяці – понад 12 мільйонів людей. 12 мільйонів людей!", - зазначив Зеленський.
Президент підкреслив, що ніде у Європі за 77 років після Другої світової війни не було нічого подібного до того, що наробила Росія.
Він також розповів, що на тимчасово окупованих росіянами українських територіях загарбники розстрілюють цивільних, убивають біженців просто на дорогах, катують людей, ґвалтують, зокрема й неповнолітніх – і дівчат, і хлопців.
Крім того, за його словами, російські військові створили "фільтраційні табори", у яких знущаються з людей.
"Тисячі вбиті або покалічені в таких таборах. Окупанти депортують українців у Росію і розпорошують їх по віддалених регіонах. І тільки небагатьом вдається повернутися через треті держави в Україну", - сказав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Це було так очевидно
Це агітбригада на європейських фронтах.
А чому вони в повному составі на справжній фронт підтримати хлопців не поїхали, то вже велике питання.
10.06 Poland, Warsaw
12.06 Poland, Wroclaw
13.06 Czech Republic, Prague
16.06 Hungary, Budapest
17.06 Austria, Vienna
18.06 Romania, Bucharest
20.06 Germany, Berlin
21.06 Italy, Florence
22.06 Spain, Madrid
23.06 Portugal, Cascais
Або те що говорить Зе автоматично не фейк? А!гучні заяви тільки ОПа може робити!
П.С. Т.е. Зеленский, Шеферы материально заинтересованы в войне....
1. Тільки нещодавно назвав росію агресором.
2. Свати і зараз показують на росТВ на каналі дом кино.
І т.д.
"Через війну можуть змінити правила призову.
За словами президента, Україна розглядатиме модель призову як в Ізраїлі - майбутні студенти призиваються до армії або проходять альтернативну службу."
А тільки нещодавно казали, що за студентів, то кацапський фейк
На новім місці знайти роботу ніц неможливо (наразі місцевим невистачає).
Але держава вже другій місяц поспіль не виплачує "переселенські" гроші.
Чоловіків "обмежено придатних" і в армію не беруть, і за кордон-зась.
В країні таких сімей зараз сотні тисяч.
Що робити людям???7
Зе у другому турі виборів президента 2019. Іронічно, чи не так.
Вибір Зе коштував Україні ПОВНОМАШТАБНОЇ війни, бо кацапи на країну з
сильним президентом не нападають. Але любов Українців до емоційності і
гарної ТБ картинки пророкує і надалі перебування Зе на посаді президента,
а разом з ним і прокремлівської команди "мрії" разом з такими ж проросійськими
олігархами