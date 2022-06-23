Понад 12 мільйонів українців стали вимушеними переселенцями, - Зеленський

Із 24 лютого в Україні після початку повномасштабного вторгнення російської федерації понад 12 млн українських громадян стали вимушеними переселенцями.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час відеоспілкування зі студентами та професорами провідних освітніх і дослідницьких закладів Ізраїлю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Кількість вимушених переселенців у нашій країні всього лише за чотири місяці – понад 12 мільйонів людей. 12 мільйонів людей!", - зазначив Зеленський.

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Президент підкреслив, що ніде у Європі за 77 років після Другої світової війни не було нічого подібного до того, що наробила Росія.

Він також розповів, що на тимчасово окупованих росіянами українських територіях загарбники розстрілюють цивільних, убивають біженців просто на дорогах, катують людей, ґвалтують, зокрема й неповнолітніх – і дівчат, і хлопців.

Крім того, за його словами, російські військові створили "фільтраційні табори", у яких знущаються з людей.

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"Тисячі вбиті або покалічені в таких таборах. Окупанти депортують українців у Росію і розпорошують їх по віддалених регіонах. І тільки небагатьом вдається повернутися через треті держави в Україну", - сказав глава держави.