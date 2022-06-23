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Понад 12 мільйонів українців стали вимушеними переселенцями, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці,переселенці

Із 24 лютого в Україні після початку повномасштабного вторгнення російської федерації понад 12 млн українських громадян стали вимушеними переселенцями.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час відеоспілкування зі студентами та професорами провідних освітніх і дослідницьких закладів Ізраїлю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Кількість вимушених переселенців у нашій країні всього лише за чотири місяці – понад 12 мільйонів людей. 12 мільйонів людей!", - зазначив Зеленський.

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Президент підкреслив, що ніде у Європі за 77 років після Другої світової війни не було нічого подібного до того, що наробила Росія.

Він також розповів, що на тимчасово окупованих росіянами українських територіях загарбники розстрілюють цивільних, убивають біженців просто на дорогах, катують людей, ґвалтують, зокрема й неповнолітніх – і дівчат, і хлопців.

Крім того, за його словами, російські військові створили "фільтраційні табори", у яких знущаються з людей.

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"Тисячі вбиті або покалічені в таких таборах. Окупанти депортують українців у Росію і розпорошують їх по віддалених регіонах. І тільки небагатьом вдається повернутися через треті держави в Україну", - сказав глава держави.
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Топ коментарі
+18
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23.06.2022 18:08
+11
"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход", Шефир, совладелец 95-квартала.
П.С. Т.е. Зеленский, Шеферы материально заинтересованы в войне....
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23.06.2022 18:32
+10
Ze - довбаний бідоносець. Стільки горя приніс у нашу країну вилізши у крісло преза: короновірус, економічна криза, велика війна, масовий виїзд громадян з країни... Може досить з нас бід?!!
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23.06.2022 18:24
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23.06.2022 18:08 Відповісти
Так зебілам же казали що якщо переможе блаЗЕнь то буде війна, а вони казали що хоч паржом і єслі шо то свалім заграніцу
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23.06.2022 18:15 Відповісти
так і є - я теж сказав своїй дружині після виборів - "З 39 кандидатів народ обрав приниження та криваву війну"

Це було так очевидно
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23.06.2022 18:19 Відповісти
Майже 100 000 загиблих і більше 100 000 поранених і покалічених а 73 % і зараз готові зелену с.аку лизати .
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23.06.2022 18:21 Відповісти
І звідки такі дані? Що у кацапів цифри береш Віктор Степаненко?
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23.06.2022 21:08 Відповісти
Ви нічєго не понімаєте, ето савсєм другоє.
Це агітбригада на європейських фронтах.
А чому вони в повному составі на справжній фронт підтримати хлопців не поїхали, то вже велике питання.
10.06 Poland, Warsaw
12.06 Poland, Wroclaw
13.06 Czech Republic, Prague
16.06 Hungary, Budapest
17.06 Austria, Vienna
18.06 Romania, Bucharest
20.06 Germany, Berlin
21.06 Italy, Florence
22.06 Spain, Madrid
23.06 Portugal, Cascais

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23.06.2022 19:56 Відповісти
Рекламу цього туру,крутили по орт ще до початку війни,зазивалі на канцерт всех саатечествіннікав,от така муйня малята.
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23.06.2022 20:42 Відповісти
Щоб воювати є навчені і вмотивовані українці, а артисти хай гроші для армії заробляють на благодійних концертах. Чи рядок "Вхід вільний" для вас говорить щось інше?
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24.06.2022 12:27 Відповісти
Виідеокомандуючий.
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23.06.2022 18:12 Відповісти
Тобто Денісова говорила не фейки?
Або те що говорить Зе автоматично не фейк? А!гучні заяви тільки ОПа може робити!
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23.06.2022 18:20 Відповісти
Ze - довбаний бідоносець. Стільки горя приніс у нашу країну вилізши у крісло преза: короновірус, економічна криза, велика війна, масовий виїзд громадян з країни... Може досить з нас бід?!!
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23.06.2022 18:24 Відповісти
Він ворог,вся його"діяльність"на це вказує,я не розумію військових які це спостерігають та терплять.
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23.06.2022 18:29 Відповісти
"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход", Шефир, совладелец 95-квартала.
П.С. Т.е. Зеленский, Шеферы материально заинтересованы в войне....
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23.06.2022 18:32 Відповісти
Ось що коштував країні твій зелений пройоб, клоуняра. Не говорячи вже про поранених і загиблих.
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23.06.2022 18:33 Відповісти
Радуйся, придурок зеленый, это результат твоего "договоримся посередине". Накурыш квартальный, как тебе спится по ночам?
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23.06.2022 18:46 Відповісти
Вночі до нього приходить Журавель.
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23.06.2022 19:02 Відповісти
из-за тебя и твоей шайки они стали вынужденными переселенцами, вы их вынудили
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23.06.2022 18:52 Відповісти
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23.06.2022 18:58 Відповісти
вигласи буби не несуть ніякої інформації яку б не можна було знайти в гуглі.
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23.06.2022 19:12 Відповісти
Вова ты хоть каплю своей ответственности чувствуешь?
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23.06.2022 19:30 Відповісти
Мені здається, що піськограй на гачку у фсб і давно.
1. Тільки нещодавно назвав росію агресором.
2. Свати і зараз показують на росТВ на каналі дом кино.
І т.д.
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23.06.2022 19:42 Відповісти
Там він багато цікавого студентам розповідав.
"Через війну можуть змінити правила призову.
За словами президента, Україна розглядатиме модель призову як в Ізраїлі - майбутні студенти призиваються до армії або проходять альтернативну службу."
А тільки нещодавно казали, що за студентів, то кацапський фейк
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23.06.2022 19:51 Відповісти
Переселенці втратили домівку, роботу.
На новім місці знайти роботу ніц неможливо (наразі місцевим невистачає).
Але держава вже другій місяц поспіль не виплачує "переселенські" гроші.
Чоловіків "обмежено придатних" і в армію не беруть, і за кордон-зась.
В країні таких сімей зараз сотні тисяч.
Що робити людям???7
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23.06.2022 19:51 Відповісти
біженці з України
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23.06.2022 20:03 Відповісти
12 000 000 переселенців - мабуть як раз стільки українців проголосували за
Зе у другому турі виборів президента 2019. Іронічно, чи не так.
Вибір Зе коштував Україні ПОВНОМАШТАБНОЇ війни, бо кацапи на країну з
сильним президентом не нападають. Але любов Українців до емоційності і
гарної ТБ картинки пророкує і надалі перебування Зе на посаді президента,
а разом з ним і прокремлівської команди "мрії" разом з такими ж проросійськими
олігархами
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23.06.2022 20:06 Відповісти
 
 