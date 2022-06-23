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Более 12 миллионов украинцев стали вынужденными переселенцами, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

біженці,переселенці

С 24 февраля в Украине после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации более 12 млн украинских граждан стали вынужденными переселенцами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеообщения со студентами и профессорами ведущих образовательных и исследовательских учреждений Израиля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Количество вынужденных переселенцев в нашей стране всего за четыре месяца - более 12 миллионов человек. 12 миллионов человек!" - отметил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что нигде в Европе через 77 лет после Второй мировой войны не было ничего подобного тому, что наделала Россия.

Он также рассказал, что на временно оккупированных россиянами украинских территориях захватчики расстреливают гражданских, убивают беженцев прямо на дорогах, пытают людей, насилуют, в том числе и несовершеннолетних – и девушек, и парней.

Кроме того, по его словам, российские военные создали "фильтрационные лагеря", где издеваются над людьми.

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"Тысячи убиты или искалечены в таких лагерях. Оккупанты депортируют украинцев в Россию и распыляют их по отдаленным регионам. И только немногим удается вернуться через третьи государства в Украину", - сказал глава государства.
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Топ комментарии
+18
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23.06.2022 18:08
+11
"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход", Шефир, совладелец 95-квартала.
П.С. Т.е. Зеленский, Шеферы материально заинтересованы в войне....
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23.06.2022 18:32
+10
Ze - довбаний бідоносець. Стільки горя приніс у нашу країну вилізши у крісло преза: короновірус, економічна криза, велика війна, масовий виїзд громадян з країни... Може досить з нас бід?!!
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23.06.2022 18:24
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23.06.2022 18:08 Ответить
Так зебілам же казали що якщо переможе блаЗЕнь то буде війна, а вони казали що хоч паржом і єслі шо то свалім заграніцу
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23.06.2022 18:15 Ответить
так і є - я теж сказав своїй дружині після виборів - "З 39 кандидатів народ обрав приниження та криваву війну"

Це було так очевидно
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23.06.2022 18:19 Ответить
Майже 100 000 загиблих і більше 100 000 поранених і покалічених а 73 % і зараз готові зелену с.аку лизати .
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23.06.2022 18:21 Ответить
І звідки такі дані? Що у кацапів цифри береш Віктор Степаненко?
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23.06.2022 21:08 Ответить
Ви нічєго не понімаєте, ето савсєм другоє.
Це агітбригада на європейських фронтах.
А чому вони в повному составі на справжній фронт підтримати хлопців не поїхали, то вже велике питання.
10.06 Poland, Warsaw
12.06 Poland, Wroclaw
13.06 Czech Republic, Prague
16.06 Hungary, Budapest
17.06 Austria, Vienna
18.06 Romania, Bucharest
20.06 Germany, Berlin
21.06 Italy, Florence
22.06 Spain, Madrid
23.06 Portugal, Cascais

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23.06.2022 19:56 Ответить
Рекламу цього туру,крутили по орт ще до початку війни,зазивалі на канцерт всех саатечествіннікав,от така муйня малята.
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23.06.2022 20:42 Ответить
Щоб воювати є навчені і вмотивовані українці, а артисти хай гроші для армії заробляють на благодійних концертах. Чи рядок "Вхід вільний" для вас говорить щось інше?
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24.06.2022 12:27 Ответить
Виідеокомандуючий.
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23.06.2022 18:12 Ответить
Тобто Денісова говорила не фейки?
Або те що говорить Зе автоматично не фейк? А!гучні заяви тільки ОПа може робити!
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23.06.2022 18:20 Ответить
Ze - довбаний бідоносець. Стільки горя приніс у нашу країну вилізши у крісло преза: короновірус, економічна криза, велика війна, масовий виїзд громадян з країни... Може досить з нас бід?!!
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23.06.2022 18:24 Ответить
Він ворог,вся його"діяльність"на це вказує,я не розумію військових які це спостерігають та терплять.
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23.06.2022 18:29 Ответить
"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход", Шефир, совладелец 95-квартала.
П.С. Т.е. Зеленский, Шеферы материально заинтересованы в войне....
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23.06.2022 18:32 Ответить
Ось що коштував країні твій зелений пройоб, клоуняра. Не говорячи вже про поранених і загиблих.
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23.06.2022 18:33 Ответить
Радуйся, придурок зеленый, это результат твоего "договоримся посередине". Накурыш квартальный, как тебе спится по ночам?
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23.06.2022 18:46 Ответить
Вночі до нього приходить Журавель.
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23.06.2022 19:02 Ответить
из-за тебя и твоей шайки они стали вынужденными переселенцами, вы их вынудили
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23.06.2022 18:52 Ответить
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23.06.2022 18:58 Ответить
вигласи буби не несуть ніякої інформації яку б не можна було знайти в гуглі.
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23.06.2022 19:12 Ответить
Вова ты хоть каплю своей ответственности чувствуешь?
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23.06.2022 19:30 Ответить
Мені здається, що піськограй на гачку у фсб і давно.
1. Тільки нещодавно назвав росію агресором.
2. Свати і зараз показують на росТВ на каналі дом кино.
І т.д.
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23.06.2022 19:42 Ответить
Там він багато цікавого студентам розповідав.
"Через війну можуть змінити правила призову.
За словами президента, Україна розглядатиме модель призову як в Ізраїлі - майбутні студенти призиваються до армії або проходять альтернативну службу."
А тільки нещодавно казали, що за студентів, то кацапський фейк
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23.06.2022 19:51 Ответить
Переселенці втратили домівку, роботу.
На новім місці знайти роботу ніц неможливо (наразі місцевим невистачає).
Але держава вже другій місяц поспіль не виплачує "переселенські" гроші.
Чоловіків "обмежено придатних" і в армію не беруть, і за кордон-зась.
В країні таких сімей зараз сотні тисяч.
Що робити людям???7
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23.06.2022 19:51 Ответить
біженці з України
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23.06.2022 20:03 Ответить
12 000 000 переселенців - мабуть як раз стільки українців проголосували за
Зе у другому турі виборів президента 2019. Іронічно, чи не так.
Вибір Зе коштував Україні ПОВНОМАШТАБНОЇ війни, бо кацапи на країну з
сильним президентом не нападають. Але любов Українців до емоційності і
гарної ТБ картинки пророкує і надалі перебування Зе на посаді президента,
а разом з ним і прокремлівської команди "мрії" разом з такими ж проросійськими
олігархами
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23.06.2022 20:06 Ответить
 
 