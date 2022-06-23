Более 12 миллионов украинцев стали вынужденными переселенцами, - Зеленский

С 24 февраля в Украине после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации более 12 млн украинских граждан стали вынужденными переселенцами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеообщения со студентами и профессорами ведущих образовательных и исследовательских учреждений Израиля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Количество вынужденных переселенцев в нашей стране всего за четыре месяца - более 12 миллионов человек. 12 миллионов человек!" - отметил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что нигде в Европе через 77 лет после Второй мировой войны не было ничего подобного тому, что наделала Россия.

Он также рассказал, что на временно оккупированных россиянами украинских территориях захватчики расстреливают гражданских, убивают беженцев прямо на дорогах, пытают людей, насилуют, в том числе и несовершеннолетних – и девушек, и парней.

Кроме того, по его словам, российские военные создали "фильтрационные лагеря", где издеваются над людьми.

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"Тысячи убиты или искалечены в таких лагерях. Оккупанты депортируют украинцев в Россию и распыляют их по отдаленным регионам. И только немногим удается вернуться через третьи государства в Украину", - сказал глава государства.