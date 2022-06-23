Более 12 миллионов украинцев стали вынужденными переселенцами, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С 24 февраля в Украине после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации более 12 млн украинских граждан стали вынужденными переселенцами.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеообщения со студентами и профессорами ведущих образовательных и исследовательских учреждений Израиля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Количество вынужденных переселенцев в нашей стране всего за четыре месяца - более 12 миллионов человек. 12 миллионов человек!" - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что нигде в Европе через 77 лет после Второй мировой войны не было ничего подобного тому, что наделала Россия.
Он также рассказал, что на временно оккупированных россиянами украинских территориях захватчики расстреливают гражданских, убивают беженцев прямо на дорогах, пытают людей, насилуют, в том числе и несовершеннолетних – и девушек, и парней.
Кроме того, по его словам, российские военные создали "фильтрационные лагеря", где издеваются над людьми.
"Тысячи убиты или искалечены в таких лагерях. Оккупанты депортируют украинцев в Россию и распыляют их по отдаленным регионам. И только немногим удается вернуться через третьи государства в Украину", - сказал глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Це було так очевидно
Це агітбригада на європейських фронтах.
А чому вони в повному составі на справжній фронт підтримати хлопців не поїхали, то вже велике питання.
10.06 Poland, Warsaw
12.06 Poland, Wroclaw
13.06 Czech Republic, Prague
16.06 Hungary, Budapest
17.06 Austria, Vienna
18.06 Romania, Bucharest
20.06 Germany, Berlin
21.06 Italy, Florence
22.06 Spain, Madrid
23.06 Portugal, Cascais
Або те що говорить Зе автоматично не фейк? А!гучні заяви тільки ОПа може робити!
П.С. Т.е. Зеленский, Шеферы материально заинтересованы в войне....
1. Тільки нещодавно назвав росію агресором.
2. Свати і зараз показують на росТВ на каналі дом кино.
І т.д.
"Через війну можуть змінити правила призову.
За словами президента, Україна розглядатиме модель призову як в Ізраїлі - майбутні студенти призиваються до армії або проходять альтернативну службу."
А тільки нещодавно казали, що за студентів, то кацапський фейк
На новім місці знайти роботу ніц неможливо (наразі місцевим невистачає).
Але держава вже другій місяц поспіль не виплачує "переселенські" гроші.
Чоловіків "обмежено придатних" і в армію не беруть, і за кордон-зась.
В країні таких сімей зараз сотні тисяч.
Що робити людям???7
Зе у другому турі виборів президента 2019. Іронічно, чи не так.
Вибір Зе коштував Україні ПОВНОМАШТАБНОЇ війни, бо кацапи на країну з
сильним президентом не нападають. Але любов Українців до емоційності і
гарної ТБ картинки пророкує і надалі перебування Зе на посаді президента,
а разом з ним і прокремлівської команди "мрії" разом з такими ж проросійськими
олігархами