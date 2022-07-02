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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15407) война (46991) Генштаб ВС (4314) ликвидация (1955) уничтожение (3875) техника (1548) потери (3865)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 870 человек, 217 самолетов, 186 вертолетов, 1582 танка и 3737 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 2 июля потери личного состава противника составляют около 35 870 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 35870 (+120) человек ликвидировано,

танков - 1582 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 3737 (+1) ед,

артиллерийских систем - 800 (+4) ед,

РСЗО - 246 (+0) ед,

средства ПВО - 105 (+0) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 186 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 653 (+8),

крылатые ракеты – 144 (+1),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2614 (+4) ед,

специальная техника – 61 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 870 человек, 217 самолетов, 186 вертолетов, 1582 танка и 3737 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", — говорится в сообщении.
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Это очень мало! в Первой мировой русские потеряли 600 тысяч, и после вышли с войны и злые вернулись и революция произошла и царскую семью всю убили! Нужно поднажать и увеличивать потери орков!!!
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02.07.2022 09:33 Ответить
Я не хотел писать об этом много дней, но по типу потерь можно судить о том, что происходит на фронтах.

Десятками танки и бмп теряются тогда, когда они наступают - и это логично. Сейчас первые в списке по потерям - беспилотники, то есть они активно вели разведку, и равняют всё с землёй артиллерией. Как ни жаль, но то, чего и сколько, зависит в болшей степени от того, что конкретно они сейчас делают.
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02.07.2022 09:50 Ответить
Тю чому не хотів писати ? Все логічно ти думаєш-маєш критичне мислення і вмієш користуватися інтернетом !) Молодець ! Всі хто більш-менш це вміють розуміють що таке війна і що зараз на фронті ! Хто захоче той зможе ! БОРІМОСЯ СЛАВА ЗСУ І ВСІМ ПАТРІОТАМ КРАЇНИ---ПЕРЕМОЖЕМО !
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02.07.2022 11:24 Ответить
Мне за анализ данных вапщета зарплату платят...
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02.07.2022 12:24 Ответить
Тобто, наші війська нічого не роблять? Лише чекають? Цікаво. Тобто, і артилерія тих же превентивних ударів не завдає, і авіація також? А днями доречи була новина, про 20 авіаударів.
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02.07.2022 15:46 Ответить
Написано - 5 танков и 1 бтр. Не исключено, то это - последствия именно этих авиаударов. Я не артиллерист, не лётчик, не пехотинец. Всё, что я вижу, развалившись задом в уютном креслице в безопасной (пока) Германии - это корреляции.

С момента начала ползучего наступления на Донбассе двузначный потери в танках и бтр совпадают с прорывом орками фронта. И это выглядит логично - танки и бтр как раз для этого и предназначены, и в остальное время их держат в тылу. Но это и огорчает, с другой стороны. Это значит, что атаки, когда Украинские войска их отбивают, проходят с незначительными для орков потерями.
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02.07.2022 16:37 Ответить
Ви помиляєтесь
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%83_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96
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02.07.2022 11:42 Ответить
 
 