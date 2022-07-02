Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 870 осіб, 217 літаків, 186 гелікоптерів, 1582 танки та 3737 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 2 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 35 870 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.07 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 35870 (+120) осіб ліквідовано,
танків - 1582 (+5) од,
бойових броньованих машин - 3737 (+1) од,
артилерійських систем - 800 (+4) од,
РСЗВ - 246 (+0) од,
засоби ППО - 105 (+0) од,
літаків - 217 (+0) од,
гелікоптерів - 186 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 653 (+8),
крилаті ракети - 144 (+1),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2614 (+4) од,
спеціальна техніка - 61 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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Десятками танки и бмп теряются тогда, когда они наступают - и это логично. Сейчас первые в списке по потерям - беспилотники, то есть они активно вели разведку, и равняют всё с землёй артиллерией. Как ни жаль, но то, чего и сколько, зависит в болшей степени от того, что конкретно они сейчас делают.
С момента начала ползучего наступления на Донбассе двузначный потери в танках и бтр совпадают с прорывом орками фронта. И это выглядит логично - танки и бтр как раз для этого и предназначены, и в остальное время их держат в тылу. Но это и огорчает, с другой стороны. Это значит, что атаки, когда Украинские войска их отбивают, проходят с незначительными для орков потерями.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%83_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96