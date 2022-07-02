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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 870 осіб, 217 літаків, 186 гелікоптерів, 1582 танки та 3737 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 2 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 35 870 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.07 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 35870 (+120) осіб ліквідовано,

танків - 1582 (+5) од,

бойових броньованих машин - 3737 (+1) од,

артилерійських систем - 800 (+4) од,

РСЗВ  - 246 (+0) од,

засоби ППО - 105 (+0) од,

літаків - 217 (+0) од,

гелікоптерів - 186 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 653 (+8),

крилаті ракети - 144 (+1),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2614 (+4) од,

спеціальна техніка - 61 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 870 осіб, 217 літаків, 186 гелікоптерів, 1582 танки та 3737 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Это очень мало! в Первой мировой русские потеряли 600 тысяч, и после вышли с войны и злые вернулись и революция произошла и царскую семью всю убили! Нужно поднажать и увеличивать потери орков!!!
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02.07.2022 09:33 Відповісти
Я не хотел писать об этом много дней, но по типу потерь можно судить о том, что происходит на фронтах.

Десятками танки и бмп теряются тогда, когда они наступают - и это логично. Сейчас первые в списке по потерям - беспилотники, то есть они активно вели разведку, и равняют всё с землёй артиллерией. Как ни жаль, но то, чего и сколько, зависит в болшей степени от того, что конкретно они сейчас делают.
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02.07.2022 09:50 Відповісти
Тю чому не хотів писати ? Все логічно ти думаєш-маєш критичне мислення і вмієш користуватися інтернетом !) Молодець ! Всі хто більш-менш це вміють розуміють що таке війна і що зараз на фронті ! Хто захоче той зможе ! БОРІМОСЯ СЛАВА ЗСУ І ВСІМ ПАТРІОТАМ КРАЇНИ---ПЕРЕМОЖЕМО !
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02.07.2022 11:24 Відповісти
Мне за анализ данных вапщета зарплату платят...
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02.07.2022 12:24 Відповісти
Тобто, наші війська нічого не роблять? Лише чекають? Цікаво. Тобто, і артилерія тих же превентивних ударів не завдає, і авіація також? А днями доречи була новина, про 20 авіаударів.
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02.07.2022 15:46 Відповісти
Написано - 5 танков и 1 бтр. Не исключено, то это - последствия именно этих авиаударов. Я не артиллерист, не лётчик, не пехотинец. Всё, что я вижу, развалившись задом в уютном креслице в безопасной (пока) Германии - это корреляции.

С момента начала ползучего наступления на Донбассе двузначный потери в танках и бтр совпадают с прорывом орками фронта. И это выглядит логично - танки и бтр как раз для этого и предназначены, и в остальное время их держат в тылу. Но это и огорчает, с другой стороны. Это значит, что атаки, когда Украинские войска их отбивают, проходят с незначительными для орков потерями.
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02.07.2022 16:37 Відповісти
Ви помиляєтесь
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%83_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96
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02.07.2022 11:42 Відповісти
 
 