Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 870 осіб, 217 літаків, 186 гелікоптерів, 1582 танки та 3737 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 2 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 35 870 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.07 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 35870 (+120) осіб ліквідовано,

танків - 1582 (+5) од,

бойових броньованих машин - 3737 (+1) од,

артилерійських систем - 800 (+4) од,

РСЗВ - 246 (+0) од,

засоби ППО - 105 (+0) од,

літаків - 217 (+0) од,

гелікоптерів - 186 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 653 (+8),

крилаті ракети - 144 (+1),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2614 (+4) од,

спеціальна техніка - 61 (+0).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.