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Санкции против России недостаточны, их необходимо усилить, - МИД Польши

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рау,хаавісто

Нынешние санкции против россии недостаточны, необходим новый пакет санкций.

На этом во время совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Пеккой Гаависто в пятницу в Хельсинки заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российский режим нужно изолировать от международного сообщества и экономики. Нынешних санкций недостаточно, мы должны продолжать работу над новым пакетом ограничительных мер", - подчеркнул Рау.

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Он отметил, что Польша приветствует подачу заявки Финляндии на членство в НАТО, отметив, что ее вступление в Альянс значительно усилит безопасность и политическую стабильность в районе Балтийского моря.

Он также поблагодарил Финляндию за солидарность и поддержку Украины.

В свою очередь Гаависто заявил, что его страна солидарна с Украиной, на которую напала рф. Он проинформировал, что Финляндия приняла у себя более 20 тыс. беженцев из Украины, его страна выделила также 70 млн евро средства на восстановление Украины.

Финский министр отметил, что российская агрессия против Украины 24 февраля ускорила процесс интеграции его страны в НАТО.
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Топ комментарии
+7
и это правильно - больше санкций, хороших и разных
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02.07.2022 10:30
+6
а тем временем, если верить говносми, главное ж оп-ное дерьмо, тихим сапом, за спиной воюющих "договаривается о мире". за возврат вообще любых территорий речь не идёт.
"глава офиса президента Украины дерьмак назвал два условия снятия санкций с параши. «во-первых, параша должна дать надлежащие заверения и гарантии неповторения агрессии против Украины. во-вторых, она должна обеспечить полную компенсацию ущерба, причиненного нашему государству и гражданам», - подчеркнул политик" (С)
эти тамошние гамадрили вообще ох ренели! если всех этих ослов не поменять на переправе, сдадут страну своим кураторам, на их условиях.
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02.07.2022 10:59
+3
Та ну! Ти, певно, один день не поївши, розраховуєш схуднути на 10 кг?
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02.07.2022 10:44
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02.07.2022 10:10 Ответить
санкції це хорошо но путлер буде йти до кінця -- в 2014 вже раділи санкціям результата не було
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02.07.2022 10:15 Ответить
дивлячись які. санкції знищили срср свого часу. рфія і поруч з ним не стояла
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02.07.2022 10:46 Ответить
санкції не дуже впливають.., на 20% максимум
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02.07.2022 10:26 Ответить
Щось ті санкції не дуже діють на казламордію.
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02.07.2022 10:28 Ответить
Та ну! Ти, певно, один день не поївши, розраховуєш схуднути на 10 кг?
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02.07.2022 10:44 Ответить
и это правильно - больше санкций, хороших и разных
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02.07.2022 10:30 Ответить
Газ продається за цінами зазначеними у контрактах, спотова ціна - то для незначних обсягів. Китай за високою ціною пошле їх у тундру. https://kosatka.media/category/gaz/news/gazprom-5-5-mesyacev-sokratil-eksport-gaza-pochti-na-30#:~:text=%C2%AB%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%C2%BB%20c%201%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE,%D0%BD%D0%B0%2015%2C5%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%20%D0%BA%D1%83%D0%B1. Вони ще дочекаються штрафних санкцій за невиконання контрактів (оплата рублями).
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02.07.2022 10:51 Ответить
ну если санкции такие полезные, так тем более надо добавить, и к чему эта истерика грушников в коментах?
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02.07.2022 11:03 Ответить
По-перше, в парашиї просто фізично неможливо купити в обмінниках євро чи доллар по тому курсу, який декларується. Реальний курс х2 чи х3. Так що ти стала жертвою пропаганди
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02.07.2022 11:23 Ответить
На газі вони майже нічого не заробляють, кажуть експерти. А от на нафті справді заробляють, але до кінця року вже ніхто не купуватиме їх нафту і нафтопродукти, хіба що Індія. Із великими знижками. На експорті в китай вони теж не заробляють нічого, труба побудована за китайські гроші. Танкери їхні матляються по морям, ніхто не бере.
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02.07.2022 11:50 Ответить
а тем временем, если верить говносми, главное ж оп-ное дерьмо, тихим сапом, за спиной воюющих "договаривается о мире". за возврат вообще любых территорий речь не идёт.
"глава офиса президента Украины дерьмак назвал два условия снятия санкций с параши. «во-первых, параша должна дать надлежащие заверения и гарантии неповторения агрессии против Украины. во-вторых, она должна обеспечить полную компенсацию ущерба, причиненного нашему государству и гражданам», - подчеркнул политик" (С)
эти тамошние гамадрили вообще ох ренели! если всех этих ослов не поменять на переправе, сдадут страну своим кураторам, на их условиях.
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02.07.2022 10:59 Ответить
Ага, посилять. Он ***** накричав на Литву і все - вже дозволяють транзит. Європа - цее не сильні, вільні та смілив, це - в попку, круасанчик, морську свинку вдома саму не лишити, висосати устріцу і випити пивка. А коли бик наїжджає - трясуться колінця і стискається очечко!
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02.07.2022 13:24 Ответить
Польща, я тебе кохаю
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02.07.2022 22:16 Ответить
 
 