Санкції проти Росії є недостатніми, їх необхідно посилити, - МЗС Польщі

Нинішні санкції проти Росії є недостатніми, необхідним є новий пакет санкцій.

На цьому під час спільної пресконференції з главою МЗС Фінляндії Пеккою Хаавісто в п’ятницю у Гельсінках заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Російський режим треба ізолювати від міжнародної спільноти та економіки. Нинішніх санкцій недостатньо, ми повинні продовжувати роботу над новим пакетом обмежувальних заходів", - підкреслив Рау.

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Він зазначив, що Польща вітає подання заявки Фінляндії на членство в НАТО, зазначивши, що її вступ до Альянсу значно посилить безпеку і політичну стабільність в районі Балтійського моря.

Він також подякував Фінляндії за солідарність і підтримку України.

Своєю чергою Хаавісто заявив, що його країна солідарна з Україною, на яку напала Росія. Він поінформував, що Фінляндія прийняла у себе понад 20 тис. біженців з України, його країна виділила також 70 млн євро кошти на відбудову України.

Фінський міністр зауважив, що російська агресія проти України 24 лютого прискорила процес інтеграції його країни до НАТО.