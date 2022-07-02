Санкції проти Росії є недостатніми, їх необхідно посилити, - МЗС Польщі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Нинішні санкції проти Росії є недостатніми, необхідним є новий пакет санкцій.
На цьому під час спільної пресконференції з главою МЗС Фінляндії Пеккою Хаавісто в п’ятницю у Гельсінках заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Російський режим треба ізолювати від міжнародної спільноти та економіки. Нинішніх санкцій недостатньо, ми повинні продовжувати роботу над новим пакетом обмежувальних заходів", - підкреслив Рау.
Він зазначив, що Польща вітає подання заявки Фінляндії на членство в НАТО, зазначивши, що її вступ до Альянсу значно посилить безпеку і політичну стабільність в районі Балтійського моря.
Він також подякував Фінляндії за солідарність і підтримку України.
Своєю чергою Хаавісто заявив, що його країна солідарна з Україною, на яку напала Росія. Він поінформував, що Фінляндія прийняла у себе понад 20 тис. біженців з України, його країна виділила також 70 млн євро кошти на відбудову України.
Фінський міністр зауважив, що російська агресія проти України 24 лютого прискорила процес інтеграції його країни до НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
"глава офиса президента Украины дерьмак назвал два условия снятия санкций с параши. «во-первых, параша должна дать надлежащие заверения и гарантии неповторения агрессии против Украины. во-вторых, она должна обеспечить полную компенсацию ущерба, причиненного нашему государству и гражданам», - подчеркнул политик" (С)
эти тамошние гамадрили вообще ох ренели! если всех этих ослов не поменять на переправе, сдадут страну своим кураторам, на их условиях.