УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6665 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Санкції проти Росії Війна
1 628 20
війна (56671) Росія (47286) санкції (6860) Фінляндія (766) МЗС Польщі (189) Хаавісто (26) Рау Збіґнев (105)

Санкції проти Росії є недостатніми, їх необхідно посилити, - МЗС Польщі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рау,хаавісто

Нинішні санкції проти Росії є недостатніми, необхідним є новий пакет санкцій.

На цьому під час спільної пресконференції з главою МЗС Фінляндії Пеккою Хаавісто в п’ятницю у Гельсінках заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Російський режим треба ізолювати від міжнародної спільноти та економіки. Нинішніх санкцій недостатньо, ми повинні продовжувати роботу над новим пакетом обмежувальних заходів", - підкреслив Рау.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 30 продавців зброї в РФ уникли західних санкцій, – Reuters

Він зазначив, що Польща вітає подання заявки Фінляндії на членство в НАТО, зазначивши, що її вступ до Альянсу значно посилить безпеку і політичну стабільність в районі Балтійського моря.

Він також подякував Фінляндії за солідарність і підтримку України.

Своєю чергою Хаавісто заявив, що його країна солідарна з Україною, на яку напала Росія. Він поінформував, що Фінляндія прийняла у себе понад 20 тис. біженців з України, його країна виділила також 70 млн євро кошти на відбудову України.

Фінський міністр зауважив, що російська агресія проти України 24 лютого прискорила процес інтеграції його країни до НАТО.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+7
и это правильно - больше санкций, хороших и разных
показати весь коментар
02.07.2022 10:30
+6
а тем временем, если верить говносми, главное ж оп-ное дерьмо, тихим сапом, за спиной воюющих "договаривается о мире". за возврат вообще любых территорий речь не идёт.
"глава офиса президента Украины дерьмак назвал два условия снятия санкций с параши. «во-первых, параша должна дать надлежащие заверения и гарантии неповторения агрессии против Украины. во-вторых, она должна обеспечить полную компенсацию ущерба, причиненного нашему государству и гражданам», - подчеркнул политик" (С)
эти тамошние гамадрили вообще ох ренели! если всех этих ослов не поменять на переправе, сдадут страну своим кураторам, на их условиях.
показати весь коментар
02.07.2022 10:59
+3
Та ну! Ти, певно, один день не поївши, розраховуєш схуднути на 10 кг?
показати весь коментар
02.07.2022 10:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
полюбому
показати весь коментар
02.07.2022 10:10 Відповісти
санкції це хорошо но путлер буде йти до кінця -- в 2014 вже раділи санкціям результата не було
показати весь коментар
02.07.2022 10:15 Відповісти
дивлячись які. санкції знищили срср свого часу. рфія і поруч з ним не стояла
показати весь коментар
02.07.2022 10:46 Відповісти
санкції не дуже впливають.., на 20% максимум
показати весь коментар
02.07.2022 10:26 Відповісти
Щось ті санкції не дуже діють на казламордію.
показати весь коментар
02.07.2022 10:28 Відповісти
Та ну! Ти, певно, один день не поївши, розраховуєш схуднути на 10 кг?
показати весь коментар
02.07.2022 10:44 Відповісти
и это правильно - больше санкций, хороших и разных
показати весь коментар
02.07.2022 10:30 Відповісти
Газ продається за цінами зазначеними у контрактах, спотова ціна - то для незначних обсягів. Китай за високою ціною пошле їх у тундру. https://kosatka.media/category/gaz/news/gazprom-5-5-mesyacev-sokratil-eksport-gaza-pochti-na-30#:~:text=%C2%AB%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%C2%BB%20c%201%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE,%D0%BD%D0%B0%2015%2C5%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%20%D0%BA%D1%83%D0%B1. Вони ще дочекаються штрафних санкцій за невиконання контрактів (оплата рублями).
показати весь коментар
02.07.2022 10:51 Відповісти
ну если санкции такие полезные, так тем более надо добавить, и к чему эта истерика грушников в коментах?
показати весь коментар
02.07.2022 11:03 Відповісти
По-перше, в парашиї просто фізично неможливо купити в обмінниках євро чи доллар по тому курсу, який декларується. Реальний курс х2 чи х3. Так що ти стала жертвою пропаганди
показати весь коментар
02.07.2022 11:23 Відповісти
На газі вони майже нічого не заробляють, кажуть експерти. А от на нафті справді заробляють, але до кінця року вже ніхто не купуватиме їх нафту і нафтопродукти, хіба що Індія. Із великими знижками. На експорті в китай вони теж не заробляють нічого, труба побудована за китайські гроші. Танкери їхні матляються по морям, ніхто не бере.
показати весь коментар
02.07.2022 11:50 Відповісти
а тем временем, если верить говносми, главное ж оп-ное дерьмо, тихим сапом, за спиной воюющих "договаривается о мире". за возврат вообще любых территорий речь не идёт.
"глава офиса президента Украины дерьмак назвал два условия снятия санкций с параши. «во-первых, параша должна дать надлежащие заверения и гарантии неповторения агрессии против Украины. во-вторых, она должна обеспечить полную компенсацию ущерба, причиненного нашему государству и гражданам», - подчеркнул политик" (С)
эти тамошние гамадрили вообще ох ренели! если всех этих ослов не поменять на переправе, сдадут страну своим кураторам, на их условиях.
показати весь коментар
02.07.2022 10:59 Відповісти
Ага, посилять. Он ***** накричав на Литву і все - вже дозволяють транзит. Європа - цее не сильні, вільні та смілив, це - в попку, круасанчик, морську свинку вдома саму не лишити, висосати устріцу і випити пивка. А коли бик наїжджає - трясуться колінця і стискається очечко!
показати весь коментар
02.07.2022 13:24 Відповісти
Польща, я тебе кохаю
показати весь коментар
02.07.2022 22:16 Відповісти
 
 