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Зеленский наградил 634 военных, 291 из них – посмертно

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нагорода

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 634 украинских защитника и защитниц.

Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Так, указом №460/2022 президент назначил награды 237 военным, из них 223 – посмертно. Указом №461/2022 награждены 187 защитников, из них посмертно 32. Указом №462/2022 отмечены наградами 224 военных, 36 из них – посмертно.

Согласно указанным документам, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге защитники Украины награждены орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", Даниила Галицкого, медалями "За военную службу Украине", "За безупречную службу", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

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Слава Захисникам України!!!
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02.07.2022 13:25 Ответить
Смерті людей на руках ЗЕленого асфальтоукладчіка
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02.07.2022 13:26 Ответить
Слава героям України, вічна пам'ять і співчуття рідним. Загібли це наслідки зеленого подивитися в очі ***** і побачити щось, наслідки закатаних грошей в асфальт замість озброєння армії, наслідки дермака, хламідії, татарова.
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02.07.2022 13:40 Ответить
 
 