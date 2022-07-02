Зеленский наградил 634 военных, 291 из них – посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 634 украинских защитника и защитниц.

Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Так, указом №460/2022 президент назначил награды 237 военным, из них 223 – посмертно. Указом №461/2022 награждены 187 защитников, из них посмертно 32. Указом №462/2022 отмечены наградами 224 военных, 36 из них – посмертно.

Согласно указанным документам, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге защитники Украины награждены орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", Даниила Галицкого, медалями "За военную службу Украине", "За безупречную службу", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

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