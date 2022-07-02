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Зеленський нагородив 634 військових, 291 з них - посмертно

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нагорода

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 634 українських захисників та захисниць.

Відповідні документи оприлюднені на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Так, указом №460/2022 президент призначив нагороди 237 військовим, з них 223 - посмертно. Указом №461/2022 нагороджені 187 захисників, з них посмертно 32. Указом №462/2022 відзначені нагородами 224 військових, 36 з них - посмертно.

Згідно з вказаними документами, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі захисники України нагороджені орденами Богдана Хмельницького, "За мужність", Данила Галицького, медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив відзнакою "За мужність та відвагу" 5 бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ

Автор: Анна Судак
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Слава Захисникам України!!!
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02.07.2022 13:25 Відповісти
Смерті людей на руках ЗЕленого асфальтоукладчіка
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02.07.2022 13:26 Відповісти
Слава героям України, вічна пам'ять і співчуття рідним. Загібли це наслідки зеленого подивитися в очі ***** і побачити щось, наслідки закатаних грошей в асфальт замість озброєння армії, наслідки дермака, хламідії, татарова.
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02.07.2022 13:40 Відповісти
 
 