Энергетики вместе с ВСУ вернули свет 20 тысячам жителей Донетчины

Украинские энергетики вернули свет почти в 20 тысяч домов в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах Донетчины, пострадавших от вражеских обстрелов.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова, передает Цензор.НЕТ.

За сутки энергетики смогли провести ремонты сетей и возобновить электроснабжение для жителей 18 населенных пунктов.

"В частности, специалистам ДТЭК Донецкие электросети удалось в очередной раз восстановить электропитание для более 15 тысяч жителей Торецкой громады. Из-за обострения боевых действий энергетики получили разрешение на проведение работ только через 4 дня после повреждений сетей обстрелами", - сообщили в ДТЭК.

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Без света остаются 353 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления – Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.