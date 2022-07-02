Енергетики разом з ЗСУ повернули світло 20 тисячам жителів Донеччини

Українські енергетики повернули світло в майже 20 тисяч осель у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах Донеччини, які постраждали від ворожих обстрілів.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова, передає Цензор.НЕТ.



Протягом доби енергетики змогли провести ремонти мереж та відновити електропостачання для жителів 18 населених пунктів.

"Зокрема, фахівцям ДТЕК Донецькі електромережі вдалося вчергове відновити електроживлення для понад 15 тисяч жителів Торецької громади. Через загострення бойових дій енергетики отримали дозвіл на проведення робіт лише через 4 дні після пошкоджень мереж обстрілами", - повідомили в ДТЕК.

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Без світла наразі залишаються 353 населених пункти Донецької області. Найскладніші напрямки – Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.