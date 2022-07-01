Мін’юст заблокував рахунки ДТЕК Донецькі електромережі, відновлення електропостачання під загрозою
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29 червня 2022 року Мін’юст заблокував рахунки ДТЕК Донецькі електромережі. Без доступу до коштів компанія не зможе проводити ремонти електромереж, що зруйновані після обстрілів у Донецькій області.
Про це повідомили в компанії ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
"Арешт рахунків не дозволить закуповувати матеріали та ремонтувати мережі, які щодня обстрілює ворог. Це ставить під загрозу постачання світла у Донецькій області.
"ДТЕК закликає Державну виконавчу службу та Міністерство юстиції України розблокувати рахунки компанії та керуватись у своїх рішеннях в першу чергу інтересами мешканців Донецької області, котрі потребують електропостачання", - кажуть в ДТЕК.
Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК повернув світло для майже 3 млн осель українців, з них – 1,9 млн в Донецькій області.
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