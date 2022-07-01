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Новини Економіка
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Мін'юст (923) енергетика (1653) ДТЕК (547)

Мін’юст заблокував рахунки ДТЕК Донецькі електромережі, відновлення електропостачання під загрозою

Новини Цензор.НЕТ Економіка

дтек

29 червня 2022 року Мін’юст заблокував рахунки ДТЕК Донецькі електромережі. Без доступу до коштів компанія не зможе проводити ремонти електромереж, що зруйновані після обстрілів у Донецькій області.

Про це повідомили в компанії ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"Арешт рахунків не дозволить закуповувати матеріали та ремонтувати мережі, які щодня обстрілює ворог. Це ставить під загрозу постачання світла у Донецькій області.

"ДТЕК закликає Державну виконавчу службу та Міністерство юстиції України розблокувати рахунки компанії та керуватись у своїх рішеннях в першу чергу інтересами мешканців Донецької області, котрі потребують електропостачання", - кажуть в ДТЕК.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК повернув світло для майже 3 млн осель українців, з них – 1,9 млн в Донецькій області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Енергетики разом з ЗСУ повернули світло 10 тисячам родин в зоні бойових дій на Донбасі, - ДТЕК

Автор: Володимир Янченко
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..нахуа?
показати весь коментар
01.07.2022 16:41 Відповісти
"Борьба" с олигархами ...
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01.07.2022 16:46 Відповісти
29 червня 2022 року рахунки ДТЕК Донецькі електромережі було арештовано,. Це сталося за ініціативи Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України через заборгованість перед ДП «Енергоринок» у період 2014-2016 рр.
Нашли зебилы время писюнами меряться
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01.07.2022 16:43 Відповісти
Разрушение страны идет по заранее намеченному плану. А то иш ты надумали электроэнергию в ЕС продавать!)) Кто разрешил? Щас за атомку возьмутся, под разными соусами ремонт, какието коррупционные дела, та мало ли шо - было бы желание - прикроют!
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01.07.2022 16:51 Відповісти
А що правляння Зе влади може бути іншим ?
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01.07.2022 17:26 Відповісти
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01.07.2022 17:28 Відповісти
Ну тепер як прилетить, порве чи розбабахає, що на Донетчині трапляється тепер раз в 30 хвилин.. Мінюст відновлювати буде.. А не мінюст Зєле-чєрчіль з татарово-єрмаками приїде дроти счалювати чи трансформатор замінювати.. На Донетчині газа нема (Зє-відновив).. вода тепер рідко буває.. а тепер світла будете чекати у мінюсті... 73% за цей зєбілізм голосували..
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01.07.2022 21:47 Відповісти
Арахамія пропонує купляти енергію в Беларусі через арабську прокладку.
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01.07.2022 21:49 Відповісти
 
 