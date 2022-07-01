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Минюст (1700) энергетика (2036) ДТЭК (407)

Минюст заблокировал счета ДТЭК Донецкие электросети, возобновление электроснабжения под угрозой

Новости Цензор.НЕТ Экономика

дтек

29 июня 2022 года Минюст заблокировал счета ДТЭК Донецкие электросети. Без доступа к средствам компания не сможет производить ремонты электросетей, разрушенных после обстрелов в Донецкой области.

Об этом сообщили в компании ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

"Арест счетов не позволяет закупать материалы и ремонтировать сети, которые каждый день обстреливает враг. Это ставит под угрозу поставки света в Донецкой области.

ДТЭК призывает Государственную исполнительную службу и Министерство юстиции Украины разблокировать счета компании и руководствоваться в своих решениях в первую очередь интересами жителей Донецкой области, нуждающихся в электроснабжении", - говорят в ДТЭК.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения ДТЭК вернул свет почти для 3 млн домов украинцев, из них - 1,9 млн в Донецкой области.

Читайте также: Энергетики вместе с ВСУ вернули свет 10 тысячам семей в зоне боевых действий на Донбассе, - ДТЭК
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..нахуа?
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01.07.2022 16:41 Ответить
"Борьба" с олигархами ...
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01.07.2022 16:46 Ответить
29 червня 2022 року рахунки ДТЕК Донецькі електромережі було арештовано,. Це сталося за ініціативи Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України через заборгованість перед ДП «Енергоринок» у період 2014-2016 рр.
Нашли зебилы время писюнами меряться
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01.07.2022 16:43 Ответить
Разрушение страны идет по заранее намеченному плану. А то иш ты надумали электроэнергию в ЕС продавать!)) Кто разрешил? Щас за атомку возьмутся, под разными соусами ремонт, какието коррупционные дела, та мало ли шо - было бы желание - прикроют!
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01.07.2022 16:51 Ответить
А що правляння Зе влади може бути іншим ?
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01.07.2022 17:26 Ответить
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01.07.2022 17:28 Ответить
Ну тепер як прилетить, порве чи розбабахає, що на Донетчині трапляється тепер раз в 30 хвилин.. Мінюст відновлювати буде.. А не мінюст Зєле-чєрчіль з татарово-єрмаками приїде дроти счалювати чи трансформатор замінювати.. На Донетчині газа нема (Зє-відновив).. вода тепер рідко буває.. а тепер світла будете чекати у мінюсті... 73% за цей зєбілізм голосували..
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01.07.2022 21:47 Ответить
Арахамія пропонує купляти енергію в Беларусі через арабську прокладку.
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01.07.2022 21:49 Ответить
 
 