Российские оккупанты трижды накрывали минометным огнем приграничный район Сумской области, - ОВА

Россия в течение дня трижды обстреляла Шосткинский район Сумской области. Оккупанты со своей территории применили минометы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВ Дмитрия Живицкого.

Под обстрел попали две громады:

после 08:00 россияне открыли огонь из минометов по Шалыгинской громаде, 12 прилетов; после 14:00 по Эсманской громаде, 5 прилетов из миномета; практически в 21:00 минометный обстрел повторился по Шалигинской громаде, 14 прилетов.

Как информировал Цензор.НЕТ ранее, в течение 1 июля оккупанты выпустили более 270 мин, ракет и снарядов разного калибра по территории Сумской области.