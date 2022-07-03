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обстрел (20439) Сумская область (1875) Живицкий Дмитрий (242)

Российские оккупанты трижды накрывали минометным огнем приграничный район Сумской области, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

живицький

Россия в течение дня трижды обстреляла Шосткинский район Сумской области. Оккупанты со своей территории применили минометы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВ Дмитрия Живицкого.

Под обстрел попали две громады:

после 08:00 россияне открыли огонь из минометов по Шалыгинской громаде, 12 прилетов; после 14:00 по Эсманской громаде, 5 прилетов из миномета; практически в 21:00 минометный обстрел повторился по Шалигинской громаде, 14 прилетов.

Как информировал Цензор.НЕТ ранее, в течение 1 июля оккупанты выпустили более 270 мин, ракет и снарядов разного калибра по территории Сумской области.

Автор: Анастасія Потіха
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добрий москаль- дохлий москаль.
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03.07.2022 00:38 Ответить
Сумська область, ти там ще жива?
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03.07.2022 01:08 Ответить
Ждут, когда им "небо закроют". К зиме начнет приходить понимание, и тогда Эсманская, и Белопольская, и Краснопольская громады начнут наконец-то собирать деньги на AN\TPQ-49, пару L119, и на обучение двух расчетов из состава местного ТрО. Это будет лучшим вложением, чем ремонт дорог.
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03.07.2022 01:29 Ответить
Не назбирають. Ні з чого. Нема роботи. Воїнів хоронять, мирних також. Люди без будинків залишаються. Не завжди стріляють мимо. Розвідку ведуть безпілотниками. Їх збивати схоже нічим. Взагалі схоже що влада думає вже про розпил грошей на відбудові доріг. Все інше то не їх,там якось хтось порішає
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03.07.2022 05:27 Ответить
так, не назбирають, бо це ж грошей як на новий Джон Дір треба, бо притул будуть чекати, ну і роботи звісно будуть чекати, ну і шоб дороги від Локні та Мізеновки до Сум знову відремонтували... Бо в голові ніхєра не поміняось, тіко страху добавилось.
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03.07.2022 07:44 Ответить
У нас армія чи статисти? Де контрбатарейна відповідь???
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03.07.2022 02:53 Ответить
Армия у нас на "внезапных" фронтах, контрбатарейные радары от НВП "Искра" закатаны в асфальт от Локни и Мирополья до Сум. Статисты-избиратели прячутся по утрам и вечерам по клуням.
Еще вопросы?
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03.07.2022 07:54 Ответить
Зельонський , де оборона Сумщини ?
Куди йде допомога Заходу ?

Відповіді не буде , так як він черговими відосиками зайнятий , а зранку
і до обіду , займається тренуванням 😠
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03.07.2022 07:29 Ответить
Оборона Сумщины - это ТрО. Там пока никто не собирается организовывать контрбатарейное противостояние. Видимо от свеженазначенного самим Верховным нового Танцюры еще команды не было, а Залужному по понятным причинам не до проблем Эсманской громады. Пока сами громады не начнут шевелится, то так и будут сидеть под обстрелами года два. Может больше. Но это не точно.
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03.07.2022 08:03 Ответить
 
 