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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Великобритания (4277) война (47303) оккупация (9530) разведка (4006) референдум (1495) россия (91364) Херсонщина (3582)

Россияне готовятся сфальсифицировать результаты "голосования" в Херсонской области, - разведка Великобритании

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Херсонщина наиболее полно из украинских регионов подвергнута российской оккупации. Сейчас россияне думают, как "оформить" ее включение в РФ.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

Разведчики отметили, что оккупанты намерены провести "референдум" до осени 2022 года. А также, что они арестовали мэра города Игоря Колыхаева.

"Однако на оккупированных территориях продолжается широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление", - говорится в сообщении.

Также в Великобритании отмечают, что Херсонщина больше всех регионов Украины пострадала от российской оккупации.

Также смотрите: Освобожденная от рашистов сельская школа на Херсонщине. ФОТО

"Поиск конституционного решения проблемы оккупации, вероятно, является приоритетной политической задачей для России. Очень вероятно, что россияне готовы фальсифицировать голосование для достижения приемлемого результата", - подытожили в британской разведке.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
Голосование- это такое чужое и противное слово для рашистов. Зачем вы его вообще применяете? Тем более какое голосование если 80% местных жителей выехали спасаясь от окупантов.
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03.07.2022 10:07
+4
А хто в цьому сумнівається?
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03.07.2022 09:45
+3
Відкрили мені Америку, з Британією разом.

Втім, це добре, що в Європі ця правда розповсюджується. Тільки кричіть голосніше, нехай всі-всі-всі буржуї, середній клас чують вас!
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03.07.2022 10:06
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А хто в цьому сумнівається?
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03.07.2022 09:45 Ответить
Невже в Конституції країн є пункт захват територій і масове знищення людей? Я б таку сумніву інформацію не друкувала. Рівно,як вихід ЗСУ з Лисичанськ до офіційного статусу
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03.07.2022 10:09 Ответить
ИРОНИЯ В ТОМ --ЧТО САМА КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ ПО ПРЕЖНЕМУ ЗАПРЕЩАЕТ МЕНЯТЬ ТЕРРИТОРИЮ СТРАНЫ КАК В СТОРОНУ ОТДЕЛЕНИЯ ТАК И В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ КСУ РОССИИ ПО ДЕЛУ КРЫМА ПРОСТО ФИЛИГРАННО НАПИСАЛИ ***** ЗА 72 ЧАСА ТИПА... ДА...если ***** ХОЧЕТ..... МОЖНО... Но ПРИ ЭТОМ НИ ОДНОЙ ЗАПЯТОЙ НЕ БЫЛО В КОНСТИТУЦИИ ИСПРАВЛЕНО...... ТОЛЬКО ПОТОМ ПОСЛЕ ПРИСОБАЧИВАНИЯ КРЫМА ЕГО ВНЕСЛИВ ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ **********...
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03.07.2022 10:51 Ответить
Відкрили мені Америку, з Британією разом.

Втім, це добре, що в Європі ця правда розповсюджується. Тільки кричіть голосніше, нехай всі-всі-всі буржуї, середній клас чують вас!
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03.07.2022 10:06 Ответить
Голосование- это такое чужое и противное слово для рашистов. Зачем вы его вообще применяете? Тем более какое голосование если 80% местных жителей выехали спасаясь от окупантов.
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03.07.2022 10:07 Ответить
Та до прутня.ЗСУ розбомбить все поки рашисти голосуватимуть,а там по добрій волі здриснуть в кримнахїх.
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03.07.2022 10:11 Ответить
Та в них вся їхня історія суцільний фейк! То тут, щоб передбачити фальсифікації, і до британської розвідки не треба ходити!
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03.07.2022 10:20 Ответить
Краще б розвідка Британії розповіла всьому світу чому наше головнокомандування не робить нічого для визволення Херсонщини! Навіть стримування рашистів вже не допомагає, бо вони як лупили так і луплять по Миколаївщині і Дніпропетровщині! Щодня!!!!!
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03.07.2022 10:22 Ответить
Можливо зброю не дають в достатній кількості?
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03.07.2022 12:15 Ответить
для чого бред писати? що вони там планують ***** до речі якийсь там закон готує що можна приеднувати навіть без референдума завтра він захоче Одессу або Киів ввести в склад росіїї просто указом тільки, і що смиритися і нічого не робитть бо в його голові це вже не україская теріторія а росія такими новинами розвідка робить честь оркам могли взагалі не писати про їх мрії як з Кримом вже такого не буде ніколи
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03.07.2022 10:33 Ответить
Які результати? Яке голосування? За яким правом? Нарешті ми дочекались: москалі починають творити свої казочки. А то донедавна казочка про колобка (хто це такий москальською?) в них вважалась " народной" (якого народу?)
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03.07.2022 10:56 Ответить
Взагалі його не потрібно допустити, того голосування!
Вже допустили голосування в Криму!
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03.07.2022 12:48 Ответить
 
 