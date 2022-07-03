Росіяни готуються сфальсифікувати результати "голосування" на Херсонщині, - розвідка Великої Британії
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Херсонщина найбільш повно з українських регіонів піддана російській окупації. Зараз росіяни думають, як "оформити" її включення до РФ.
Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Розвідники зазначили, що окупанти мають намір провести "референдум" до осені 2022 року. А також що вони заарештували мера міста Ігоря Колихаєва.
"Проте на окупованих територіяє триває широшомасштабний збройний і мирний опір", - зазначено у повідомленні.
Також у Великій Британії відзначають, що Херсонщина найбільше з усіх регіонів України постраждала від російської окупації.
"Пошук конституційного вирішення проблеми окупації, ймовірно, є пріоритетним політичним завданням для Росії. Дуже ймовірно, що росіяни готові фальсифікувати голосування для досягнення прийнятного результату", - підсумували у британській розвідці.
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Втім, це добре, що в Європі ця правда розповсюджується. Тільки кричіть голосніше, нехай всі-всі-всі буржуї, середній клас чують вас!
Вже допустили голосування в Криму!