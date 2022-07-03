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Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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Велика Британія (3702) війна (56949) окупація (5863) розвідка (3609) референдум (588) росія (47349) Херсонщина (4367)

Росіяни готуються сфальсифікувати результати "голосування" на Херсонщині, - розвідка Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Херсонщина найбільш повно з українських регіонів піддана російській окупації. Зараз росіяни думають, як "оформити" її включення до РФ.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Розвідники зазначили, що окупанти мають намір провести "референдум" до осені 2022 року. А також що вони заарештували мера міста Ігоря Колихаєва.

"Проте на окупованих територіяє триває широшомасштабний збройний і мирний опір", - зазначено у повідомленні.

Також у Великій Британії відзначають, що Херсонщина найбільше з усіх регіонів України постраждала від російської окупації.

Дивіться: Звільнена від рашистів сільська школа на Херсонщині. ФОТО

"Пошук конституційного вирішення проблеми окупації, ймовірно, є пріоритетним політичним завданням для Росії. Дуже ймовірно, що росіяни готові фальсифікувати голосування для досягнення прийнятного результату", - підсумували у британській розвідці.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+5
Голосование- это такое чужое и противное слово для рашистов. Зачем вы его вообще применяете? Тем более какое голосование если 80% местных жителей выехали спасаясь от окупантов.
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03.07.2022 10:07
+4
А хто в цьому сумнівається?
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03.07.2022 09:45
+3
Відкрили мені Америку, з Британією разом.

Втім, це добре, що в Європі ця правда розповсюджується. Тільки кричіть голосніше, нехай всі-всі-всі буржуї, середній клас чують вас!
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03.07.2022 10:06
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А хто в цьому сумнівається?
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03.07.2022 09:45 Відповісти
Невже в Конституції країн є пункт захват територій і масове знищення людей? Я б таку сумніву інформацію не друкувала. Рівно,як вихід ЗСУ з Лисичанськ до офіційного статусу
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03.07.2022 10:09 Відповісти
ИРОНИЯ В ТОМ --ЧТО САМА КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ ПО ПРЕЖНЕМУ ЗАПРЕЩАЕТ МЕНЯТЬ ТЕРРИТОРИЮ СТРАНЫ КАК В СТОРОНУ ОТДЕЛЕНИЯ ТАК И В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ КСУ РОССИИ ПО ДЕЛУ КРЫМА ПРОСТО ФИЛИГРАННО НАПИСАЛИ ***** ЗА 72 ЧАСА ТИПА... ДА...если ***** ХОЧЕТ..... МОЖНО... Но ПРИ ЭТОМ НИ ОДНОЙ ЗАПЯТОЙ НЕ БЫЛО В КОНСТИТУЦИИ ИСПРАВЛЕНО...... ТОЛЬКО ПОТОМ ПОСЛЕ ПРИСОБАЧИВАНИЯ КРЫМА ЕГО ВНЕСЛИВ ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ **********...
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03.07.2022 10:51 Відповісти
Відкрили мені Америку, з Британією разом.

Втім, це добре, що в Європі ця правда розповсюджується. Тільки кричіть голосніше, нехай всі-всі-всі буржуї, середній клас чують вас!
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03.07.2022 10:06 Відповісти
Голосование- это такое чужое и противное слово для рашистов. Зачем вы его вообще применяете? Тем более какое голосование если 80% местных жителей выехали спасаясь от окупантов.
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03.07.2022 10:07 Відповісти
Та до прутня.ЗСУ розбомбить все поки рашисти голосуватимуть,а там по добрій волі здриснуть в кримнахїх.
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03.07.2022 10:11 Відповісти
Та в них вся їхня історія суцільний фейк! То тут, щоб передбачити фальсифікації, і до британської розвідки не треба ходити!
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03.07.2022 10:20 Відповісти
Краще б розвідка Британії розповіла всьому світу чому наше головнокомандування не робить нічого для визволення Херсонщини! Навіть стримування рашистів вже не допомагає, бо вони як лупили так і луплять по Миколаївщині і Дніпропетровщині! Щодня!!!!!
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03.07.2022 10:22 Відповісти
Можливо зброю не дають в достатній кількості?
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03.07.2022 12:15 Відповісти
для чого бред писати? що вони там планують ***** до речі якийсь там закон готує що можна приеднувати навіть без референдума завтра він захоче Одессу або Киів ввести в склад росіїї просто указом тільки, і що смиритися і нічого не робитть бо в його голові це вже не україская теріторія а росія такими новинами розвідка робить честь оркам могли взагалі не писати про їх мрії як з Кримом вже такого не буде ніколи
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03.07.2022 10:33 Відповісти
Які результати? Яке голосування? За яким правом? Нарешті ми дочекались: москалі починають творити свої казочки. А то донедавна казочка про колобка (хто це такий москальською?) в них вважалась " народной" (якого народу?)
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03.07.2022 10:56 Відповісти
Взагалі його не потрібно допустити, того голосування!
Вже допустили голосування в Криму!
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03.07.2022 12:48 Відповісти
 
 