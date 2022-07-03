Российские самолеты нанесли два бомбовых удара по острову Змеиный, - ОК "Південь"
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Российские самолеты атаковали остров Змеиный.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Оперативное командование "Південь".
"Продолжая демонстрацию "доброй воли", вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по острову Змеиному", - говорится в сообщении.
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+28 Наглая Морда
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+22 Перехватчик
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+16 Valter Valter
показать весь комментарий03.07.2022 10:04
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рашисты каждый день будут там уничтожать "штаб ЮГ" в котором по 20 генералов, по 200 офицеров и по 2000 рядовых.
плюс по танки, химарсы, крабы, ну и обычные склады боеприпасов.
наши помогают и отчитываются через СМИ.
Это чудо Природы возникло там не спроста.
А есть еще большой остров НЕВЕЗЕНИЯ для кацапов - это Крым. С его воровства начался крах лоскутного имперского объединения раши
(хоча... це ж кацапи... цього фактора достатньо)
не зайшли !
Ідіоти 😠