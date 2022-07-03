Российские самолеты нанесли два бомбовых удара по острову Змеиный, - ОК "Південь"

Российские самолеты атаковали остров Змеиный.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Оперативное командование "Південь".

"Продолжая демонстрацию "доброй воли", вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по острову Змеиному", - говорится в сообщении.

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