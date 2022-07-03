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Російські літаки завдали два бомбові удари по острову Зміїний, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зміїний

Російські літаки атакували острів Зміїний.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Оперативне командування "Південь"

"Продовжуючи демонстрацію "доброї волі", ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали два бомбові удари по острову Зміїному", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ допомогли окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з острова Зміїний, - Залужний. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Надо генштабу заявить(но ничего не делать) что мы отправили туда группу военных, чтобы эти долбодятлы тратили снаряды на пустой остров, а не на мирное население
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03.07.2022 10:05
+22
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03.07.2022 10:08
+16
На том острове точно никого нету? Ато и мы Байрактарами и рашисты авиацией постоянно бомбим тот несчастный остров
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03.07.2022 10:04
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Що зброї забагато чи хотять реально потопити острів
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03.07.2022 10:04 Відповісти
Хочуть випередити "салдатав ната"
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03.07.2022 10:33 Відповісти
То вони трупи своїх свинособак хочуть перетворити на фарш, щоб замести сліди, бо тікали так, що навряд забрали тушки
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03.07.2022 12:06 Відповісти
С целью пропаганды.
рашисты каждый день будут там уничтожать "штаб ЮГ" в котором по 20 генералов, по 200 офицеров и по 2000 рядовых.
плюс по танки, химарсы, крабы, ну и обычные склады боеприпасов.
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03.07.2022 13:07 Відповісти
На том острове точно никого нету? Ато и мы Байрактарами и рашисты авиацией постоянно бомбим тот несчастный остров
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03.07.2022 10:04 Відповісти
там Хищник завелся, против него все воюют
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03.07.2022 10:53 Відповісти
Та вже ймовірніше там засіла матка Чужих.
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03.07.2022 11:11 Відповісти
Скорее всего там какое то паРашное секретное оборудование осталось...

наши помогают и отчитываются через СМИ.
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03.07.2022 18:00 Відповісти
Надо генштабу заявить(но ничего не делать) что мы отправили туда группу военных, чтобы эти долбодятлы тратили снаряды на пустой остров, а не на мирное население
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03.07.2022 10:05 Відповісти
Так Генштаб именно єто и сделал.
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03.07.2022 10:11 Відповісти
а как понимать что наши, после паРашных фосфорных бомб, помогали кацапам добивать оборудование и отчитывались через СМИ?
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03.07.2022 18:01 Відповісти
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03.07.2022 10:08 Відповісти
а капусняк?
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03.07.2022 10:34 Відповісти
Остров невезения в черном море есть))))) пестня)))
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03.07.2022 10:08 Відповісти
То з доброї волі.Тільки би українці не тупили: нікого туди на острів не посилали.
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03.07.2022 10:09 Відповісти
Ну, чому же? Сформувати з депутатського корпусу ВР (450 вгодованих биків і телиць) батальон, прапора в руки і відправити гарнізоном на Зміїний. На передовий рубіж Вітчизни, тс-с-зать...
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03.07.2022 13:34 Відповісти
Что бы заезжать на остров, там надо выдолбить глубокие шахты, иначе сами будем. как в тире. Ну гарнизон такой. что бы не боялись стрелять.
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03.07.2022 10:14 Відповісти
Нема сенсу, якщо Крим наш.
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03.07.2022 10:43 Відповісти
Остров - сплошной камень - очень мощный геологический выступ.
Это чудо Природы возникло там не спроста.
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03.07.2022 13:03 Відповісти
Небольшой остров НЕВЕЗЕНИЯ для россиян .
А есть еще большой остров НЕВЕЗЕНИЯ для кацапов - это Крым. С его воровства начался крах лоскутного имперского объединения раши
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03.07.2022 10:20 Відповісти
Добивають свої секретні аналоговнети.
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03.07.2022 10:23 Відповісти
Палять "трусікі'...
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03.07.2022 10:36 Відповісти
обісрані
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03.07.2022 14:44 Відповісти
и наши им помогают...
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03.07.2022 18:02 Відповісти
Якщо на острові нікого ніт, постає запитання: <*******?
(хоча... це ж кацапи... цього фактора достатньо)
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03.07.2022 10:26 Відповісти
мну нагадує історію з дамансьим. по легендах тих часів разповідалось, шо його тіпо просто знищили "лазерным оружіем", щоб не дістався нікому )
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03.07.2022 11:09 Відповісти
Хтось може пояснити, що там можна стільки часу бомбити? Навіть якщо вони там щось забули, то вже б мали розбомбити. Чи наші там прапор щоночі встановлюють, а дятли його довбають.
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03.07.2022 10:26 Відповісти
Ящик с водкой на Змеином забыли! А вернуться очкуют. То решили его разбомбить, чтобы не достался врагу! Всё просто...
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03.07.2022 11:53 Відповісти
ні, через водку стільки кіпішу не було б. Там горілка!
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03.07.2022 12:53 Відповісти
Надо было с полмесяца раньше так потренироваться.
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03.07.2022 10:29 Відповісти
Може вони пропагандистські відосики з кабіни знімають? Типу дивіться всі як ми на зміїному нацистів укрів мочимо?? Бо нічого не зрозуміло з цих бомбардувань.
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03.07.2022 10:36 Відповісти
Щось дивне коїться. Вже киньте монету хто буде бомбити.
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03.07.2022 10:39 Відповісти
Гранит, видать, добывают для надгробных памятников
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03.07.2022 10:46 Відповісти
Ранених добивають. Зорі тіхіє гудуть.
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03.07.2022 10:46 Відповісти
Короче ситуация такова, что сперва рашисты всеми силами пытались затащить туда свое дерьмо и и таки втащили. А теперь и украинская и парашинская авиация громит это дерьмо.
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03.07.2022 10:47 Відповісти
Для zомбаков рабсейских бомбят, жест доброй воли закончился, маньяк опять бредит - рабсея опять встаёт с кален на острове Змеиный.
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03.07.2022 11:00 Відповісти
Елементарно Ватсон, спижджені ресурси списують на самольотовилєти, підАраАСАМ наганяють бойові бомбовильоти - доплати, вислуги, звання, нагороди
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03.07.2022 11:02 Відповісти
Ну тіпа, шоб сакральниє скрєпи бандЄровцам не дАсталісь...
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03.07.2022 11:19 Відповісти
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03.07.2022 11:32 Відповісти
Русофашисти будуть бомбити наш острів для того, щоби наші воіни туди
не зайшли !
Ідіоти 😠
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03.07.2022 13:23 Відповісти
Невже знайшлись до....би, які відправили когось з наших військових на острів?? Це тоді був би верх до..бізму! Не треба рівнятися на кацапів
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03.07.2022 14:39 Відповісти
 
 