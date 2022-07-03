Російські літаки завдали два бомбові удари по острову Зміїний, - ОК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські літаки атакували острів Зміїний.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Оперативне командування "Південь"
"Продовжуючи демонстрацію "доброї волі", ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали два бомбові удари по острову Зміїному", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+28 Наглая Морда
показати весь коментар03.07.2022 10:05
+22 Перехватчик
показати весь коментар03.07.2022 10:08
+16 Valter Valter
показати весь коментар03.07.2022 10:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
рашисты каждый день будут там уничтожать "штаб ЮГ" в котором по 20 генералов, по 200 офицеров и по 2000 рядовых.
плюс по танки, химарсы, крабы, ну и обычные склады боеприпасов.
наши помогают и отчитываются через СМИ.
Это чудо Природы возникло там не спроста.
А есть еще большой остров НЕВЕЗЕНИЯ для кацапов - это Крым. С его воровства начался крах лоскутного имперского объединения раши
(хоча... це ж кацапи... цього фактора достатньо)
не зайшли !
Ідіоти 😠