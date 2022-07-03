Російські літаки завдали два бомбові удари по острову Зміїний, - ОК "Південь"

Російські літаки атакували острів Зміїний.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Оперативне командування "Південь"

"Продовжуючи демонстрацію "доброї волі", ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали два бомбові удари по острову Зміїному", - йдеться в повідомленні.

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