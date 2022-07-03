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Новости Санкции против России
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Австралия введет санкции против 16 граждан РФ и запретит импорт российского золота, - премьер Албаниз

австралія

Австралия намерена ввести санкции против 16 российских министров и олигархов и запретить импорт российского золота.

Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз на совместном с Президентом Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы также будем объявлять дополнительные финансовые санкции и запрет на путешествия еще для 16 российских министров и олигархов… Мы запретим импорт российского золота, чтобы уменьшить возможность россии финансировать свою войну. Мы присоединимся к Канаде, Японии, США и Великобритании в этих санкциях", - сказал Албаниз.

Также смотрите: Премьер-министр Австралии Албаниз посетил Бучу, Гостомель и Ирпень, - Кулеба. ФОТОрепортаж

Он также объявил о намерении освободить украинские товары от ввозной пошлины, как это уже сделали некоторые страны.

Австралия (430) золото (224) россия (95413) санкции (11266)


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Топ комментарии
+4
Щиро дякуємо.
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03.07.2022 20:37
+4
Бережіть себе та рідних. Хай Бог помагає
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03.07.2022 20:38
+2
Ну і на том спасібо, як кажуть москалі. Не був в австралії. Кажуть чудова країна. Не пускайте до себе москалів.
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03.07.2022 20:42
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Курва, знов тривога... Щоб ви здохли, кацапи...
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03.07.2022 20:36 Ответить
Бережіть себе та рідних. Хай Бог помагає
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03.07.2022 20:38 Ответить
Щиро дякуємо.
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03.07.2022 20:37 Ответить
масштабы надыхають...
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03.07.2022 20:40 Ответить
Ну і на том спасібо, як кажуть москалі. Не був в австралії. Кажуть чудова країна. Не пускайте до себе москалів.
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03.07.2022 20:42 Ответить
чмырьляндию просто все нормальные должны обходить стороной...
с нулевым пиаром.
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03.07.2022 20:43 Ответить
В Турції затримали російське вантажне судно,яке перевозило вкрадене українське зерно. РЕЙТЕРС.
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03.07.2022 20:45 Ответить
Австралія експортує золото.
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03.07.2022 20:53 Ответить
правильно, гоните абрамовича назад на Чукотку в юрту с Сент-Бартс)
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03.07.2022 21:35 Ответить
Не експортуйте страусятину! Без страусятини каци здохнуть!
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03.07.2022 22:13 Ответить
кенгурятину.
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03.07.2022 23:04 Ответить
Австралия экспортёр золота, она его и не собиралась покупать, а значит это имитация санкций. Да и вообще то если честно, то эти запреты на покупку российского золота, они какие подозрительные. Золото остаётся в стране, значит рубль укрепляется. И кому это выгодно?
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03.07.2022 22:55 Ответить
 
 