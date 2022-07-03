Австралия введет санкции против 16 граждан РФ и запретит импорт российского золота, - премьер Албаниз
Австралия намерена ввести санкции против 16 российских министров и олигархов и запретить импорт российского золота.
Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз на совместном с Президентом Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы также будем объявлять дополнительные финансовые санкции и запрет на путешествия еще для 16 российских министров и олигархов… Мы запретим импорт российского золота, чтобы уменьшить возможность россии финансировать свою войну. Мы присоединимся к Канаде, Японии, США и Великобритании в этих санкциях", - сказал Албаниз.
Он также объявил о намерении освободить украинские товары от ввозной пошлины, как это уже сделали некоторые страны.
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