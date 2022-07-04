РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3785 посетителей онлайн
Новости
4 720 21

Поляки собрали $1 млн на Байрактар для ВСУ

байрактар

У Польщі станом на 3 липня зібрано вже 4,3 млн злотих на польський "Байрактар" для України (близько 1 млн доларів).

Организатор акции "Купімо Україні "Байрактар", известный в Польше общественный деятель, политолог и журналист Славомир Сераковский рассчитывает за следующие 25 дней собрать в общей сложности 22,5 млн злотых (более $5 млн), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Всего за пять дней с начала акции на краудфандинговой платформе Zrzutka.pl собрано уже 20% от общей суммы, перевели деньги на покупку "Байрактара" более 40 тыс. человек.

Сераковский на своей странице в Фейсбуке размещает короткие видео от украинских военных подразделений, которые благодарят польский народ за поддержку и сбор средств на польский "Байрактар". Свои призывы перечислять деньги на акцию делают в соцсетях известные польские общественные деятели, актеры и журналисты.

Также смотрите: Польша сегодня завершает строительство забора на границе с Беларусью, - пограничники. ВИДЕО

К акции активно приобщаются польские СМИ, снимающие о ней репортажи и призывающие поляков перечислять средства на покупку "Байрактара".

На краудфандинговой платформе Сераковский ранее написал: если маленькая Литва в очень короткие сроки собрала средства на "Байрактар", то гораздо большая Польша тоже это должна сделать достаточно быстро. Впрочем, он отметил: если средств будет собрано меньше, то они будут переданы в фонд ВСУ в Нацбанке Украины. Это же будет сделано, если средств будет собрано больше.

Как сообщалось, турецкая компания Baykar Makina, производящая БпЛА Bayraktar TB2, 27 июня объявила о бесплатной передаче трех ударных беспилотников для нужд ВСУ, на которые были собраны средства в рамках проекта "Народний Bayraktar" Сергея Притулы.

Смотрите: Польша сегодня завершает строительство забора на границе с Беларусью, - пограничники. ВИДЕО

Польша (8405) Байрактар (140)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+28
Рідні поляки... Дяуємо вам вкотре.
показать весь комментарий
04.07.2022 01:35
+9
Добра справа робить людину.Люди роблять себе
показать весь комментарий
04.07.2022 05:35
+8
Dziękuję bardzo
показать весь комментарий
04.07.2022 06:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бедному Байкару опять прийдется отдавать ВСУ беспилотники даром!!
хотя, реклама, конечно, лишней не бывает и стоит денег
показать весь комментарий
04.07.2022 01:27 Ответить
Їм створили Ім'я. Це неабиякий промоушен
показать весь комментарий
04.07.2022 05:34 Ответить
Рідні поляки... Дяуємо вам вкотре.
показать весь комментарий
04.07.2022 01:35 Ответить
Мне кажется все эти народные собирания денег идея для популизма❗Так как когда помощь идёт миллиардами, а один миллиард это 1000 миллионов☝ Но что бы собрать миллион некоторые люди отдают последние деньги и лишают себя нормальной жизни из за стремления помочь❗
показать весь комментарий
04.07.2022 01:53 Ответить
Добра справа робить людину.Люди роблять себе
показать весь комментарий
04.07.2022 05:35 Ответить
словаки передають нам 11 винищувачів міг-29
показать весь комментарий
04.07.2022 02:32 Ответить
він єврєй, а вони жадні
показать весь комментарий
04.07.2022 05:33 Ответить
Вони схиблені.Їм пороблено...
показать весь комментарий
04.07.2022 05:37 Ответить
Dziękuję bardzo
показать весь комментарий
04.07.2022 06:02 Ответить
Поки поляки збирали 1 млн.долл. на Байрактар.Уряд України,ВРУ та президент ПРОСР...И майже 800 млн.долл. на авто-барижному законі - "Авто для ЗСУ".Хтось бачив ферарі,мак-ларени чи " кубіки" у військових?Скільки, із 260 тисяч, автоІ реально потрапило до війська?І що цікаво - це не торгівля на крові.Далі,більше.КМУ пропонує ВСІ закупівли для ЗСУ проводити через "ПРОЗОРО". Прозоро для кого?Для рашистів?Мерзота!
показать весь комментарий
04.07.2022 06:51 Ответить
Дякуємо,але з темпів збору видно,що поляки вже втомились і можливо мають вже досить наших біженців.Тим більше,що пару паршивих овець можуть псувати всю картину.Приклад з життя,знайома знайомої виїхала з двома синами до Польщі,а вже там старшому виповнилось 18 років,через це і не повертається додому,але всі пропозиції роботи відкидає,не працювала жодного дня,і це при тому що вже від травня у фермерів гарячий сезон,а на польському олх висить маса оголошень про роботу зі значком українського прапора і написом *запрошуємо*.Подивляться поляки на таке,подивляться ,що українці мають вільні гроші на БМВ і Мерседеси ,щоб наваритись,то цілком резонно подумають-а не пішли би ви на....? Помагайте собі самі.І будуть мати рацію.
показать весь комментарий
04.07.2022 08:27 Ответить
Не понимаю. Украинцы через Притулу собрали на 4 байиактара на сумму 600милн грн --- это 20 Милн долларов, а поляки собрали на один байрактар за 1милн долларов .
показать весь комментарий
04.07.2022 08:39 Ответить
А що поляки чи інша нація мають переживати за Україну більше, ніж самі українці??? Та ще й робити більше, ніж самі українці?? Халява це зло, вбивайте в своїй голові такі думки і тоді такі тупі питання від вас більше не народяться в голові у вас!
показать весь комментарий
04.07.2022 09:56 Ответить
Щиро дякуємо за вашу підтримку і допомогу.
показать весь комментарий
04.07.2022 09:26 Ответить
Притулі нове завдання! Розповсюдити такий челендж на як умога більше країн світу! І поставити в приклад Польщу, як прецедент! Зірки наші нехай допоможуть в рекламі цього челенджа.
показать весь комментарий
04.07.2022 10:00 Ответить
 
 