Поляки собрали $1 млн на Байрактар для ВСУ

У Польщі станом на 3 липня зібрано вже 4,3 млн злотих на польський "Байрактар" для України (близько 1 млн доларів).

Организатор акции "Купімо Україні "Байрактар", известный в Польше общественный деятель, политолог и журналист Славомир Сераковский рассчитывает за следующие 25 дней собрать в общей сложности 22,5 млн злотых (более $5 млн), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Всего за пять дней с начала акции на краудфандинговой платформе Zrzutka.pl собрано уже 20% от общей суммы, перевели деньги на покупку "Байрактара" более 40 тыс. человек.

Сераковский на своей странице в Фейсбуке размещает короткие видео от украинских военных подразделений, которые благодарят польский народ за поддержку и сбор средств на польский "Байрактар". Свои призывы перечислять деньги на акцию делают в соцсетях известные польские общественные деятели, актеры и журналисты.

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К акции активно приобщаются польские СМИ, снимающие о ней репортажи и призывающие поляков перечислять средства на покупку "Байрактара".

На краудфандинговой платформе Сераковский ранее написал: если маленькая Литва в очень короткие сроки собрала средства на "Байрактар", то гораздо большая Польша тоже это должна сделать достаточно быстро. Впрочем, он отметил: если средств будет собрано меньше, то они будут переданы в фонд ВСУ в Нацбанке Украины. Это же будет сделано, если средств будет собрано больше.

Как сообщалось, турецкая компания Baykar Makina, производящая БпЛА Bayraktar TB2, 27 июня объявила о бесплатной передаче трех ударных беспилотников для нужд ВСУ, на которые были собраны средства в рамках проекта "Народний Bayraktar" Сергея Притулы.

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