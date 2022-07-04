Поляки зібрали $1 млн на Байрактар для ЗСУ

У Польщі станом на 3 липня зібрано вже 4,3 млн злотих на польський "Байрактар" для України (близько 1 млн доларів).

Організатор акції "Купімо Україні "Байрактар", відомий у Польщі громадський діяч, політолог і журналіст Славомір Сєраковський розраховує за наступні 25 днів зібрати загалом 22,5 млн злотих (понад $5 млн), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Загалом за п’ять днів від початку акції на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl зібрано вже 20% від загальної суми, перевели гроші на купівлю "Байрактара" понад 40 тис. людей.

Сєраковський на своїй сторінці у Фейсбуці розміщує короткі відео від українських військових підрозділів, які дякують польському народові за підтримку і збір коштів на польський "Байрактар". Свої заклики перераховувати гроші на акцію роблять в соцмережах відомі польські громадські діячі, актори і журналісти.

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До акції активно долучаються польські ЗМІ, які знімають про неї репортажі і закликають поляків перераховувати кошти на купівлю "Байрактара".

На краудфандинговій платформі Сєраковський раніше написав: якщо маленька Литва у дуже короткі строки зібрала кошти на "Байрактар", то набагато більша Польща теж це повинна зробити доволі швидко. Утім, він зауважив: якщо коштів буде зібрано менше, то їх буде передано на фонд ЗСУ в Нацбанку України. Це саме буде зроблено, якщо коштів буде зібрано більше.

Як повідомлялося, турецька компанія Baykar Makina, яка виробляє БпЛА Bayraktar TB2, 27 червня оголосила про безкоштовну передачу трьох ударних безпілотників для потреб ЗСУ, на які було зібрано кошти в рамках проєкту "Народний Bayraktar" Сергія Притули.