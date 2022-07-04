УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8125 відвідувачів онлайн
Новини
4 720 21

Поляки зібрали $1 млн на Байрактар для ЗСУ

байрактар

У Польщі станом на 3 липня зібрано вже 4,3 млн злотих на польський "Байрактар" для України (близько 1 млн доларів).

Організатор акції "Купімо Україні "Байрактар", відомий у Польщі громадський діяч, політолог і журналіст Славомір Сєраковський розраховує за наступні 25 днів зібрати загалом 22,5 млн злотих (понад $5 млн), передає Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ.

Загалом за п’ять днів від початку акції на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl зібрано вже 20% від загальної суми, перевели гроші на купівлю "Байрактара" понад 40 тис. людей.

Сєраковський на своїй сторінці у Фейсбуці розміщує короткі відео від українських військових підрозділів, які дякують польському народові за підтримку і збір коштів на польський "Байрактар". Свої заклики перераховувати гроші на акцію роблять в соцмережах відомі польські громадські діячі, актори і журналісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поляки збирають гроші на "Байрактар" для України. Перший мільйон злотих вже є

До акції активно долучаються польські ЗМІ, які знімають про неї репортажі і закликають поляків перераховувати кошти на купівлю "Байрактара".

На краудфандинговій платформі Сєраковський раніше написав: якщо маленька Литва у дуже короткі строки зібрала кошти на "Байрактар", то набагато більша Польща теж це повинна зробити доволі швидко. Утім, він зауважив: якщо коштів буде зібрано менше, то їх буде передано на фонд ЗСУ в Нацбанку України. Це саме буде зроблено, якщо коштів буде зібрано більше.

Як повідомлялося, турецька компанія Baykar Makina, яка виробляє БпЛА Bayraktar TB2, 27 червня оголосила про безкоштовну передачу трьох ударних безпілотників для потреб ЗСУ, на які було зібрано кошти в рамках проєкту "Народний Bayraktar" Сергія Притули.

Автор: 

Польща (8489) Байрактар (192)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+28
Рідні поляки... Дяуємо вам вкотре.
показати весь коментар
04.07.2022 01:35
+9
Добра справа робить людину.Люди роблять себе
показати весь коментар
04.07.2022 05:35
+8
Dziękuję bardzo
показати весь коментар
04.07.2022 06:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бедному Байкару опять прийдется отдавать ВСУ беспилотники даром!!
хотя, реклама, конечно, лишней не бывает и стоит денег
показати весь коментар
04.07.2022 01:27 Відповісти
Їм створили Ім'я. Це неабиякий промоушен
показати весь коментар
04.07.2022 05:34 Відповісти
Рідні поляки... Дяуємо вам вкотре.
показати весь коментар
04.07.2022 01:35 Відповісти
Мне кажется все эти народные собирания денег идея для популизма❗Так как когда помощь идёт миллиардами, а один миллиард это 1000 миллионов☝ Но что бы собрать миллион некоторые люди отдают последние деньги и лишают себя нормальной жизни из за стремления помочь❗
показати весь коментар
04.07.2022 01:53 Відповісти
Добра справа робить людину.Люди роблять себе
показати весь коментар
04.07.2022 05:35 Відповісти
словаки передають нам 11 винищувачів міг-29
показати весь коментар
04.07.2022 02:32 Відповісти
він єврєй, а вони жадні
показати весь коментар
04.07.2022 05:33 Відповісти
Вони схиблені.Їм пороблено...
показати весь коментар
04.07.2022 05:37 Відповісти
Dziękuję bardzo
показати весь коментар
04.07.2022 06:02 Відповісти
Поки поляки збирали 1 млн.долл. на Байрактар.Уряд України,ВРУ та президент ПРОСР...И майже 800 млн.долл. на авто-барижному законі - "Авто для ЗСУ".Хтось бачив ферарі,мак-ларени чи " кубіки" у військових?Скільки, із 260 тисяч, автоІ реально потрапило до війська?І що цікаво - це не торгівля на крові.Далі,більше.КМУ пропонує ВСІ закупівли для ЗСУ проводити через "ПРОЗОРО". Прозоро для кого?Для рашистів?Мерзота!
показати весь коментар
04.07.2022 06:51 Відповісти
Дякуємо,але з темпів збору видно,що поляки вже втомились і можливо мають вже досить наших біженців.Тим більше,що пару паршивих овець можуть псувати всю картину.Приклад з життя,знайома знайомої виїхала з двома синами до Польщі,а вже там старшому виповнилось 18 років,через це і не повертається додому,але всі пропозиції роботи відкидає,не працювала жодного дня,і це при тому що вже від травня у фермерів гарячий сезон,а на польському олх висить маса оголошень про роботу зі значком українського прапора і написом *запрошуємо*.Подивляться поляки на таке,подивляться ,що українці мають вільні гроші на БМВ і Мерседеси ,щоб наваритись,то цілком резонно подумають-а не пішли би ви на....? Помагайте собі самі.І будуть мати рацію.
показати весь коментар
04.07.2022 08:27 Відповісти
Не понимаю. Украинцы через Притулу собрали на 4 байиактара на сумму 600милн грн --- это 20 Милн долларов, а поляки собрали на один байрактар за 1милн долларов .
показати весь коментар
04.07.2022 08:39 Відповісти
А що поляки чи інша нація мають переживати за Україну більше, ніж самі українці??? Та ще й робити більше, ніж самі українці?? Халява це зло, вбивайте в своїй голові такі думки і тоді такі тупі питання від вас більше не народяться в голові у вас!
показати весь коментар
04.07.2022 09:56 Відповісти
Щиро дякуємо за вашу підтримку і допомогу.
показати весь коментар
04.07.2022 09:26 Відповісти
Притулі нове завдання! Розповсюдити такий челендж на як умога більше країн світу! І поставити в приклад Польщу, як прецедент! Зірки наші нехай допоможуть в рекламі цього челенджа.
показати весь коментар
04.07.2022 10:00 Відповісти
 
 