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В столице Дании Копенгагене произошла стрельба - несколько человек погибли

В результате стрельбы в торговом центре Field's в Копенгагене несколько человек погибли и ранены.

Такие данные представитель полиции датской столицы привел во время пресс-конференции вечером в воскресенье, сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.

"Один человек задержан. Речь идет о 22-летнем датчанине", - отметил спикер. По его словам, признаков, указывающих на наличие других стрелков, нет.

Вскоре после стрельбы к месту происшествия было стянуто большое количество правоохранителей. Над зданием кружил вертолет. Полиция призвала жителей избегать района инцидента, а очевидцев - связаться с правоохранительными органами.

Торговый центр Field's расположен на острове Амагер между центром столицы и международным аэропортом "Каструп".

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В столице Дании Копенгагене произошла стрельба - несколько человек погибли 01
В столице Дании Копенгагене произошла стрельба - несколько человек погибли 02

Автор: 

Дания (581) стрельба (3251)


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Топ комментарии
+14
Точно данця? Бо в Данії дуже багато нових данців з Африки і близького сходу. А може це москаль, або якийсь кадирівець.
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04.07.2022 03:50
+5
Their shooting compared to the shooting in Ukraine is nothing to make the news. Stick to the news in Ukraine.
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04.07.2022 07:24
+3
щеб, це ж вона нам Гарпуни дала
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04.07.2022 02:28
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щеб, це ж вона нам Гарпуни дала
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04.07.2022 02:28 Ответить
Точно данця? Бо в Данії дуже багато нових данців з Африки і близького сходу. А може це москаль, або якийсь кадирівець.
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04.07.2022 03:50 Ответить
Брейвік тоже був африканським москалем?
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04.07.2022 11:00 Ответить
Their shooting compared to the shooting in Ukraine is nothing to make the news. Stick to the news in Ukraine.
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04.07.2022 07:24 Ответить
что кричал стрелок, "Харе Кришна"?
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04.07.2022 07:44 Ответить
А що він хотів цим розстрілом сказати?? Я тупий- терорист? Чи помстився за щось? Чи просто хвора людина? Без мотивів стрілка такі новини не цікаві і пустопорожні.
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04.07.2022 10:14 Ответить
 
 