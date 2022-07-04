В столице Дании Копенгагене произошла стрельба - несколько человек погибли

В результате стрельбы в торговом центре Field's в Копенгагене несколько человек погибли и ранены.

Такие данные представитель полиции датской столицы привел во время пресс-конференции вечером в воскресенье, сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.

"Один человек задержан. Речь идет о 22-летнем датчанине", - отметил спикер. По его словам, признаков, указывающих на наличие других стрелков, нет.

Вскоре после стрельбы к месту происшествия было стянуто большое количество правоохранителей. Над зданием кружил вертолет. Полиция призвала жителей избегать района инцидента, а очевидцев - связаться с правоохранительными органами.

Торговый центр Field's расположен на острове Амагер между центром столицы и международным аэропортом "Каструп".

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