В столице Дании Копенгагене произошла стрельба - несколько человек погибли
В результате стрельбы в торговом центре Field's в Копенгагене несколько человек погибли и ранены.
Такие данные представитель полиции датской столицы привел во время пресс-конференции вечером в воскресенье, сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.
"Один человек задержан. Речь идет о 22-летнем датчанине", - отметил спикер. По его словам, признаков, указывающих на наличие других стрелков, нет.
Вскоре после стрельбы к месту происшествия было стянуто большое количество правоохранителей. Над зданием кружил вертолет. Полиция призвала жителей избегать района инцидента, а очевидцев - связаться с правоохранительными органами.
Торговый центр Field's расположен на острове Амагер между центром столицы и международным аэропортом "Каструп".
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