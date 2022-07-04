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У столиці Данії Копенгагені сталася стрілянина - кілька людей загинули

Унаслідок стрілянини в торгівельному центрі Field's у Копенгагені кілька людей загинули та поранені.

Такі дані речник поліції данської столиці навів під час пресконференції увечері в неділю, повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ.

"Одну людину затримано. Йдеться про 22-річного данця", - зазначив речник. За його словами, ознак, що вказують на наявність інших стрільців, немає.

Незабаром після стрілянини до місця події було стягнуто велику кількість правоохоронців. Над будівлею кружляв гелікоптер. Поліція закликала мешканців уникати район інциденту, а очевидців - зв'язатися із правоохоронними органами.

Торгівельний центр Field's розташований на острові Амаґер між центром столиці та міжнародним аеропортом "Каструп".

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У столиці Данії Копенгагені сталася стрілянина - кілька людей загинули 01
У столиці Данії Копенгагені сталася стрілянина - кілька людей загинули 02

Автор: 

Данія (768) стрілянина (1778)


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Топ коментарі
+14
Точно данця? Бо в Данії дуже багато нових данців з Африки і близького сходу. А може це москаль, або якийсь кадирівець.
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04.07.2022 03:50
+5
Their shooting compared to the shooting in Ukraine is nothing to make the news. Stick to the news in Ukraine.
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04.07.2022 07:24
+3
щеб, це ж вона нам Гарпуни дала
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04.07.2022 02:28
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щеб, це ж вона нам Гарпуни дала
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04.07.2022 02:28 Відповісти
Точно данця? Бо в Данії дуже багато нових данців з Африки і близького сходу. А може це москаль, або якийсь кадирівець.
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04.07.2022 03:50 Відповісти
Брейвік тоже був африканським москалем?
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04.07.2022 11:00 Відповісти
Their shooting compared to the shooting in Ukraine is nothing to make the news. Stick to the news in Ukraine.
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04.07.2022 07:24 Відповісти
что кричал стрелок, "Харе Кришна"?
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04.07.2022 07:44 Відповісти
А що він хотів цим розстрілом сказати?? Я тупий- терорист? Чи помстився за щось? Чи просто хвора людина? Без мотивів стрілка такі новини не цікаві і пустопорожні.
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04.07.2022 10:14 Відповісти
 
 