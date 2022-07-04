У столиці Данії Копенгагені сталася стрілянина - кілька людей загинули

Унаслідок стрілянини в торгівельному центрі Field's у Копенгагені кілька людей загинули та поранені.

Такі дані речник поліції данської столиці навів під час пресконференції увечері в неділю, повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ.

"Одну людину затримано. Йдеться про 22-річного данця", - зазначив речник. За його словами, ознак, що вказують на наявність інших стрільців, немає.

Незабаром після стрілянини до місця події було стягнуто велику кількість правоохоронців. Над будівлею кружляв гелікоптер. Поліція закликала мешканців уникати район інциденту, а очевидців - зв'язатися із правоохоронними органами.

Торгівельний центр Field's розташований на острові Амаґер між центром столиці та міжнародним аеропортом "Каструп".

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