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Росія призупиняє постачання газу в Данію

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газ

Російський монополіст Газпром оголосив про призупинення з 1 червня постачання газу данській компанії Orsted, які відмовилася від оплати в рублях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в заяві Газпрому.

"Данська компанія "Ерстед" (Orsted Salg & Service A/S) повідомила ТОВ "Газпром експорт", що не має наміру здійснювати платежі за газ, що поставляється, в рублях відповідно до Указу президента РФ №172 від 31.03.2022 р. і згідно зі схемою, запропонованою "Газпром експортом", - сказано в повідомленні.

Термін оплати за постачання газу у квітні, передбачений контрактом, як сказано в заяві компанії, завершується 31 травня. 

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"У зв'язку з цим "Газпром експорт" повідомив "Ерстед" про призупинення постачання газу з 1 червня 2022 року і до моменту здійснення оплати відповідно до порядку, встановленого згаданим вище Указом", - наголосили у Газпромі.

Читайте також: Данія відмовляється від оплати російського газу в рублях, очікує припинення поставок
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Топ коментарі
+22
Знакомое лицо

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31.05.2022 22:10
+22
Мстят за их помощь нам! зверомордое кацапье в бессильной злобе щелкает гнилыми зубами. Датчане замену то найдут, но парашу на рынок никогда больше не пустят. "Отака .уйня малята."
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31.05.2022 22:16
+12
"Польты из него станем шить. На рабочий кредит. " (с)
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31.05.2022 22:13
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И куда излишки перенаправят?
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31.05.2022 22:08 Відповісти
"Польты из него станем шить. На рабочий кредит. " (с)
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31.05.2022 22:13 Відповісти
Газировку в домах пустят.
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31.05.2022 22:18 Відповісти
sha kamery ponastrojat.....
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31.05.2022 22:20 Відповісти
Будуть вдувати.
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31.05.2022 22:30 Відповісти
Спалювати будуть, це ж тупі дікарі
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31.05.2022 23:50 Відповісти
Знакомое лицо

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31.05.2022 22:10 Відповісти
Що за опудало?
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31.05.2022 22:19 Відповісти
Меркель. Не впізнали?
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31.05.2022 22:23 Відповісти
Я подумал Чубайс в эмиграции
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31.05.2022 23:48 Відповісти
А колись була спортсмєнка, комсомолка і красавіца актівістка

Потім дівкою зацікавилося "Штазі", і все якось пішло.
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31.05.2022 22:32 Відповісти
"Печальный конец Денетора, сына Эктелиона". (с). пусть доживает свои дни осознавая что в ответе за эту войну!
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31.05.2022 22:19 Відповісти
Пенсионер КГБ.
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31.05.2022 22:38 Відповісти
россия деньги платить перестала. Результат на лицо
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31.05.2022 22:42 Відповісти
Ще є добре фото де фрау на пляжі з колежанками
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31.05.2022 23:17 Відповісти
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31.05.2022 23:24 Відповісти
Неужто фрау Макрель? Аж не верится...
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01.06.2022 04:05 Відповісти
rasha rabotae nad gazovym embargo ?
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31.05.2022 22:10 Відповісти
Ну може тепер почнуть газифікувати якісь регіони **********. От місцеві орки зрадіють, а то вже геть задовбались "дарувати бабушкам дрова".
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31.05.2022 22:13 Відповісти
Они тащат в Афганистан трубу.
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31.05.2022 22:17 Відповісти
На герыч менять будут?
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31.05.2022 22:34 Відповісти
Даже если это правда, за шо они будут продавать газ Талибам? За героин?
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31.05.2022 22:35 Відповісти
И духовность.
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31.05.2022 23:04 Відповісти
Мене більше цікавить нахера талібам газ😂
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31.05.2022 23:51 Відповісти
Мстят за их помощь нам! зверомордое кацапье в бессильной злобе щелкает гнилыми зубами. Датчане замену то найдут, но парашу на рынок никогда больше не пустят. "Отака .уйня малята."
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31.05.2022 22:16 Відповісти
А Норвегия от Дании, случайно, не далеко?
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31.05.2022 22:18 Відповісти
Дуже далеко, за полярним колом.
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31.05.2022 22:27 Відповісти
160 km......
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01.06.2022 01:30 Відповісти
Ахаххахаа тупая русня сама себе горло режет
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31.05.2022 22:18 Відповісти
Да вообще пофиг на газ этот. Куплю на зиму электробатарею плита тоже электрическая. И пусть подавятся свои газом.
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31.05.2022 22:21 Відповісти
Если у тебя всего одна комната в качестве кухни спальни и гостинной то нормально.
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31.05.2022 22:40 Відповісти
Вопрос в том, откуда электричество. Европа же не просто так подсела на рашкинский газ - это была попытка заменить угольные ТЭС и АЭС. Типа, потому что газ экологичней.

Не знаю, куда сейчас это полшло, но пару менсяце назад наши, немецкие Зелёные в лице соратника Хабека и Бербок Антона Хофрайтера предлагали продлить действие угольных станций, чтобы быстрее отказаться от российского газа.
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31.05.2022 23:09 Відповісти
Очередная победа *********. Надо кому нибудь орден повесить!
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31.05.2022 22:25 Відповісти
А як же принц Гамлет?!!!
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31.05.2022 22:31 Відповісти
Ех, бл..дська Данія, п...ц всім сподіванням (c) Сподыванням на оплату рублями дійсно ппц прийшов
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31.05.2022 22:44 Відповісти
Правильно вовочка - мочи русню так как ее еще никто не мочил
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31.05.2022 22:33 Відповісти
Так мочити не треба. Данія купувала 1 лярд кубометрів (в лупу не побачиш). Перестали, і ціна газу, на психозі зросла на 20 $. Це комерція....
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31.05.2022 22:42 Відповісти
Самоембаргізація підоРаши триває!! От недоумки шизонуті!!!))
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31.05.2022 22:38 Відповісти
На рабсее будет как при савке, много деревянных рублей, а купить нечего.
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31.05.2022 22:41 Відповісти
респект Дании!
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31.05.2022 22:43 Відповісти
Якось по дурному вони це роблять, я не розумію: нафту європа не купує, ембарго, потік грошей зменшиться значно, що робити?

О!!! Еврика!!! Перестанем продавати газ!!!

Дибіли, б...я ))
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31.05.2022 22:48 Відповісти
"...Ибо ножом и вилкой роем мы могилу себе... "
Ну вже вирила собі могилу расєя газо/нафто проводами...
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31.05.2022 22:49 Відповісти
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31.05.2022 22:50 Відповісти
відрубати їм голови
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31.05.2022 22:57 Відповісти
контракт есть контракт! и про указ *********** ***** там нет и слова
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31.05.2022 23:26 Відповісти
путин агент госдепа. по другому его поступки не поддаются пониманию
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31.05.2022 23:35 Відповісти
які там країни залишислись, які ще купують у росії газ?

італія, німеччина?

треба цим країнам знайти для себе зріджений газ в світі.
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31.05.2022 23:39 Відповісти
Я так понял, раися посмотрела на импотенцию Европы и решила сама против себя санкции ввести.
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31.05.2022 23:57 Відповісти
Да, умом рашку не понять. У ***** какое-то альтернативное мышление
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01.06.2022 01:45 Відповісти
 
 