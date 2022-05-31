Росія призупиняє постачання газу в Данію
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російський монополіст Газпром оголосив про призупинення з 1 червня постачання газу данській компанії Orsted, які відмовилася від оплати в рублях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в заяві Газпрому.
"Данська компанія "Ерстед" (Orsted Salg & Service A/S) повідомила ТОВ "Газпром експорт", що не має наміру здійснювати платежі за газ, що поставляється, в рублях відповідно до Указу президента РФ №172 від 31.03.2022 р. і згідно зі схемою, запропонованою "Газпром експортом", - сказано в повідомленні.
Термін оплати за постачання газу у квітні, передбачений контрактом, як сказано в заяві компанії, завершується 31 травня.
"У зв'язку з цим "Газпром експорт" повідомив "Ерстед" про призупинення постачання газу з 1 червня 2022 року і до моменту здійснення оплати відповідно до порядку, встановленого згаданим вище Указом", - наголосили у Газпромі.
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красавіцаактівістка
Потім дівкою зацікавилося "Штазі", і все якось пішло.
Не знаю, куда сейчас это полшло, но пару менсяце назад наши, немецкие Зелёные в лице соратника Хабека и Бербок Антона Хофрайтера предлагали продлить действие угольных станций, чтобы быстрее отказаться от российского газа.
О!!! Еврика!!! Перестанем продавати газ!!!
Дибіли, б...я ))
Ну вже вирила собі могилу расєя газо/нафто проводами...
італія, німеччина?
треба цим країнам знайти для себе зріджений газ в світі.