РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4280 посетителей онлайн
Новости За рубежом
5 874 50
Газ (10095) Газпром (3166) Дания (443)

Россия приостанавливает поставки газа в Данию

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

газ

Российский монополист Газпром объявил о приостановке с 1 июня поставок газа датской компании Orsted, отказавшейся от оплаты в рублях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в заявлении Газпрома.

"Данская компания "Эрстед" (Orsted Salg & Service A/S) сообщила ООО "Газпром экспорт", что не намерена осуществлять платежи за поставляемый газ в рублях в соответствии с Указом президента РФ №172 от 31.03.2022 г. и согласно схеме, предложенной "Газпром экспортом", - говорится в сообщении.

Срок оплаты за поставку газа в апреле, предусмотренный контрактом, как говорится в заявлении компании, завершается 31 мая.

Также читайте: Нидерланды не будут платить России за газ в рублях: Снабжение прекратится 31 мая

"В связи с этим "Газпром экспорт" сообщил "Эрстеду" о приостановке поставок газа с 1 июня 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным упомянутым выше Указом", - подчеркнули в Газпроме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может прекратить поставлять газ Дании, отвергшей ультиматум "Газпрома"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
Знакомое лицо

показать весь комментарий
31.05.2022 22:10
+22
Мстят за их помощь нам! зверомордое кацапье в бессильной злобе щелкает гнилыми зубами. Датчане замену то найдут, но парашу на рынок никогда больше не пустят. "Отака .уйня малята."
показать весь комментарий
31.05.2022 22:16
+12
"Польты из него станем шить. На рабочий кредит. " (с)
показать весь комментарий
31.05.2022 22:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И куда излишки перенаправят?
показать весь комментарий
31.05.2022 22:08 Ответить
"Польты из него станем шить. На рабочий кредит. " (с)
показать весь комментарий
31.05.2022 22:13 Ответить
Газировку в домах пустят.
показать весь комментарий
31.05.2022 22:18 Ответить
sha kamery ponastrojat.....
показать весь комментарий
31.05.2022 22:20 Ответить
Будуть вдувати.
показать весь комментарий
31.05.2022 22:30 Ответить
Спалювати будуть, це ж тупі дікарі
показать весь комментарий
31.05.2022 23:50 Ответить
Знакомое лицо

показать весь комментарий
31.05.2022 22:10 Ответить
Що за опудало?
показать весь комментарий
31.05.2022 22:19 Ответить
Меркель. Не впізнали?
показать весь комментарий
31.05.2022 22:23 Ответить
Я подумал Чубайс в эмиграции
показать весь комментарий
31.05.2022 23:48 Ответить
А колись була спортсмєнка, комсомолка і красавіца актівістка

Потім дівкою зацікавилося "Штазі", і все якось пішло.
показать весь комментарий
31.05.2022 22:32 Ответить
"Печальный конец Денетора, сына Эктелиона". (с). пусть доживает свои дни осознавая что в ответе за эту войну!
показать весь комментарий
31.05.2022 22:19 Ответить
Пенсионер КГБ.
показать весь комментарий
31.05.2022 22:38 Ответить
россия деньги платить перестала. Результат на лицо
показать весь комментарий
31.05.2022 22:42 Ответить
Ще є добре фото де фрау на пляжі з колежанками
показать весь комментарий
31.05.2022 23:17 Ответить
показать весь комментарий
31.05.2022 23:24 Ответить
Неужто фрау Макрель? Аж не верится...
показать весь комментарий
01.06.2022 04:05 Ответить
rasha rabotae nad gazovym embargo ?
показать весь комментарий
31.05.2022 22:10 Ответить
Ну може тепер почнуть газифікувати якісь регіони **********. От місцеві орки зрадіють, а то вже геть задовбались "дарувати бабушкам дрова".
показать весь комментарий
31.05.2022 22:13 Ответить
Они тащат в Афганистан трубу.
показать весь комментарий
31.05.2022 22:17 Ответить
На герыч менять будут?
показать весь комментарий
31.05.2022 22:34 Ответить
Даже если это правда, за шо они будут продавать газ Талибам? За героин?
показать весь комментарий
31.05.2022 22:35 Ответить
И духовность.
показать весь комментарий
31.05.2022 23:04 Ответить
Мене більше цікавить нахера талібам газ😂
показать весь комментарий
31.05.2022 23:51 Ответить
Мстят за их помощь нам! зверомордое кацапье в бессильной злобе щелкает гнилыми зубами. Датчане замену то найдут, но парашу на рынок никогда больше не пустят. "Отака .уйня малята."
показать весь комментарий
31.05.2022 22:16 Ответить
А Норвегия от Дании, случайно, не далеко?
показать весь комментарий
31.05.2022 22:18 Ответить
Дуже далеко, за полярним колом.
показать весь комментарий
31.05.2022 22:27 Ответить
160 km......
показать весь комментарий
01.06.2022 01:30 Ответить
Ахаххахаа тупая русня сама себе горло режет
показать весь комментарий
31.05.2022 22:18 Ответить
Да вообще пофиг на газ этот. Куплю на зиму электробатарею плита тоже электрическая. И пусть подавятся свои газом.
показать весь комментарий
31.05.2022 22:21 Ответить
Если у тебя всего одна комната в качестве кухни спальни и гостинной то нормально.
показать весь комментарий
31.05.2022 22:40 Ответить
Вопрос в том, откуда электричество. Европа же не просто так подсела на рашкинский газ - это была попытка заменить угольные ТЭС и АЭС. Типа, потому что газ экологичней.

Не знаю, куда сейчас это полшло, но пару менсяце назад наши, немецкие Зелёные в лице соратника Хабека и Бербок Антона Хофрайтера предлагали продлить действие угольных станций, чтобы быстрее отказаться от российского газа.
показать весь комментарий
31.05.2022 23:09 Ответить
Очередная победа *********. Надо кому нибудь орден повесить!
показать весь комментарий
31.05.2022 22:25 Ответить
А як же принц Гамлет?!!!
показать весь комментарий
31.05.2022 22:31 Ответить
Ех, бл..дська Данія, п...ц всім сподіванням (c) Сподыванням на оплату рублями дійсно ппц прийшов
показать весь комментарий
31.05.2022 22:44 Ответить
Правильно вовочка - мочи русню так как ее еще никто не мочил
показать весь комментарий
31.05.2022 22:33 Ответить
Так мочити не треба. Данія купувала 1 лярд кубометрів (в лупу не побачиш). Перестали, і ціна газу, на психозі зросла на 20 $. Це комерція....
показать весь комментарий
31.05.2022 22:42 Ответить
Самоембаргізація підоРаши триває!! От недоумки шизонуті!!!))
показать весь комментарий
31.05.2022 22:38 Ответить
На рабсее будет как при савке, много деревянных рублей, а купить нечего.
показать весь комментарий
31.05.2022 22:41 Ответить
респект Дании!
показать весь комментарий
31.05.2022 22:43 Ответить
Якось по дурному вони це роблять, я не розумію: нафту європа не купує, ембарго, потік грошей зменшиться значно, що робити?

О!!! Еврика!!! Перестанем продавати газ!!!

Дибіли, б...я ))
показать весь комментарий
31.05.2022 22:48 Ответить
"...Ибо ножом и вилкой роем мы могилу себе... "
Ну вже вирила собі могилу расєя газо/нафто проводами...
показать весь комментарий
31.05.2022 22:49 Ответить
показать весь комментарий
31.05.2022 22:50 Ответить
відрубати їм голови
показать весь комментарий
31.05.2022 22:57 Ответить
контракт есть контракт! и про указ *********** ***** там нет и слова
показать весь комментарий
31.05.2022 23:26 Ответить
путин агент госдепа. по другому его поступки не поддаются пониманию
показать весь комментарий
31.05.2022 23:35 Ответить
які там країни залишислись, які ще купують у росії газ?

італія, німеччина?

треба цим країнам знайти для себе зріджений газ в світі.
показать весь комментарий
31.05.2022 23:39 Ответить
Я так понял, раися посмотрела на импотенцию Европы и решила сама против себя санкции ввести.
показать весь комментарий
31.05.2022 23:57 Ответить
Да, умом рашку не понять. У ***** какое-то альтернативное мышление
показать весь комментарий
01.06.2022 01:45 Ответить
 
 