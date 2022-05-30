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Новости За рубежом
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Газ (10095) Газпром (3166) Дания (442)

Россия может прекратить поставлять газ Дании, отвергшей ультиматум "Газпрома"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

газ

Дания может стать следующей страной Евросоюза, которой российский монополист "Газпром" прекратит поставки, поскольку ее крупнейшая компания отказалась принять по требованию РФ по оплате в рублях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

В компании Orsted A/S сегодня сообщили, что возможно прекращение поставок, и если это произойдет – газовые потребности можно будет пополнить из альтернативных источников.

"Есть риск, что "Газпром экспорт" прекратит поставлять газ Orsted", – говорится в заявлении.

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Крайняя дата для оплаты наступит во вторник 31 мая. Компания подчеркнула, что и дальше будет рассчитываться с "Газпромом" в евро.

Поэтому Дания может стать четвертой страной ЕС, которая потеряет поставки от "Газпрома" из-за отказа платить в рублях.

Как сообщалось, "Газпром" на таких основаниях уже прекратил поставлять газ трем членам ЕС – Польше, Болгарии и Финляндии.
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Топ комментарии
+7
" Газы Путина" Семён Скрепецкий
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30.05.2022 15:58
+6
Помста за гарпуни,************.
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30.05.2022 15:57
+5
Господи, допоможи, щоб "параша" задихнулась своїм клятим газом!!!
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30.05.2022 15:59
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А Норвегии? Кацапы такие дешевки никчемные.
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30.05.2022 15:53 Ответить
Неонацистська рашен не знає що робити від злоби!
Та Норвегія ж рядом й даньці з норвежцями швидко
домовляться,я в цьому впевнен! Знайшли, бачите,
кого страшити своїм голожопієм та рукожопієм!
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30.05.2022 17:22 Ответить
Помста за гарпуни,************.
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30.05.2022 15:57 Ответить
Та якось пох ..й на ту запоребрікову область.
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30.05.2022 15:58 Ответить
" Газы Путина" Семён Скрепецкий
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30.05.2022 15:58 Ответить
Господи, допоможи, щоб "параша" задихнулась своїм клятим газом!!!
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30.05.2022 15:59 Ответить
Німеччина заморозила активи олігархів московії та інших осіб із списку санкцій ЄС на суму близько 143 мільйонів євро

Про це повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на міністерство фінансів Німеччини.
https://t.me/operativnoZSU/26558
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30.05.2022 16:01 Ответить
Загострення параноїдної шизофренії прогресує !!!))
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30.05.2022 16:02 Ответить
європа так розповідає що дотримуються законів а з одностороннім порушенням контракту парашею нічого не роблять
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30.05.2022 16:04 Ответить
а саудівський аравіі не будуть продавати нафту!!! от так!!! а катару-газ!!!
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30.05.2022 16:06 Ответить
Люди, акститесь!! Параша, в который раз уже пытается напугать своими газом - типа не дадим , закроем, и т.д.!! И думает что все на этот бред ведутся, и прямо как за боятся ну прямо ******!!! Только немного забывают что своим лапеногим они могут втереть всякую дичь, типа мы такие ваще крутые, всех накажем и ваще!!! Тока эта шняга не канает с цивилизованным миром. Договора на постаку газа, нефти и т.д. заключается на уровне государств. И любая попытка прокинуть европейцев вызовет только подачу в суд!!! И суд будет не парашский, там такие санкции наложат что сраный "газьпром" газ поставлять будет за бесплатно что бы откупится!!! А языком трепать можно что угодно!! Слова к "делу" не пришьешь!!!
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30.05.2022 16:11 Ответить
Россия играет в любимую игру - газовый шантаж. Мы этим страдаем с 97 года.
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30.05.2022 16:25 Ответить
А от мені цікаво: ті краіни, що й досі отримують газ з роісі оплачують його в рублях? Ну, наприклад, Германія? Тоді яка ціна їхнього піздєжу про розрахунки тільки в Євро? Хтось тут бреше
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30.05.2022 17:43 Ответить
 
 