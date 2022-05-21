Россия остановила газоснабжение Финляндии
После отказа Хельсинки платить за газ в рублях российский "Газпром" прекратил экспорт газа в страну.
Об этом сообщил в субботу, 21 мая, оператор финской газовой системы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Импорт газа через пункт входа Иматра прекращен", - говорится в заявлении. Иматра является точкой входа российского газа в Финляндию. До этого российская компания требовала уплаты за газ в рублях из-за санкций за полномасштабную войну против Украины, впрочем, в Хельсинки такой вариант отвергли.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Италия и Германия разрешили расчет за российский газ в рублях, - Reuters
Теперь в течение летнего сезона финский государственный поставщик газа Gasum будет снабжать потребителей газом из других источников по трубопроводу Balticconnector, соединяющего страну с газовой сетью соседней Эстонии.
До этого большая часть газа, который использовался в Финляндии, поступала из России, но на газ приходится лишь около пяти процентов годового потребления энергии по стране.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский "Газпром" останавливает поставки газа в Финляндию с 21 мая
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щодо її миролюбності уявлення у всього світу остаточно змінилися 24.02.2022
приходится "открывать счета в газпромбанке"
чтобы рашка твердила, что согласились платить рублями
хотя платят в евро
хотя правильнее было бы платить на арестованные счета
тогда бы вроде платили, а деньгами те воспользоваться не смогли бы
а то получается финансирование прямое рашки говняшки
Фінляндії вимкнули газ, бо того дозволяли умови контракту, в іншому випадку газпром отримав би чергову багатомільйонну неустойку.
Теж саме з "рахунками в рублях" в кацапських банках - аби щось пердонути про праклятих буржуінав і тупориле бидло на це з радістю ведеться.
газпром брал на себя обязательства поставок
и не выполнил их, прекратив в одностороннем порядке
нахрен везде арестовывать их активы, а то думают что они одни газом могут весь мир шантажировать