Россия остановила газоснабжение Финляндии

После отказа Хельсинки платить за газ в рублях российский "Газпром" прекратил экспорт газа в страну.

Об этом сообщил в субботу, 21 мая, оператор финской газовой системы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Импорт газа через пункт входа Иматра прекращен", - говорится в заявлении. Иматра является точкой входа российского газа в Финляндию. До этого российская компания требовала уплаты за газ в рублях из-за санкций за полномасштабную войну против Украины, впрочем, в Хельсинки такой вариант отвергли.

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Теперь в течение летнего сезона финский государственный поставщик газа Gasum будет снабжать потребителей газом из других источников по трубопроводу Balticconnector, соединяющего страну с газовой сетью соседней Эстонии.

До этого большая часть газа, который использовался в Финляндии, поступала из России, но на газ приходится лишь около пяти процентов годового потребления энергии по стране.

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