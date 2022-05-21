Росія зупинила газопостачання до Фінляндії
Після відмови Гельсінкі сплачувати за газ у рублях, російський "Газпром" припинив експорт газу до країни.
Про це повідомив у суботу, 21 травня, оператор фінської газової системи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Імпорт газу через пункт входу Іматра припинено", - сказано в заяві. Іматра є точкою входу російського газу в Фінляндію. До цього російська компанія вимагала сплати за газ у рублях через санкції за повномасштабну війну проти України, втім у Гельсінкі такий варіант відкинули.
Тепер упродовж літнього сезону фінський державний постачальник газу Gasum забезпечуватиме споживачів газом з інших джерел по трубопроводу Balticconnector, що з'єднує країну з газовою мережею сусідньої Естонії.
До цього більшість газу, що використовувався у Фінляндії, надходила з Росії, але на газ припадає лише близько п'яти відсотків річного споживання енергії країною.
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щодо її миролюбності уявлення у всього світу остаточно змінилися 24.02.2022
приходится "открывать счета в газпромбанке"
чтобы рашка твердила, что согласились платить рублями
хотя платят в евро
хотя правильнее было бы платить на арестованные счета
тогда бы вроде платили, а деньгами те воспользоваться не смогли бы
а то получается финансирование прямое рашки говняшки
Фінляндії вимкнули газ, бо того дозволяли умови контракту, в іншому випадку газпром отримав би чергову багатомільйонну неустойку.
Теж саме з "рахунками в рублях" в кацапських банках - аби щось пердонути про праклятих буржуінав і тупориле бидло на це з радістю ведеться.
газпром брал на себя обязательства поставок
и не выполнил их, прекратив в одностороннем порядке
нахрен везде арестовывать их активы, а то думают что они одни газом могут весь мир шантажировать