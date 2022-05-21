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Росія зупинила газопостачання до Фінляндії

газ,фінляндія

Після відмови Гельсінкі сплачувати за газ у рублях, російський "Газпром" припинив експорт газу до країни.

Про це повідомив у суботу, 21 травня, оператор фінської газової системи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Імпорт газу через пункт входу Іматра припинено", - сказано в заяві. Іматра є точкою входу російського газу в Фінляндію. До цього російська компанія вимагала сплати за газ у рублях через санкції за повномасштабну війну проти України, втім у Гельсінкі такий варіант відкинули.

Також читайте: Італія та Німеччина дозволили розрахунок за російський газ у рублях, - Reuters

Тепер упродовж літнього сезону фінський державний постачальник газу Gasum забезпечуватиме споживачів газом з інших джерел по трубопроводу Balticconnector, що з'єднує країну з газовою мережею сусідньої Естонії.

До цього більшість газу, що використовувався у Фінляндії, надходила з Росії, але на газ припадає лише близько п'яти відсотків річного споживання енергії країною.

Читайте також: Російський "Газпром" зупиняє поставки газу до Фінляндії з 21 травня

Автор: 

газ (10407) Газпром (3386) Фінляндія (1297)


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Топ коментарі
+30
Сподіваюся, що фіни готові до цього. А загалом самоембарго це чудово.
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21.05.2022 15:06
+21
У фінів 2 АЕС на маленьку країну, плюс купа (штук 200) міні-ГЕС на річках і озерах... Плюс, в них досі торф використовується, тому не страшно. А ще в них ТЕС на біогаз із сміття переводять.
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21.05.2022 15:14
+19
********* не сломает Финляндию❗Точка.
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21.05.2022 15:17
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Сподіваюся, що фіни готові до цього. А загалом самоембарго це чудово.
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21.05.2022 15:06 Відповісти
вот в каком году будет ємбарго... хз.
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21.05.2022 15:13 Відповісти
будєт незабаром
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21.05.2022 15:16 Відповісти
У фінів 2 АЕС на маленьку країну, плюс купа (штук 200) міні-ГЕС на річках і озерах... Плюс, в них досі торф використовується, тому не страшно. А ще в них ТЕС на біогаз із сміття переводять.
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21.05.2022 15:14 Відповісти
********* не сломает Финляндию❗Точка.
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21.05.2022 15:17 Відповісти
нагадало рогозінський батут у космос
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21.05.2022 15:14 Відповісти
они думают что мир без ихнего шмурдяка не выживет. ну ну
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21.05.2022 15:11 Відповісти
ну це розвіє примарні уявлення у деяких представників Європи щодо надійності росії як економічного партнера.
щодо її миролюбності уявлення у всього світу остаточно змінилися 24.02.2022
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21.05.2022 15:12 Відповісти
Вони ж не перші кому рашка перекрила кран і напевно не останні, тому там думка вже давно сформована про надійність поставок
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21.05.2022 15:24 Відповісти
Ничего, финны умные - выкрутятся, а с НАТО они хорошо рашку обделали )))
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21.05.2022 15:14 Відповісти
Пи%дец пікрався, з усмішкою зижой
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21.05.2022 15:14 Відповісти
Теперь можно в арбитраж иск подать.
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21.05.2022 15:14 Відповісти
все люди на планете что-то делают чтобы ПРОДАТЬ и только кацапы думают что КУПИТЬ
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21.05.2022 15:16 Відповісти
шойгу губу розкатав , що поставить армію з бурят напроти Фінляндії , но благодаря Україні буряти закінчились і виставлять нічого, а як грозив.
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21.05.2022 15:17 Відповісти
и вопли на кацапских ресурсах : они замерзнут
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21.05.2022 15:17 Відповісти
Фіни витягнуть. От жирнозаді бюргери не справляються
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21.05.2022 15:22 Відповісти
горе то какое!!! ааааааааааааааааа!!! пойду приму 300 капель валерьянки..
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21.05.2022 15:23 Відповісти
они сами водят эмбарго для себя быстрее чем европейцы)))
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21.05.2022 15:25 Відповісти
І це не може не тішити.
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21.05.2022 15:44 Відповісти
множество европейских стран пока такое себе не могут позволить
приходится "открывать счета в газпромбанке"
чтобы рашка твердила, что согласились платить рублями
хотя платят в евро

хотя правильнее было бы платить на арестованные счета
тогда бы вроде платили, а деньгами те воспользоваться не смогли бы

а то получается финансирование прямое рашки говняшки
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21.05.2022 15:31 Відповісти
потерю 5 % доли руцкого газа в энергосистеме Финляндии... финнов очень расстроили))))
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21.05.2022 15:31 Відповісти
Почему бы странам которые подвергаются вот такому газовому шантажу помойки не выдворить всех орков со своей территории?
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21.05.2022 15:33 Відповісти
Супер. А в фінці рускогаварящіх дохрєна, не знаю як вони туди просочились. Відносно дохрєна, не так яу в Ерец-Ізраель.
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21.05.2022 15:46 Відповісти
Приблизительно 5 процентов кацпов от всех жителей Финляндии. Еще пять и будут требовать что бы финны переходили на исконный языг.
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21.05.2022 16:10 Відповісти
Почему нет новости что рашисты пустили в окупированный крым воду по крымскому каналу который по заверениям наших властей был выведен из строя?
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21.05.2022 15:36 Відповісти
Ну це ж не перемога. Мудрому наріту правду говорити не потрібно, бо почнуть думати, а потім задавати неприємні питання президенту-сонце, найвеличнішого " боневтік"
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21.05.2022 15:50 Відповісти
fа есть такая новость от кацапов!?
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21.05.2022 16:05 Відповісти
Кинь ссылку на новость или фото текущей воды по каналу.
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21.05.2022 17:18 Відповісти
Террор
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21.05.2022 16:00 Відповісти
А в якій валюті сплачуємо за газ ми???
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21.05.2022 16:06 Відповісти
Ви кацапи нічим не сплачуєте. Бо не гозофіковано ваші болота.
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21.05.2022 16:10 Відповісти
Набрали до рота лайна і плюнули.
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21.05.2022 16:08 Відповісти
Германія та Італія заявили що платитимуть рублями.Міцний,непохитний Євросоюз! Ну,кому ж блокувати фашизм,як не німцям та італійцям!
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21.05.2022 16:58 Відповісти
5% - кардинально ситуацию не изменит ©️
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21.05.2022 18:35 Відповісти
Як же легко та дружно українські ЗМІ підхватили дезінформацію кремля про оплату в рублях і розносять цей брєд по всьому світу.
Фінляндії вимкнули газ, бо того дозволяли умови контракту, в іншому випадку газпром отримав би чергову багатомільйонну неустойку.
Теж саме з "рахунками в рублях" в кацапських банках - аби щось пердонути про праклятих буржуінав і тупориле бидло на це з радістю ведеться.
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21.05.2022 20:06 Відповісти
по хорошему такие резкие разрывы поставок должны наказываться
газпром брал на себя обязательства поставок
и не выполнил их, прекратив в одностороннем порядке

нахрен везде арестовывать их активы, а то думают что они одни газом могут весь мир шантажировать
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21.05.2022 21:28 Відповісти
 
 