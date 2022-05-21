Росія зупинила газопостачання до Фінляндії

Після відмови Гельсінкі сплачувати за газ у рублях, російський "Газпром" припинив експорт газу до країни.

Про це повідомив у суботу, 21 травня, оператор фінської газової системи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Імпорт газу через пункт входу Іматра припинено", - сказано в заяві. Іматра є точкою входу російського газу в Фінляндію. До цього російська компанія вимагала сплати за газ у рублях через санкції за повномасштабну війну проти України, втім у Гельсінкі такий варіант відкинули.

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Тепер упродовж літнього сезону фінський державний постачальник газу Gasum забезпечуватиме споживачів газом з інших джерел по трубопроводу Balticconnector, що з'єднує країну з газовою мережею сусідньої Естонії.

До цього більшість газу, що використовувався у Фінляндії, надходила з Росії, але на газ припадає лише близько п'яти відсотків річного споживання енергії країною.

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