Італія та Німеччина дозволили розрахунок за російський газ у рублях, - Reuters

Італія й Німеччина дозволили компаніям відкривати рахунки в рублях для купівлі російського газу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це пише видання Reuters.

Джерела видання зазначають, що обидві країни повідомили компаніям, що вони можуть відкрити рахунки в рублях, щоб продовжувати купувати російський газ, не порушуючи санкцій проти Москви, після переговорів з Європейським Союзом.

Німецькі імпортери газу отримали від Берліну повідомлення про можливість відкривати рахунки в рублях для оплати російського газу без порушення санкцій.

Німеччина, як йдеться в повідомленні, вирішувала це питання в координації з ЄС. Італійський уряд, за даними джерела Reuters, також спілкувався з Європейською комісією і отримав роз’яснення щодо того, як легально купувати російський газ.

Офіційних повідомлень з цього питання від цих країн та ЄС ще не було.

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