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Італія та Німеччина дозволили розрахунок за російський газ у рублях, - Reuters

газ

Італія й Німеччина дозволили компаніям відкривати рахунки в рублях для купівлі російського газу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це пише видання Reuters.

Джерела видання зазначають, що обидві країни повідомили компаніям, що вони можуть відкрити рахунки в рублях, щоб продовжувати купувати російський газ, не порушуючи санкцій проти Москви, після переговорів з Європейським Союзом.

Німецькі імпортери газу отримали від Берліну повідомлення про можливість відкривати рахунки в рублях для оплати російського газу без порушення санкцій.

Німеччина, як йдеться в повідомленні, вирішувала це питання в координації з ЄС. Італійський уряд, за даними джерела Reuters, також спілкувався з Європейською комісією і отримав роз’яснення щодо того, як легально купувати російський газ.

Офіційних повідомлень з цього питання від цих країн та ЄС ще не було.

Також читайте: ЄС планує позбутися залежності від російського газу до 2027 року, - Боррель

Автор: 

газ (10406) Німеччина (7323) Італія (1564)


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Топ коментарі
+70
І деякі ще тут кажуть, що Мельник надто недипломатично говорить до керівництва Німеччини. Та він занадто м'яко з ними
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21.05.2022 09:52
+53
Німеччина та Італія були союзниками в Другу Світову. Совпадєніє?
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21.05.2022 09:53
+47
Вот тебе и европейские ценности. И это те которые постоянно нам впаривают *мирный план* *****. Они мечтают чтобы побыстрее война закончилась на любых условиях, снять с Рашки санкции и начать опять торговать и получать от ***** бабки и газ.
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21.05.2022 09:53
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А что США на это скажут?
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21.05.2022 09:49 Відповісти
Твари продажные --- эти ублюдки за 1 евро и маму родную продадут
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21.05.2022 13:28 Відповісти
Шольц и макаронники👎❗
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21.05.2022 10:10 Відповісти
Ахахах, а как же санкции, вот и всё шапито с этими санкциями
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21.05.2022 09:50 Відповісти
Таки прогнулись.

А ведь все знают к чему приводят переговоры с террористками
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21.05.2022 09:51 Відповісти
Нічого страшного, на деякий час пішли на цей заскок карліка. АЛЕ НЕ ЗАБУДУТЬ ПРИНИЖЕННЯ. Фінам сьогодні з 7 год. ранку пуйло перекрило постачання газу. На щастя. у фінів був запасний канал постачання газу. А от німці, дякуючи меркельші, не підсуїтилися вчасно. Ну а італійці, як південні люди, думали що розсмокчеться і відклали все на маньяна.
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21.05.2022 10:28 Відповісти
І деякі ще тут кажуть, що Мельник надто недипломатично говорить до керівництва Німеччини. Та він занадто м'яко з ними
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21.05.2022 09:52 Відповісти
Отак працює рабська хромосома. Готові москалів у сраку цілувати.
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21.05.2022 09:52 Відповісти
Німеччина та Італія були союзниками в Другу Світову. Совпадєніє?
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21.05.2022 09:53 Відповісти
мадяри теж
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21.05.2022 10:05 Відповісти
І Японія теж. Але в статті пишеться про Німеччині і Італію. Будь уважнішим.
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21.05.2022 10:45 Відповісти
Да с такими санкциями война у нас будет годами,только на нашей территории!
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21.05.2022 09:53 Відповісти
Поетому мы можем победить и освободить нашу землю только военным путем а никаким не политическим. Только полный дурак верит что рашисты возьмут и просто уйдут с захваченных наших домов в свои засранные *****
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21.05.2022 10:14 Відповісти
Своя сорочка ближче до тіла, і як ми можемо щось вимагати від Європи, коли до останнього купували електрику, бітум, паливо ...
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21.05.2022 09:53 Відповісти
Вот тебе и европейские ценности. И это те которые постоянно нам впаривают *мирный план* *****. Они мечтают чтобы побыстрее война закончилась на любых условиях, снять с Рашки санкции и начать опять торговать и получать от ***** бабки и газ.
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21.05.2022 09:53 Відповісти
Ніяких санкцій щодо газу ніхто не вводив
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21.05.2022 11:00 Відповісти
Как символично что именно Италия и Германия пытаются финансировать рашистский режим.
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21.05.2022 09:54 Відповісти
Франция недалеко ушла.. Германия и Италия им бабки, а Франция им за эти бабки оборудование и технологии ......
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21.05.2022 10:03 Відповісти
Французи у всі часи були такими. Порушувати ембарго це для них норма. Коли вся Європа потерпала від Османів а Відень був в осаді, французи ручкалися із турками, а італійці поставляли їм арту і артилеристів
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21.05.2022 10:47 Відповісти
Там не совсем были итальянцы в классическом понимании. Были города-государства с небольшими территориями, которые занимались производством и торговлей (в основном торговали), а также не забывали воевать с самими собой и всеми остальными
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21.05.2022 13:16 Відповісти
Как правло, журналисты хотят хайпу, поэтому и появляется подобное. На самом деле, там механизм таков, что как платили в евро, как предусмотрено контрактамт так и платят и будут платить, на счета в Газпромбанке. Газпромбанк сам конвертирует по курсу центробанка в рубли и перечисляет Газпрому. Никакой рублевой цены на газ-не существует.
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21.05.2022 09:55 Відповісти
Ну добре якщо так.
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21.05.2022 10:01 Відповісти
Забыли добавить-что счета газбанка в евро ,находятся в банках эммитентах евро.
Но единственный прикол-что их не арестуешь и не заморозишь
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21.05.2022 10:03 Відповісти
Там хитра схема. Всі учасники роблять вигляд, що розрахунки йдуть в ржублях, щоб задовольнити понты руснявого бидла. На ділі розраховуються $ та €, як передбачено контрактами.
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21.05.2022 10:41 Відповісти
В тому то і справа, що реальний курс рубля дуже відрізняється від курсу центробанку
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21.05.2022 11:22 Відповісти
Да, одни русские тролли на ветке.
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21.05.2022 09:56 Відповісти
Хто б сумнівався.Ось вам і демократичні цінності,і відданість закону і європейська солідарність.Треба вже для тих повій ввести справедливий лозунг-шкурні інтереси понад усе. Лицемірні шльондри і аферисти
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21.05.2022 09:57 Відповісти
Кто там рассказывал что нужно принять условия кремля лишь бы наступил мир. А про дамбас и крым будем политическим путем дагаваривацца. Да на следующий же день с Рашки снимут санкции и Европа перестанет вспоминать про крым и дамбас и нас будут критиковать за то что мы уже надоели с етой темой. Поетому никакого мира и переговоров с рашистами иначе про крым и дамбас а еще херсонскую область можно забыть. А там рашисты подсоберут армию и вооружение и полезут дальше уже на Одессу, Харьков и Киев.
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21.05.2022 09:57 Відповісти
Москва понимает работающую против нее тенденцию и предпринимает сейчас беспрецедентные усилия, мобилизуя всю свою агентуру, уже засвечивая таких высоких агентов, которых они пытались все время сохранить. Разворачивает кампанию под лозунгом Don't humiliate Russia - не унижайте Россию.

Тон задал такой «большой друг Украины» как президент Франции Макрон. Но у него нашлись и сторонники в США. Основная атака ведется именно здесь. Причем, тот самый Ллойд Остин, которого у выше дважды процитировал, подвергается персональным атакам очень известных здесь, в Вашингтоне, политологов. Например, Дэвида Игнатиуса, колумниста The Washington Post. Я даже никогда не предполагал, что такие люди будут выступать с нужных Кремлю позиций, а вот надо же. Видимо, очень плохи дела у Москвы, что она свистает всех своих спящих агентов наверх. Вот эти люди не скрывают своей повестки дня. Они хотят помочь Москве реализовать ее последний из сценариев выхода из отчаянного положения - заставить Украину подписать какое-то мирное соглашение, оставляющее в руках агрессора некий кусок украинской территории. Какой кусок - это Москва еще готова будет торговаться. Сегодняшняя ее запросная позиция - она хочет оставить очевидно Крым, Луганскую, Донецкую и новозахваченную Херсонскую область.

...

Москва отчаянно хочет добиться переговоров, на которых Запад, по ее плану, заставит Украину подписать выгодное ей соглашение. Я думаю, что вот к этой позиции Макрона близки правительства Германии и Италии. Подобные мотивы их руководителей уже высказывали. Но в США им не удаться добиться изменения позиции американской администрации. Вспомните, какая внутренняя борьба была в администрации президента США. Между - с одной стороны - главой Госдепа США Энтони Блинкеным и Ллойдом Остиным, а с другой стороны - помощником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, таким типичным «путин ферштейнером». Он потерпел поражение, его не слышно и не видно. И вся эта кампания Москвы настроена на то, чтобы активизировать эту группу Салливана внутри администрации Байдена. Но настрой американского общества, Конгресса и большинства политикума таков, что могу твердо сказать - это им не удастся. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/5/21/468737/
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21.05.2022 09:58 Відповісти
А чему ей боятся миллиард € за газ+нефть каждый день капают, обещаные санкции из ада неэффективны, а дефолт уже третий месяц ждём.
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21.05.2022 10:09 Відповісти
Пока капает по 700 млн. После нафтового эмбарго это будет 300 млн., с прспективой снижения. Дефолт будет, сейчас расчеты в долларах идут по индивидуальным разрешениям от минфина США, лицензии в ближайшее время отменят, есть заявление минфина. Другое дело-дефолт уже ничего не значит и так россия выключена из мировой финансовой системы, будете себе с Китаем и Индей торговать только продтоварами и нефтью.
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21.05.2022 10:57 Відповісти
сейчас расчеты в долларах идут по индивидуальным разрешениям от минфина США.....
почему???
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21.05.2022 15:38 Відповісти
Особливо німці. Ламались ламались. Так пафосно заявляли, що ні за що так не зроблять і що це порушує умови контракту, і всрались. А десять раз казали що не робитимуть цього і зламалися перед москвою. Хоча чому дивуватися. Вони ж не фіни і не поляки.
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21.05.2022 09:59 Відповісти
місяць тому нацист Шольц волав що Німеччина ніколи не перейде на розрахунки в рублі, як бачимо різниці між нацистами Німеччини та нацистами Росії немає
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21.05.2022 10:00 Відповісти
ось і всі "цінності", от такі "союзники". ***** вже може починати святкувати перемогу.
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21.05.2022 10:00 Відповісти
як вбивці гроші заплатити то в тугріках то бігом
а як Україні зброєю допомогти то треба кілька місяців подумати

лицемірство, якби в єс була війна і тисячі вбитих все рівно платили би своєму ворогу?
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21.05.2022 10:01 Відповісти
Спонсори держави-терориста...
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21.05.2022 10:01 Відповісти
так але формально ще не закріпили за росією цей статус, бо тоді важко буде виправдовувати торгівлю з нею..
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21.05.2022 10:04 Відповісти
..то їхні, німецько-італійські (новий-старий союз?) проблеми, а кацапи зі своЇм фюрером хйлом собі ще рублів намалюють
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21.05.2022 10:05 Відповісти
Итальянские фашисты, немецкие нацисты и французские ***** - все к услугам толпы убийц и мародёров из Орды... а война в Украине! Приличные люди на одном Га с ними срать не сядут... Неее, не хочу в этот публичный дом. Никакого ЕС!!! Британия нам в пример.
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21.05.2022 10:08 Відповісти
Плюс, мадяри
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21.05.2022 10:48 Відповісти
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21.05.2022 15:40 Відповісти
Это те кто в нато и ЕС нас должни принять. Они будут до последнего упираться чтобы этого не случилось. Как-только фронт более-менее стабилизировался и оружие Европа перестала поставлять. 15 несчастных старых Гепардов без боекомплекта передадут через 2 месяца. Цирк. Сейчас всеми силами будут пытаться уговорить подписать мирное соглашение на нынешних позициях.
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21.05.2022 10:09 Відповісти
Вся надія на американців на Великобританію. До речі кому цікаво, Південна Корея(я знав і спілкувався з корейцями) до цього часу в глибокій вдячності до американців, що ті колись домогли їм не стати жебраками з КНДР.
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21.05.2022 10:14 Відповісти
К сожалению у Америки своих проблем выше крыши. Внутри все плохо, экономика в кризисе, рейтинг Байдена стремительно падает, а позиции в мире уже не такие сильные. После Сирии и Афганистана Америка уже не выглядит таким столпом силы как была раньше. И Байден не тот человек который пойдет на какую-то серъезную конфронтацию с рашкой.
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21.05.2022 10:30 Відповісти
Німці ще ті фокусники. Одна рука начебто за правду і європейски цінності, а друга рука насправді за бариші та бюргерську ситість. З зброєю для України затягують, свої ж санкції обходять. Країна лецемірів.
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21.05.2022 10:10 Відповісти
Яка ж та стара европа е ... Геть чисто музей, де всі вже забули про принципи та ідеали, цінність лише одна - гроші. Ще пару подібних новин і я буду як ватник писати про "загнівание".
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21.05.2022 10:10 Відповісти
Ви хоть першоджерело прочитайте,зрадники. Там так і написано,офіційної заяви від ЄС немає,про це і Радіо Свобода пише. Розігнали тут гімно по трубах.
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21.05.2022 10:10 Відповісти
Reuters це серйозна та потужна агенція. Вони би фейковий вброс не робили. Гадаю німці не поспішали з офіційними заявами з цього приводу.
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21.05.2022 10:41 Відповісти
Бізнес і тільки бізнес, ніякої політики. Якщо вони будуть платити по офіційному курсу в дерев'яних, то це черговий рашистський вистріл в ногу.
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21.05.2022 10:12 Відповісти
Конечно будут. Официальный курс рубля выше чем в 2020 году. А другого курса просто не существует. Следующий пакет санкций заблокирован. В общем ситуация печальная. А влияние Америки на Европу очень ослабло чтобы существенно влиять на какие-то решения. Потому Великобритания и покинула это болото. Там и с НАТО такая же ситуация. Нам рассказывали о каких-то стандартах, коррупции и т.п. Но в Швеции и Финляндии с этим все нормально но все-равно вступление в НАТО заблокировала одна единственная страна которая выдвинула ряд бредовых требований которые невозможно выполнить.
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21.05.2022 10:22 Відповісти
как лакмус газовый быстро их определяет
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21.05.2022 10:13 Відповісти
Такого толерування фашизму у світі не було навіть у ХХ ст. Це жестяк. Гітлера демократичні держави ненавиділи, а до Путлера їздять "дивитися в очі" і торгують з ним ніби нічого й не було.
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21.05.2022 10:14 Відповісти
Ну Гітлер то на всю Європу замахнувся, а Путлєр поки що тільки на відновленні СРСР. Поки над власними будинками німців не будуть пролітати російські ракети, вони до останнього будуть вести подібну політику. Їм то що? Головне щоб було смамим сито і тепло.
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21.05.2022 10:46 Відповісти
Так так,всі фашисти та нацисти,а по факту нам ніхто нічого не винен,так це цинічно,але хто нам винен,коли всі роки незалежності наше керівництво нас грабувало,коли мудрий нарід вибирає клоуна і вірить,що при цьому буде жити краще,а тепер ходимо та жебракуємо
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21.05.2022 10:18 Відповісти
Близкий друг президента РФ Владимира Путина и бывший премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что Европа должна убедить Киев принять требования России.

Об этом сообщает издание Libero Quotidiano.

"Для того чтобы усадить Путина за стол переговоров, нельзя делать заявления, которые я слышу со всех сторон, от Великобритании до НАТО и так далее. Мы должны прийти к миру как можно скорее, иначе разрушения и резня будут продолжаться.

Европа должна объединиться и сделать мирное предложение Путину и украинцам, пытаясь ЗАСТАВИТЬ КИЕВ ПРИНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ РОССИИ", - сказал он.

Более того, Берлускони заявил, что отправка "вооружений на Украину делает Италию соучастницей данного конфликта".
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21.05.2022 10:20 Відповісти
це такі санкції-

Аналитики Citigroup прогнозируют, что из-за резкого роста цен на газ в этом году РФ может получить от ЕС рекордные $100 млрд, что почти вдвое больше показателя 2021 года.

Об этом пишет французская газета https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/gaz-le-redoutable-piege-tendu-par-poutine-1407750 Les Echos.

Эта сумма вдвое больше, чем в прошлом году, когда цены "уже были высокими", и не учитывает доходы от другой энергетики, например нефти и угля, отмечает газета.

"Несмотря на санкции, громкие заявления и обещания ввести эмбарго, 27 стран - членов Евросоюза ежедневно платят "Газпрому" $200 млн", - пишет газета, ссылаясь на расчеты профессора парижского Института политических исследований Тьерри Броса.
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21.05.2022 10:22 Відповісти
Гандони
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21.05.2022 10:23 Відповісти
Макрон звонив?
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21.05.2022 10:24 Відповісти
пробний шарік "а раптом"
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21.05.2022 10:29 Відповісти
то виходить, що німаки і макаронники тепер ворожі країни для *********? пукін ж казав, що на рублі заставить перейти 'недружелюбних' країн!
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21.05.2022 10:31 Відповісти
Так орки будут воевать еще долго,нам 40 млрд а Пидростану 400млрд. уже Европа заплатит до конца года!!С этим надо что то делать,или газопроводы подрывать или как то дипломатам продуктивнее работать.
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21.05.2022 10:32 Відповісти
Висновок -Україна залишається сам на сам з кацапами
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21.05.2022 10:37 Відповісти
Америка, все бритты, поляки, прибалты, скандинавы за нас, а это немало
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21.05.2022 13:26 Відповісти
это мало
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21.05.2022 15:44 Відповісти
Мене абсолютно не дивує це рішення. У гебні є товстелезна папка з компроматом на всіляких орбанів, шольців, меркельш, макронів, берлусконі та ін. хто багато років харчувався за рахунок "гуманітарки" від газпрому. Тому коли рашистів притиснули санкціями, у них запрацював план Б, який складається із матеріалів тієї самої папки.
Так само у гєбні є цікаві матеріали на агента "Буратіно" і його квартал95: корпоратіви у московських саунах, задоволення сексуальних фантазій рашинських олігархів у куршавелях чи на балі, приховування від українського оподаткування десятки мільйонів доларів та ще дуже багато чого. Так що не забувайте, якщо ze-команда дуже крупно просерає щось накопичить рашистів, знайте: хтось на лубянці задіяв план Б.
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21.05.2022 10:41 Відповісти
як у старі часи нацисти та фашисти поруч *** пересете
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21.05.2022 10:56 Відповісти
ПОЧАЛОСЯ
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21.05.2022 11:02 Відповісти
Випередили
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21.05.2022 13:16 Відповісти
вонючки безхребетные !!!
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21.05.2022 11:09 Відповісти
Так а що ви хотіли від енергетично залежних країн? Вони за Україну здихати не збираються от і все ....
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21.05.2022 11:21 Відповісти
********. Готовы сосать у нового недогитлера на еще не остывших украинских трупах. По хорошему, ЕС должно бы послать этих колаборантов военного преступника за русским военным кораблем.
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21.05.2022 11:42 Відповісти
И кто скажет что у пуйла не получаеться нагнуть старую евроклячу?)) Может не так как ему хотелось бы, но просчитал он их конкретно, это стоит признать. Если бы не фееричный тупизм старого плешивого маразматика все бы у него могло получиться
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21.05.2022 11:56 Відповісти
як були повіями (дєвачкамі па визаву) кремля, так ними й залишилися...
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21.05.2022 12:11 Відповісти
А що ми зробили за 8 років, є газова незалежнисть від параші? Поміркуйте...ми ж всі роки купували той газ по реверсу
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21.05.2022 12:12 Відповісти
Т.е. они такие же продажные популисты как и наши? ) это как это? Ой вэй, как интересно получается. А скока крику было про коррупцию и прочие евроценности. А теперь оказывается все тупо сводиться к баблу даже в у озабоченцев. Так на этом фоне любая диктатура есть норма. Вопрос толко в количестве бабла)) У мокселей все хотя бы честнее. Я начальник ты дурак, кто сильнее тот и прав. Все? Евросказки закончились. Мы входим в новую реальность. Добро пожаловать господа. В принципе примерно это и планировал сделать пуйло. Теперь я знаю как выглядел мир в году так 3-39 прошлого столетия. Ну с Богом тогда. Все ещё впереди и у нас и у них.
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21.05.2022 12:50 Відповісти
А ще місяць тому казали ось що: "

Німеччина і Франція не будуть платити за російських газ в рублях. Європейські країни вважають, що російська сторона повинна дотримуватися контрактів, в яких не прописана оплата в цій валюті. Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, інформує https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/notfallplan-bereits-aktiviert-drohender-gas-lieferungsstopp-gleich-spricht-wirtschaftsminister-habeck_id_76542514.html Die Welt .
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21.05.2022 12:44 Відповісти
Ну, все логічно. Німці жмоти за цент вдавляться, а італійці просто ********** ***** та його рабів.
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21.05.2022 13:20 Відповісти
От потвори, підстилки кремлівські
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21.05.2022 13:25 Відповісти
 
 