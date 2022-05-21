Італія та Німеччина дозволили розрахунок за російський газ у рублях, - Reuters
Італія й Німеччина дозволили компаніям відкривати рахунки в рублях для купівлі російського газу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це пише видання Reuters.
Джерела видання зазначають, що обидві країни повідомили компаніям, що вони можуть відкрити рахунки в рублях, щоб продовжувати купувати російський газ, не порушуючи санкцій проти Москви, після переговорів з Європейським Союзом.
Німецькі імпортери газу отримали від Берліну повідомлення про можливість відкривати рахунки в рублях для оплати російського газу без порушення санкцій.
Німеччина, як йдеться в повідомленні, вирішувала це питання в координації з ЄС. Італійський уряд, за даними джерела Reuters, також спілкувався з Європейською комісією і отримав роз’яснення щодо того, як легально купувати російський газ.
Офіційних повідомлень з цього питання від цих країн та ЄС ще не було.
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А ведь все знают к чему приводят переговоры с террористками
Но единственный прикол-что их не арестуешь и не заморозишь
Тон задал такой «большой друг Украины» как президент Франции Макрон. Но у него нашлись и сторонники в США. Основная атака ведется именно здесь. Причем, тот самый Ллойд Остин, которого у выше дважды процитировал, подвергается персональным атакам очень известных здесь, в Вашингтоне, политологов. Например, Дэвида Игнатиуса, колумниста The Washington Post. Я даже никогда не предполагал, что такие люди будут выступать с нужных Кремлю позиций, а вот надо же. Видимо, очень плохи дела у Москвы, что она свистает всех своих спящих агентов наверх. Вот эти люди не скрывают своей повестки дня. Они хотят помочь Москве реализовать ее последний из сценариев выхода из отчаянного положения - заставить Украину подписать какое-то мирное соглашение, оставляющее в руках агрессора некий кусок украинской территории. Какой кусок - это Москва еще готова будет торговаться. Сегодняшняя ее запросная позиция - она хочет оставить очевидно Крым, Луганскую, Донецкую и новозахваченную Херсонскую область.
...
Москва отчаянно хочет добиться переговоров, на которых Запад, по ее плану, заставит Украину подписать выгодное ей соглашение. Я думаю, что вот к этой позиции Макрона близки правительства Германии и Италии. Подобные мотивы их руководителей уже высказывали. Но в США им не удаться добиться изменения позиции американской администрации. Вспомните, какая внутренняя борьба была в администрации президента США. Между - с одной стороны - главой Госдепа США Энтони Блинкеным и Ллойдом Остиным, а с другой стороны - помощником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, таким типичным «путин ферштейнером». Он потерпел поражение, его не слышно и не видно. И вся эта кампания Москвы настроена на то, чтобы активизировать эту группу Салливана внутри администрации Байдена. Но настрой американского общества, Конгресса и большинства политикума таков, что могу твердо сказать - это им не удастся. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/5/21/468737/
почему???
а як Україні зброєю допомогти то треба кілька місяців подумати
лицемірство, якби в єс була війна і тисячі вбитих все рівно платили би своєму ворогу?
Об этом сообщает издание Libero Quotidiano.
"Для того чтобы усадить Путина за стол переговоров, нельзя делать заявления, которые я слышу со всех сторон, от Великобритании до НАТО и так далее. Мы должны прийти к миру как можно скорее, иначе разрушения и резня будут продолжаться.
Европа должна объединиться и сделать мирное предложение Путину и украинцам, пытаясь ЗАСТАВИТЬ КИЕВ ПРИНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ РОССИИ", - сказал он.
Более того, Берлускони заявил, что отправка "вооружений на Украину делает Италию соучастницей данного конфликта".
Аналитики Citigroup прогнозируют, что из-за резкого роста цен на газ в этом году РФ может получить от ЕС рекордные $100 млрд, что почти вдвое больше показателя 2021 года.
Об этом пишет французская газета https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/gaz-le-redoutable-piege-tendu-par-poutine-1407750 Les Echos.
Эта сумма вдвое больше, чем в прошлом году, когда цены "уже были высокими", и не учитывает доходы от другой энергетики, например нефти и угля, отмечает газета.
"Несмотря на санкции, громкие заявления и обещания ввести эмбарго, 27 стран - членов Евросоюза ежедневно платят "Газпрому" $200 млн", - пишет газета, ссылаясь на расчеты профессора парижского Института политических исследований Тьерри Броса.
Так само у гєбні є цікаві матеріали на агента "Буратіно" і його квартал95: корпоратіви у московських саунах, задоволення сексуальних фантазій рашинських олігархів у куршавелях чи на балі, приховування від українського оподаткування десятки мільйонів доларів та ще дуже багато чого. Так що не забувайте, якщо ze-команда дуже крупно просерає щось накопичить рашистів, знайте: хтось на лубянці задіяв план Б.
Німеччина і Франція не будуть платити за російських газ в рублях. Європейські країни вважають, що російська сторона повинна дотримуватися контрактів, в яких не прописана оплата в цій валюті. Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, інформує https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/notfallplan-bereits-aktiviert-drohender-gas-lieferungsstopp-gleich-spricht-wirtschaftsminister-habeck_id_76542514.html Die Welt .