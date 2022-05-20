УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9859 відвідувачів онлайн
Новини
8 213 27

Російський "Газпром" зупиняє поставки газу до Фінляндії з 21 травня

газ,рф

Російський Газпром повідомив фінську Gasum про припинення постачання газу з 7:00 суботи, 21 травня – раніше компанія відмовилася платити за блакитне паливо рублями на вимогу Кремля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на сайт компанії.

"Імпорт природного газу з Росії за контрактом на постачання Gasum буде припинено в суботу, 21 травня о 07.00", – пише компанія. Відповідне повідомлення від "дочки" Газпрому, "Газпром експорту", компанія отримала вдень у п’ятницю.

"Починаючи з завтра [21 травня] та протягом майбутнього літнього сезону, Gasum буде постачати природний газ своїм споживачам з інших джерел через трубопровід Balticconnector [який з'єднує Фінляндію та Естонію]", – заявили у компанії.

Також читайте: Туреччина не може розірвати стосунки з РФ та відмовитися від російського газу, - Ердоган

Генеральний директор Gasum Міка Вільянен заявив, що "дуже прикро", що поставки за контрактом припиняються, але компанія була готова до такого сценарію і за умови, що не буде збоїв у газотранспортній мережі, зможе забезпечити всіх споживачів газом у найближчі місяці.

Раніше компанія відмовилася платити за російський газ рублями, чим відкинула новий кремлівський механізм.

Таким чином Фінляндія приєдналася до Польщі та Болгарії, поставки газу яким Росія вимкнула ще у квітні з тієї ж причини – неоплати в рублях.

газ (10406) росія (64923) Фінляндія (1296)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
Фіни,висилайте всіх кацапів нафуй назад до скрєп
показати весь коментар
20.05.2022 14:30
+20
я ставлю в цій боротьбі на Фінляндію
фіни люди помірковані, продумають як за літо перейти на альтернативні джерела енергії
а газпром має задовгий поводок, на ньому і удавиться
показати весь коментар
20.05.2022 14:30
+17
Ай молодца, рабссеюшка. Получите иск в международный арбитраж за нарушение условий контракта. Тупин на то и тупин. Нет более эффективного могильщика рабссейского народа.
показати весь коментар
20.05.2022 14:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фіни,висилайте всіх кацапів нафуй назад до скрєп
показати весь коментар
20.05.2022 14:30 Відповісти
я ставлю в цій боротьбі на Фінляндію
фіни люди помірковані, продумають як за літо перейти на альтернативні джерела енергії
а газпром має задовгий поводок, на ньому і удавиться
показати весь коментар
20.05.2022 14:30 Відповісти
Пора уже рашку отправит в каменный век с газом и нефтью и дать другим странам развивать энергетическую промышленность.
показати весь коментар
20.05.2022 14:31 Відповісти
Ай молодца, рабссеюшка. Получите иск в международный арбитраж за нарушение условий контракта. Тупин на то и тупин. Нет более эффективного могильщика рабссейского народа.
показати весь коментар
20.05.2022 14:32 Відповісти
а отот вентиль, шо на фото - пригласить Эр(ху)йдогана прикрутить...
показати весь коментар
20.05.2022 14:32 Відповісти
Все було розраховано. Не переживайте. Це, щоб підняти невдоволення.
показати весь коментар
20.05.2022 14:38 Відповісти
Норвегія аплодує. І до зутрчі в судах, грязьпром.
показати весь коментар
20.05.2022 14:38 Відповісти
Стоячи.
показати весь коментар
20.05.2022 14:40 Відповісти
Ембарго на кцпський газ вводиться швидше, ніж всі очікували. І вводять його самі кцп - чемпіони по стрільбі собі в ногу.
показати весь коментар
20.05.2022 14:41 Відповісти
МХО, запоребрик этим стреляет себе в ногу. Я читал, что Финляндия нав 100% зависела от запоребриковского газа, а это для запоребрика - живая валюта, которой теперь не будет.
показати весь коментар
20.05.2022 14:42 Відповісти
Цікаво, якщо 3м країнам кацапи відключають газ за незгоду платити *******, то виходить що інші погодилися на кацапську вимогу?
показати весь коментар
20.05.2022 14:46 Відповісти
Ні. Тут як з вступом в НАТО: Україна збиралася вступити в погане НАТО, яке загрожує рассєюшці, а Фінляндія і Швеція вступають в інше НАТО, хороше і безпечне. Так і тут: Польщі і Фінляндії треба платити рублями, а Німеччині і Австрії можна платити в Євро, кцп самі обміняють на рублі і будуть вважати, що оплата пройшла в рублях.
показати весь коментар
20.05.2022 14:50 Відповісти
скоро будуть їсти газ пити газ і взагалі-буде повний керогаз
показати весь коментар
20.05.2022 14:50 Відповісти
Знову ванька-дурачок вистрілив собі у ногу
показати весь коментар
20.05.2022 14:51 Відповісти
******* никто платить не хочет
показати весь коментар
20.05.2022 14:52 Відповісти
Не в бюджет, а в финансовую систему, в бюджет поступят налоги и сборы с этих 1,7-1,9 ярдов.
показати весь коментар
20.05.2022 15:31 Відповісти
На черном рынке курс 120+
показати весь коментар
20.05.2022 19:05 Відповісти
пу планомірно веде рф у самоізоляцію. Так як і передбачав. Тому йому пофіг на усі суди.
І так, не розраховуйте, що скоро помре. Не помре. Сам не помре.
показати весь коментар
20.05.2022 14:58 Відповісти
Ашотакоє? Шо случілося?
показати весь коментар
20.05.2022 14:59 Відповісти
Мстя моя будєт страшна!
показати весь коментар
20.05.2022 15:01 Відповісти
Мають звернутися до арбітражу, у зв'язку з порушенням умов контракту.
показати весь коментар
20.05.2022 15:34 Відповісти
испугали ежа...)))
показати весь коментар
20.05.2022 15:48 Відповісти
то всім подавати до суду на порушення контракту і відсуджувати москальску власність
показати весь коментар
20.05.2022 16:10 Відповісти
Абиделся.
показати весь коментар
20.05.2022 18:14 Відповісти
Рашка сама себе по ногам стреляет) излишки газа куда?)будут греть атмосферу? Дебилы-с
показати весь коментар
20.05.2022 19:04 Відповісти
в ответ разрыв дипотношений с поганой ********** и высылкой всех её дипломатов шпионов!
показати весь коментар
20.05.2022 21:18 Відповісти
 
 