Російський "Газпром" зупиняє поставки газу до Фінляндії з 21 травня

Російський Газпром повідомив фінську Gasum про припинення постачання газу з 7:00 суботи, 21 травня – раніше компанія відмовилася платити за блакитне паливо рублями на вимогу Кремля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на сайт компанії.

"Імпорт природного газу з Росії за контрактом на постачання Gasum буде припинено в суботу, 21 травня о 07.00", – пише компанія. Відповідне повідомлення від "дочки" Газпрому, "Газпром експорту", компанія отримала вдень у п’ятницю.

"Починаючи з завтра [21 травня] та протягом майбутнього літнього сезону, Gasum буде постачати природний газ своїм споживачам з інших джерел через трубопровід Balticconnector [який з'єднує Фінляндію та Естонію]", – заявили у компанії.

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Генеральний директор Gasum Міка Вільянен заявив, що "дуже прикро", що поставки за контрактом припиняються, але компанія була готова до такого сценарію і за умови, що не буде збоїв у газотранспортній мережі, зможе забезпечити всіх споживачів газом у найближчі місяці.

Раніше компанія відмовилася платити за російський газ рублями, чим відкинула новий кремлівський механізм.

Таким чином Фінляндія приєдналася до Польщі та Болгарії, поставки газу яким Росія вимкнула ще у квітні з тієї ж причини – неоплати в рублях.