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Новости
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Российский "Газпром" останавливает поставки газа в Финляндию с 21 мая

газ,рф

Российский Газпром сообщил финской Gasum о прекращении поставок газа с 7:00 субботы, 21 мая – ранее компания отказалась платить за голубое топливо рублями по требованию Кремля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на сайт компании.

"Импорт природного газа из России по контракту на поставку Gasum будет прекращен в субботу, 21 мая в 07.00", – пишет компания. Соответствующее сообщение от "дочки" "Газпрома", "Газпром экспорта", компания получила днем в пятницу.

"Начиная с завтрашнего дня [21 мая] и в течение предстоящего летнего сезона, Gasum будет поставлять природный газ своим потребителям из других источников через трубопровод Balticconnector [соединяющий Финляндию и Эстонию]", – заявили в компании.

Читайте: Турция не может расторгнуть отношения с РФ и отказаться от российского газа, - Эрдоган

Генеральный директор Gasum Мика Вильянен заявил, что "очень досадно", что поставки по контракту прекращаются, но компания была готова к такому сценарию и при условии, что не будет сбоев в газотранспортной сети, сможет обеспечить всех потребителей газом в ближайшие месяцы.

Ранее компания отказалась платить за российский газ рублями, чем отвергла новый кремлевский механизм.

Таким образом, Финляндия присоединилась к Польше и Болгарии, поставки газа которым Россия выключила еще в апреле по той же причине – неоплате в рублях.

Газ (10223) россия (95361) Финляндия (955)


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Топ комментарии
+31
Фіни,висилайте всіх кацапів нафуй назад до скрєп
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20.05.2022 14:30
+20
я ставлю в цій боротьбі на Фінляндію
фіни люди помірковані, продумають як за літо перейти на альтернативні джерела енергії
а газпром має задовгий поводок, на ньому і удавиться
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20.05.2022 14:30
+17
Ай молодца, рабссеюшка. Получите иск в международный арбитраж за нарушение условий контракта. Тупин на то и тупин. Нет более эффективного могильщика рабссейского народа.
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20.05.2022 14:32
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Фіни,висилайте всіх кацапів нафуй назад до скрєп
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20.05.2022 14:30 Ответить
я ставлю в цій боротьбі на Фінляндію
фіни люди помірковані, продумають як за літо перейти на альтернативні джерела енергії
а газпром має задовгий поводок, на ньому і удавиться
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20.05.2022 14:30 Ответить
Пора уже рашку отправит в каменный век с газом и нефтью и дать другим странам развивать энергетическую промышленность.
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20.05.2022 14:31 Ответить
Ай молодца, рабссеюшка. Получите иск в международный арбитраж за нарушение условий контракта. Тупин на то и тупин. Нет более эффективного могильщика рабссейского народа.
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20.05.2022 14:32 Ответить
а отот вентиль, шо на фото - пригласить Эр(ху)йдогана прикрутить...
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20.05.2022 14:32 Ответить
Все було розраховано. Не переживайте. Це, щоб підняти невдоволення.
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20.05.2022 14:38 Ответить
Норвегія аплодує. І до зутрчі в судах, грязьпром.
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20.05.2022 14:38 Ответить
Стоячи.
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20.05.2022 14:40 Ответить
Ембарго на кцпський газ вводиться швидше, ніж всі очікували. І вводять його самі кцп - чемпіони по стрільбі собі в ногу.
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20.05.2022 14:41 Ответить
МХО, запоребрик этим стреляет себе в ногу. Я читал, что Финляндия нав 100% зависела от запоребриковского газа, а это для запоребрика - живая валюта, которой теперь не будет.
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20.05.2022 14:42 Ответить
Цікаво, якщо 3м країнам кацапи відключають газ за незгоду платити *******, то виходить що інші погодилися на кацапську вимогу?
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20.05.2022 14:46 Ответить
Ні. Тут як з вступом в НАТО: Україна збиралася вступити в погане НАТО, яке загрожує рассєюшці, а Фінляндія і Швеція вступають в інше НАТО, хороше і безпечне. Так і тут: Польщі і Фінляндії треба платити рублями, а Німеччині і Австрії можна платити в Євро, кцп самі обміняють на рублі і будуть вважати, що оплата пройшла в рублях.
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20.05.2022 14:50 Ответить
скоро будуть їсти газ пити газ і взагалі-буде повний керогаз
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20.05.2022 14:50 Ответить
Знову ванька-дурачок вистрілив собі у ногу
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20.05.2022 14:51 Ответить
******* никто платить не хочет
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20.05.2022 14:52 Ответить
Не в бюджет, а в финансовую систему, в бюджет поступят налоги и сборы с этих 1,7-1,9 ярдов.
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20.05.2022 15:31 Ответить
На черном рынке курс 120+
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20.05.2022 19:05 Ответить
пу планомірно веде рф у самоізоляцію. Так як і передбачав. Тому йому пофіг на усі суди.
І так, не розраховуйте, що скоро помре. Не помре. Сам не помре.
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20.05.2022 14:58 Ответить
Ашотакоє? Шо случілося?
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20.05.2022 14:59 Ответить
Мстя моя будєт страшна!
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20.05.2022 15:01 Ответить
Мають звернутися до арбітражу, у зв'язку з порушенням умов контракту.
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20.05.2022 15:34 Ответить
испугали ежа...)))
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20.05.2022 15:48 Ответить
то всім подавати до суду на порушення контракту і відсуджувати москальску власність
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20.05.2022 16:10 Ответить
Абиделся.
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20.05.2022 18:14 Ответить
Рашка сама себе по ногам стреляет) излишки газа куда?)будут греть атмосферу? Дебилы-с
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20.05.2022 19:04 Ответить
в ответ разрыв дипотношений с поганой ********** и высылкой всех её дипломатов шпионов!
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20.05.2022 21:18 Ответить
 
 