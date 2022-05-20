Российский "Газпром" останавливает поставки газа в Финляндию с 21 мая

Российский Газпром сообщил финской Gasum о прекращении поставок газа с 7:00 субботы, 21 мая – ранее компания отказалась платить за голубое топливо рублями по требованию Кремля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на сайт компании.

"Импорт природного газа из России по контракту на поставку Gasum будет прекращен в субботу, 21 мая в 07.00", – пишет компания. Соответствующее сообщение от "дочки" "Газпрома", "Газпром экспорта", компания получила днем в пятницу.

"Начиная с завтрашнего дня [21 мая] и в течение предстоящего летнего сезона, Gasum будет поставлять природный газ своим потребителям из других источников через трубопровод Balticconnector [соединяющий Финляндию и Эстонию]", – заявили в компании.

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Генеральный директор Gasum Мика Вильянен заявил, что "очень досадно", что поставки по контракту прекращаются, но компания была готова к такому сценарию и при условии, что не будет сбоев в газотранспортной сети, сможет обеспечить всех потребителей газом в ближайшие месяцы.

Ранее компания отказалась платить за российский газ рублями, чем отвергла новый кремлевский механизм.

Таким образом, Финляндия присоединилась к Польше и Болгарии, поставки газа которым Россия выключила еще в апреле по той же причине – неоплате в рублях.