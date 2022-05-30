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Новини За кордоном
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Росія може припинити постачати газ Данії, яка відкинула ультиматум "Газпрому"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газ

Данія може стати наступною країною Євросоюзу, якій російський монополіст "Газпром" припинить постачання, оскільки її найбільша компанія відмовилася виконати вимогу РФ щодо оплати у рублях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням Bloomberg.

У компанії Orsted A/S сьогодні повідомили, що можливе припинення постачання, і якщо це станеться - газові потреби можна буде поповнити з альтернативних джерел.

"Є ризик, що "Газпром експорт" припинить постачати газ Orsted", - сказано в заяві.

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Крайня дата для здійснення оплати настане у вівторок 31 травня. Компанія наголосила, що й надалі розраховуватиметься з "Газпромом" у євро. 

Тому Данія може стати четвертою країною ЄС, яка втратить поставки від "Газпрому" через відмову платити у рублях.

Як повідомлялося, "Газпром" на таких підставах уже припинив постачати газ трьом членам ЄС - Польщі, Болгарії та Фінляндії.
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Топ коментарі
+7
" Газы Путина" Семён Скрепецкий
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30.05.2022 15:58
+6
Помста за гарпуни,************.
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30.05.2022 15:57
+5
Господи, допоможи, щоб "параша" задихнулась своїм клятим газом!!!
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30.05.2022 15:59
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А Норвегии? Кацапы такие дешевки никчемные.
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30.05.2022 15:53 Відповісти
Неонацистська рашен не знає що робити від злоби!
Та Норвегія ж рядом й даньці з норвежцями швидко
домовляться,я в цьому впевнен! Знайшли, бачите,
кого страшити своїм голожопієм та рукожопієм!
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30.05.2022 17:22 Відповісти
Помста за гарпуни,************.
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30.05.2022 15:57 Відповісти
Та якось пох ..й на ту запоребрікову область.
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30.05.2022 15:58 Відповісти
" Газы Путина" Семён Скрепецкий
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30.05.2022 15:58 Відповісти
Господи, допоможи, щоб "параша" задихнулась своїм клятим газом!!!
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30.05.2022 15:59 Відповісти
Німеччина заморозила активи олігархів московії та інших осіб із списку санкцій ЄС на суму близько 143 мільйонів євро

Про це повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на міністерство фінансів Німеччини.
https://t.me/operativnoZSU/26558
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30.05.2022 16:01 Відповісти
Загострення параноїдної шизофренії прогресує !!!))
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30.05.2022 16:02 Відповісти
європа так розповідає що дотримуються законів а з одностороннім порушенням контракту парашею нічого не роблять
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30.05.2022 16:04 Відповісти
а саудівський аравіі не будуть продавати нафту!!! от так!!! а катару-газ!!!
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30.05.2022 16:06 Відповісти
Люди, акститесь!! Параша, в который раз уже пытается напугать своими газом - типа не дадим , закроем, и т.д.!! И думает что все на этот бред ведутся, и прямо как за боятся ну прямо ******!!! Только немного забывают что своим лапеногим они могут втереть всякую дичь, типа мы такие ваще крутые, всех накажем и ваще!!! Тока эта шняга не канает с цивилизованным миром. Договора на постаку газа, нефти и т.д. заключается на уровне государств. И любая попытка прокинуть европейцев вызовет только подачу в суд!!! И суд будет не парашский, там такие санкции наложат что сраный "газьпром" газ поставлять будет за бесплатно что бы откупится!!! А языком трепать можно что угодно!! Слова к "делу" не пришьешь!!!
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30.05.2022 16:11 Відповісти
Россия играет в любимую игру - газовый шантаж. Мы этим страдаем с 97 года.
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30.05.2022 16:25 Відповісти
А от мені цікаво: ті краіни, що й досі отримують газ з роісі оплачують його в рублях? Ну, наприклад, Германія? Тоді яка ціна їхнього піздєжу про розрахунки тільки в Євро? Хтось тут бреше
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30.05.2022 17:43 Відповісти
 
 