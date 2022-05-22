Малоймовірно, що Путін перекриє газ великим країнам ЄС, - віцепрезидент Єврокомісії Тіммерманс
Президент Росії Володимир Путін навряд чи перекриє поставки газу великим країнам Європейського союзу. Зокрема, Нідерландам, Німеччині та Італії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nos.
На думку віцепрезидента Єврокомісії Франса Тіммерманса, на сьогодні мало шансів на те, що Росія повністю перекриє поставки.
"Малоймовірно, що президент Росії Путін перекриє газовий кран Нідерландам або таким великим країнам, як Італія або Німеччина. Тому що цим він сильно собі зашкодить", - зазначив він.
Він підкреслив, що Путін в основному чинить тиск на дрібних покупців.
"Він волів би зберегти на своїй стороні великих гравців, тому що це практично єдине джерело доходу, яке у нього залишилося", - додав Тіммерманс.
Як повідомлялося, напередодні РФ припинила постачання газу до Фінляндії після того, як фінські компанії відмовилися відкривати рублеві рахунки для оплати за новими умовами. Ще раніше всупереч діючим контрактам поставки газу припинилися до Польщі та Болгарії.
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Знаєте, ці пропозиції від італійських політиків - це результат роботи радників ОП.
Так звані консультанти ОП тепер більше часу проводять в Італії ніж в Україні (можливо пов'язано з перебуванням дружини Зе тут)
А приватні телеканали (їм , каналам, за це , впевнена, платять великі гроші) навперебій демонструють інтерв'ю міністра Ткаченка, Арахамії, Подоляка, Олександра Роднянського (знаєте такого продюсера з 1+1?), де ті багато говорять від імені України.
І головною є думка про завершення війни саме на умовах поступитись раші.
Першу умову вони називають відмову від НАТО (уявляєте?), потім пропонують стіл переговорів з путлєром і Зеленським , демілітаризацію (зменшення ЗСУ та певного виду озброєнь) і денаціфікацію (лояльність до російськомовних ЗМІ на території України, про велику російську культуру, яку треба зберегти і розвивати , про російську мову в школах (бо схід говорить російською і захисники теж).
На каналах MEDIASET (власник Берлусконі) багато уваги консультантам з ОП, особливо Роднянському . А на каналі La7, теж приватному, вже демонстрували отой ганебний фільм "Слуга народу", возвеличуючи Зе.
Хоча серед італійських глядачів цей фільм викликає лише негативні коментарі.
Чуючи ці наративи, італійська влада їх озвучує.
Американське видання видало редакторську статтю про начебто неможливість звільнити захопленні території військовим шляхом. А отже, як би гарно не воювала Україна, але рано чи пізно треба буде приймати важке рішення. Приймати його будуть, звичайно, українці самі, але ж...
Будемо відверті, західні журналісти не знають про росіян практично нічого. Так само, як і про українців. Максимум - це їх возили в якийсь алкотур до Москви, де вони брали участь в якійсь панельній дискусії з політологами. Далі канапки-*****-кокс-матрьошка-сувеніри і довга дорога додому. Ось і все.
Більшість так званих совєтологів чи знавців росії - це колишні фанати російської літератури, що вже натякає на їх розумову та психологічну неврівноваженість. Розуміння місцевих звичаїв та взагалі того, що відбувається на місці, - мінімальне. З кабінету у якомусь регіональному американському чи європейському університеті чи сінк-тенку можна пафосно писати чергову книгу про путіна, російську армію чи росіян.
Але вітаю: ці люди ніфіга не знають про те, про що намагаються писати. Та на заводі працювати важче, тому Східною Європою бігають табуни совєтологів, борців з нашою корупцією чи будівельників відкритого суспільства. На що гранти дадуть, те і збудуємо.
Саме тому ці люди аж ніфіга не зрозуміли ні після першого Майдану студентів у 1990-х, ні після першого відомого на Заході Майдану 2004-го. Навіть у 2014-му не допомогло. Лютий 2022 теж нічому не навчив - ці люди живуть далеко, мов(и) не знають.
Більшості цих експертів та журналістів легше жити в світі, який вони собі в мізках намалювали. Це їх зона комфорту, де росіяни - це щось з незрозумілою душею, а не просто відсталі фанатичні нащадки совєтів. Для більшості світу ще не дійшло, що світ може прожити без росії.
Важко звикати до нової реальності, але вона наздожене навіть цих авторів статті у NYTimes. Світ буде жити без росії та росіян, які знову стануть мирними бурятами, татарами, інгушами і т.п. А з Воронезькою республікою ми вже якось домовимось про 50-100 кілометрову демілітарізовану зону вглиб колишньої російської території.
Самозвані інтелектуали, робітники культури та мас-медіа важко звикатимуть до нового світового порядку, в якому стане очевидно, що Україна може перемогти росіян. Діар колегз, краще вчіть нові для себе слова - стугна, Азов, нептун, квітник замість калашніков-бабушка-жуков...
Він буде робити все так щоб у німців та італійців голова захилялась..
Сто грн. дадите?
Какие тута усе вумные