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Малоймовірно, що Путін перекриє газ великим країнам ЄС, - віцепрезидент Єврокомісії Тіммерманс

газ,рф

Президент Росії Володимир Путін навряд чи перекриє поставки газу великим країнам Європейського союзу. Зокрема, Нідерландам, Німеччині та Італії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nos.

На думку віцепрезидента Єврокомісії Франса Тіммерманса, на сьогодні мало шансів на те, що Росія повністю перекриє поставки.

"Малоймовірно, що президент Росії Путін перекриє газовий кран Нідерландам або таким великим країнам, як Італія або Німеччина. Тому що цим він сильно собі зашкодить", - зазначив він.

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Він підкреслив, що Путін в основному чинить тиск на дрібних покупців.

"Він волів би зберегти на своїй стороні великих гравців, тому що це практично єдине джерело доходу, яке у нього залишилося", - додав Тіммерманс.

Як повідомлялося, напередодні РФ припинила постачання газу до Фінляндії після того, як фінські компанії відмовилися відкривати рублеві рахунки для оплати за новими умовами. Ще раніше всупереч діючим контрактам поставки газу припинилися до Польщі та Болгарії

Автор: 

газ (10410) Газпром (3386) росія (64969)


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Топ коментарі
+20
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22.05.2022 18:09
+19
NYTimes

Американське видання видало редакторську статтю про начебто неможливість звільнити захопленні території військовим шляхом. А отже, як би гарно не воювала Україна, але рано чи пізно треба буде приймати важке рішення. Приймати його будуть, звичайно, українці самі, але ж...

Будемо відверті, західні журналісти не знають про росіян практично нічого. Так само, як і про українців. Максимум - це їх возили в якийсь алкотур до Москви, де вони брали участь в якійсь панельній дискусії з політологами. Далі канапки-*****-кокс-матрьошка-сувеніри і довга дорога додому. Ось і все.
Більшість так званих совєтологів чи знавців росії - це колишні фанати російської літератури, що вже натякає на їх розумову та психологічну неврівноваженість. Розуміння місцевих звичаїв та взагалі того, що відбувається на місці, - мінімальне. З кабінету у якомусь регіональному американському чи європейському університеті чи сінк-тенку можна пафосно писати чергову книгу про путіна, російську армію чи росіян.

Але вітаю: ці люди ніфіга не знають про те, про що намагаються писати. Та на заводі працювати важче, тому Східною Європою бігають табуни совєтологів, борців з нашою корупцією чи будівельників відкритого суспільства. На що гранти дадуть, те і збудуємо.
Саме тому ці люди аж ніфіга не зрозуміли ні після першого Майдану студентів у 1990-х, ні після першого відомого на Заході Майдану 2004-го. Навіть у 2014-му не допомогло. Лютий 2022 теж нічому не навчив - ці люди живуть далеко, мов(и) не знають.

Більшості цих експертів та журналістів легше жити в світі, який вони собі в мізках намалювали. Це їх зона комфорту, де росіяни - це щось з незрозумілою душею, а не просто відсталі фанатичні нащадки совєтів. Для більшості світу ще не дійшло, що світ може прожити без росії.

Важко звикати до нової реальності, але вона наздожене навіть цих авторів статті у NYTimes. Світ буде жити без росії та росіян, які знову стануть мирними бурятами, татарами, інгушами і т.п. А з Воронезькою республікою ми вже якось домовимось про 50-100 кілометрову демілітарізовану зону вглиб колишньої російської території.

Самозвані інтелектуали, робітники культури та мас-медіа важко звикатимуть до нового світового порядку, в якому стане очевидно, що Україна може перемогти росіян. Діар колегз, краще вчіть нові для себе слова - стугна, Азов, нептун, квітник замість калашніков-бабушка-жуков...
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22.05.2022 18:10
+12
Сергій Авдєєв

Знаєте, ці пропозиції від італійських політиків - це результат роботи радників ОП.

Так звані консультанти ОП тепер більше часу проводять в Італії ніж в Україні (можливо пов'язано з перебуванням дружини Зе тут)

А приватні телеканали (їм , каналам, за це , впевнена, платять великі гроші) навперебій демонструють інтерв'ю міністра Ткаченка, Арахамії, Подоляка, Олександра Роднянського (знаєте такого продюсера з 1+1?), де ті багато говорять від імені України.

І головною є думка про завершення війни саме на умовах поступитись раші.

Першу умову вони називають відмову від НАТО (уявляєте?), потім пропонують стіл переговорів з путлєром і Зеленським , демілітаризацію (зменшення ЗСУ та певного виду озброєнь) і денаціфікацію (лояльність до російськомовних ЗМІ на території України, про велику російську культуру, яку треба зберегти і розвивати , про російську мову в школах (бо схід говорить російською і захисники теж).

На каналах MEDIASET (власник Берлусконі) багато уваги консультантам з ОП, особливо Роднянському . А на каналі La7, теж приватному, вже демонстрували отой ганебний фільм "Слуга народу", возвеличуючи Зе.

Хоча серед італійських глядачів цей фільм викликає лише негативні коментарі.

Чуючи ці наративи, італійська влада їх озвучує.
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22.05.2022 18:37
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Тим часом Байден https://preview.redd.it/uk2cejl980191.gif?format=mp4&s=ce0ca2d27dcad3369809063515e6b3e418c21715
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22.05.2022 18:07 Відповісти
если бы ***** хотел, он бы давно мог это сделать. Но этим он подпишет себе смертный приговор. И оно это понимает
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22.05.2022 18:09 Відповісти
одна шарага - говноленд, франция, германия, италия.
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22.05.2022 18:09 Відповісти
Сергій Авдєєв

Знаєте, ці пропозиції від італійських політиків - це результат роботи радників ОП.

Так звані консультанти ОП тепер більше часу проводять в Італії ніж в Україні (можливо пов'язано з перебуванням дружини Зе тут)

А приватні телеканали (їм , каналам, за це , впевнена, платять великі гроші) навперебій демонструють інтерв'ю міністра Ткаченка, Арахамії, Подоляка, Олександра Роднянського (знаєте такого продюсера з 1+1?), де ті багато говорять від імені України.

І головною є думка про завершення війни саме на умовах поступитись раші.

Першу умову вони називають відмову від НАТО (уявляєте?), потім пропонують стіл переговорів з путлєром і Зеленським , демілітаризацію (зменшення ЗСУ та певного виду озброєнь) і денаціфікацію (лояльність до російськомовних ЗМІ на території України, про велику російську культуру, яку треба зберегти і розвивати , про російську мову в школах (бо схід говорить російською і захисники теж).

На каналах MEDIASET (власник Берлусконі) багато уваги консультантам з ОП, особливо Роднянському . А на каналі La7, теж приватному, вже демонстрували отой ганебний фільм "Слуга народу", возвеличуючи Зе.

Хоча серед італійських глядачів цей фільм викликає лише негативні коментарі.

Чуючи ці наративи, італійська влада їх озвучує.
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22.05.2022 18:37 Відповісти
Не вся італійська влада їх підтримує. Це говорять саме ті, хто проти всього і всіх - ну ті що завжди незгодні з усім. Решта політиків засуджують ці пропозиції. Тобто, це Салвіні і КО. Їм головне все покритикувати і всі осудити. І у нас такі є .
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22.05.2022 22:16 Відповісти
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22.05.2022 18:09 Відповісти
Звісно не перекриє, якщо німці з італійцями газ за рублі брати будуть...
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22.05.2022 18:10 Відповісти
А Украина не рубли берет за прокачку?
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22.05.2022 19:12 Відповісти
так они уже и берут за рубли
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22.05.2022 22:00 Відповісти
NYTimes

Американське видання видало редакторську статтю про начебто неможливість звільнити захопленні території військовим шляхом. А отже, як би гарно не воювала Україна, але рано чи пізно треба буде приймати важке рішення. Приймати його будуть, звичайно, українці самі, але ж...

Будемо відверті, західні журналісти не знають про росіян практично нічого. Так само, як і про українців. Максимум - це їх возили в якийсь алкотур до Москви, де вони брали участь в якійсь панельній дискусії з політологами. Далі канапки-*****-кокс-матрьошка-сувеніри і довга дорога додому. Ось і все.
Більшість так званих совєтологів чи знавців росії - це колишні фанати російської літератури, що вже натякає на їх розумову та психологічну неврівноваженість. Розуміння місцевих звичаїв та взагалі того, що відбувається на місці, - мінімальне. З кабінету у якомусь регіональному американському чи європейському університеті чи сінк-тенку можна пафосно писати чергову книгу про путіна, російську армію чи росіян.

Але вітаю: ці люди ніфіга не знають про те, про що намагаються писати. Та на заводі працювати важче, тому Східною Європою бігають табуни совєтологів, борців з нашою корупцією чи будівельників відкритого суспільства. На що гранти дадуть, те і збудуємо.
Саме тому ці люди аж ніфіга не зрозуміли ні після першого Майдану студентів у 1990-х, ні після першого відомого на Заході Майдану 2004-го. Навіть у 2014-му не допомогло. Лютий 2022 теж нічому не навчив - ці люди живуть далеко, мов(и) не знають.

Більшості цих експертів та журналістів легше жити в світі, який вони собі в мізках намалювали. Це їх зона комфорту, де росіяни - це щось з незрозумілою душею, а не просто відсталі фанатичні нащадки совєтів. Для більшості світу ще не дійшло, що світ може прожити без росії.

Важко звикати до нової реальності, але вона наздожене навіть цих авторів статті у NYTimes. Світ буде жити без росії та росіян, які знову стануть мирними бурятами, татарами, інгушами і т.п. А з Воронезькою республікою ми вже якось домовимось про 50-100 кілометрову демілітарізовану зону вглиб колишньої російської території.

Самозвані інтелектуали, робітники культури та мас-медіа важко звикатимуть до нового світового порядку, в якому стане очевидно, що Україна може перемогти росіян. Діар колегз, краще вчіть нові для себе слова - стугна, Азов, нептун, квітник замість калашніков-бабушка-жуков...
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22.05.2022 18:10 Відповісти
Захоплені території ми дійсно ніяким шляхом вже не звільнемо і справа не у обізнаності американських журналістів, а у історії, яка свідчить про те що де расєя зайшла, водтам вже ніколи не виходить
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22.05.2022 20:16 Відповісти
Стройте трубы вместе все и Украина и вся ЕС и США и весь Запад в Арабские страны, чтобы покупать там газ дешевый ибо его добыча дешевле, чем в России.
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22.05.2022 18:16 Відповісти
У нас самих газа хватит обеспечивать всю Европу. Н никаких трубопроводов строить не нужно. Европа сейчас переходит на сланцевый газ из США, украинский будет намного дешевле.
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22.05.2022 18:28 Відповісти
Буде холодна зима і обов'язково перекриє
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22.05.2022 18:17 Відповісти
Если доживет до зимы.
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22.05.2022 18:21 Відповісти
Надіюся
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22.05.2022 18:46 Відповісти
Ваші слова - Богу у вуха...
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22.05.2022 19:01 Відповісти
висловлювання"маловєроятно" для Фуйла не підходить
Він буде робити все так щоб у німців та італійців голова захилялась..
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22.05.2022 18:25 Відповісти
Очень мощный геополитический прогноз. Может и не перекроет. А может и перекроет. И это имея тысячи разных разведывательных и аналитических контор. Ни черта Европа не готова к текущим вызовам.
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22.05.2022 18:25 Відповісти
Пускай перекрывает. Я готов переплачивать за газ, за энергоносители, если это поможет Украине победить московитских выродков-сатанистов и уродов руССо-фашистских.
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22.05.2022 18:27 Відповісти
Сколько вы готовы платить за бензин для приближения победы?
Сто грн. дадите?
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22.05.2022 18:36 Відповісти
Лично я уже далеко не молодой, но готов поставить свое авто в гараж и ездить в метро или наземным до конца своих дней ради того, чтобы ***** и ешо шоблу вместе с орками быстрее утилизировали, да и саму ********* тоже на множество, по крайней мере на десяток государств разделили.
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22.05.2022 19:05 Відповісти
Дамо!!! аби бути якнай далі від вас, расєйські нацисти...
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22.05.2022 20:19 Відповісти
За сколько будет построен трубопровод с Арабских стран до ЕС? Арабский газ и нефть дешевле намного ибо добывать легче, чем в России. Нужно каждой стране взять по участку и за месяцы можно проложить все!
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22.05.2022 18:34 Відповісти
Якшо до будови буде залучена Італія, то декілька десятиліть, і то потім італійці скажуть, що їм грошей забракло. Тут усе так іде, і все так будується.
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22.05.2022 22:13 Відповісти
Да не перекроет путлер ничего. Великий гопник из питерской подворотни только понты лохам толкать умеет. У нас один такой янелох, заглядывающий путлеру в глаза, и завелся благодаря дебильным любителям мира с рабссеей.
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22.05.2022 18:37 Відповісти
Надо конфисковать все хранилища и трубы Параши и заполнить их за лето газом из других источников. А когда осенью Параша приползёт со своим газом, предложить им закачать его себе в дупу.
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22.05.2022 18:45 Відповісти
Шольц на це здатен?)))
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22.05.2022 20:22 Відповісти
Он еще нападет на этих амеб европейских. А газ-то, нет, не перекроет. Будет спонсировать их же деньгами войну против них.🤣
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22.05.2022 18:46 Відповісти
Німеччина та Італія дозволили компаніям відкривати рахунки в рублях для оплати газу з РФ, - Reuters Джерело: https://biz.censor.net/n3342848
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22.05.2022 18:48 Відповісти
"Гроші не пахнуть",- сказав колись римський імператор Веспасіан. І до цього часу абсолютно нічого не змінилось.
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22.05.2022 18:48 Відповісти
Говорите маловероятно, значит точно сделает
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22.05.2022 19:02 Відповісти
Арабские страны,это не там где Бен Ладен,Садам Хусейн,Талибан?
Какие тута усе вумные
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22.05.2022 19:03 Відповісти
Можемо розбомбити ми - ну там де кацапи є і все зписати на них .. А нас там немає - є тільки вони. І буде все чиком......
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22.05.2022 22:10 Відповісти
 
 