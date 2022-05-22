Малоймовірно, що Путін перекриє газ великим країнам ЄС, - віцепрезидент Єврокомісії Тіммерманс

Президент Росії Володимир Путін навряд чи перекриє поставки газу великим країнам Європейського союзу. Зокрема, Нідерландам, Німеччині та Італії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nos.

На думку віцепрезидента Єврокомісії Франса Тіммерманса, на сьогодні мало шансів на те, що Росія повністю перекриє поставки.

"Малоймовірно, що президент Росії Путін перекриє газовий кран Нідерландам або таким великим країнам, як Італія або Німеччина. Тому що цим він сильно собі зашкодить", - зазначив він.

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Він підкреслив, що Путін в основному чинить тиск на дрібних покупців.

"Він волів би зберегти на своїй стороні великих гравців, тому що це практично єдине джерело доходу, яке у нього залишилося", - додав Тіммерманс.

Як повідомлялося, напередодні РФ припинила постачання газу до Фінляндії після того, як фінські компанії відмовилися відкривати рублеві рахунки для оплати за новими умовами. Ще раніше всупереч діючим контрактам поставки газу припинилися до Польщі та Болгарії.