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Маловероятно, что Путин перекроет газ большим странам ЕС, - вице-президент Еврокомиссии Тиммерманс

газ,рф

Президент России Владимир Путин вряд ли перекроет поставки газа крупным странам Европейского союза. В частности, Нидерландам, Германии и Италии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nos.

По мнению вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса, на сегодня мало шансов на то, что Россия полностью перекроет поставки.

"Маловероятно, что президент России Путин перекроет газовый кран Нидерландам или таким крупным странам, как Италия или Германия. Потому что этим он сильно себе навредит", - отметил он.

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Он подчеркнул, что Путин в основном оказывает давление на мелких покупателей.

"Он предпочел бы сохранить на своей стороне крупных игроков, потому что это практически единственный источник дохода, который у него остался", - добавил Тиммерманс.

Напомним, накануне Российская Федерация прекратила поставки газа в Финляндию после того, как финские компании отказались открывать рублевые счета для оплаты по новым условиям.

Газ (10223) Газпром (3183) россия (95393)


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Топ комментарии
+20
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22.05.2022 18:09
+19
NYTimes

Американське видання видало редакторську статтю про начебто неможливість звільнити захопленні території військовим шляхом. А отже, як би гарно не воювала Україна, але рано чи пізно треба буде приймати важке рішення. Приймати його будуть, звичайно, українці самі, але ж...

Будемо відверті, західні журналісти не знають про росіян практично нічого. Так само, як і про українців. Максимум - це їх возили в якийсь алкотур до Москви, де вони брали участь в якійсь панельній дискусії з політологами. Далі канапки-*****-кокс-матрьошка-сувеніри і довга дорога додому. Ось і все.
Більшість так званих совєтологів чи знавців росії - це колишні фанати російської літератури, що вже натякає на їх розумову та психологічну неврівноваженість. Розуміння місцевих звичаїв та взагалі того, що відбувається на місці, - мінімальне. З кабінету у якомусь регіональному американському чи європейському університеті чи сінк-тенку можна пафосно писати чергову книгу про путіна, російську армію чи росіян.

Але вітаю: ці люди ніфіга не знають про те, про що намагаються писати. Та на заводі працювати важче, тому Східною Європою бігають табуни совєтологів, борців з нашою корупцією чи будівельників відкритого суспільства. На що гранти дадуть, те і збудуємо.
Саме тому ці люди аж ніфіга не зрозуміли ні після першого Майдану студентів у 1990-х, ні після першого відомого на Заході Майдану 2004-го. Навіть у 2014-му не допомогло. Лютий 2022 теж нічому не навчив - ці люди живуть далеко, мов(и) не знають.

Більшості цих експертів та журналістів легше жити в світі, який вони собі в мізках намалювали. Це їх зона комфорту, де росіяни - це щось з незрозумілою душею, а не просто відсталі фанатичні нащадки совєтів. Для більшості світу ще не дійшло, що світ може прожити без росії.

Важко звикати до нової реальності, але вона наздожене навіть цих авторів статті у NYTimes. Світ буде жити без росії та росіян, які знову стануть мирними бурятами, татарами, інгушами і т.п. А з Воронезькою республікою ми вже якось домовимось про 50-100 кілометрову демілітарізовану зону вглиб колишньої російської території.

Самозвані інтелектуали, робітники культури та мас-медіа важко звикатимуть до нового світового порядку, в якому стане очевидно, що Україна може перемогти росіян. Діар колегз, краще вчіть нові для себе слова - стугна, Азов, нептун, квітник замість калашніков-бабушка-жуков...
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22.05.2022 18:10
+12
Сергій Авдєєв

Знаєте, ці пропозиції від італійських політиків - це результат роботи радників ОП.

Так звані консультанти ОП тепер більше часу проводять в Італії ніж в Україні (можливо пов'язано з перебуванням дружини Зе тут)

А приватні телеканали (їм , каналам, за це , впевнена, платять великі гроші) навперебій демонструють інтерв'ю міністра Ткаченка, Арахамії, Подоляка, Олександра Роднянського (знаєте такого продюсера з 1+1?), де ті багато говорять від імені України.

І головною є думка про завершення війни саме на умовах поступитись раші.

Першу умову вони називають відмову від НАТО (уявляєте?), потім пропонують стіл переговорів з путлєром і Зеленським , демілітаризацію (зменшення ЗСУ та певного виду озброєнь) і денаціфікацію (лояльність до російськомовних ЗМІ на території України, про велику російську культуру, яку треба зберегти і розвивати , про російську мову в школах (бо схід говорить російською і захисники теж).

На каналах MEDIASET (власник Берлусконі) багато уваги консультантам з ОП, особливо Роднянському . А на каналі La7, теж приватному, вже демонстрували отой ганебний фільм "Слуга народу", возвеличуючи Зе.

Хоча серед італійських глядачів цей фільм викликає лише негативні коментарі.

Чуючи ці наративи, італійська влада їх озвучує.
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22.05.2022 18:37
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Тим часом Байден https://preview.redd.it/uk2cejl980191.gif?format=mp4&s=ce0ca2d27dcad3369809063515e6b3e418c21715
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22.05.2022 18:07 Ответить
если бы ***** хотел, он бы давно мог это сделать. Но этим он подпишет себе смертный приговор. И оно это понимает
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22.05.2022 18:09 Ответить
одна шарага - говноленд, франция, германия, италия.
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22.05.2022 18:09 Ответить
Сергій Авдєєв

Знаєте, ці пропозиції від італійських політиків - це результат роботи радників ОП.

Так звані консультанти ОП тепер більше часу проводять в Італії ніж в Україні (можливо пов'язано з перебуванням дружини Зе тут)

А приватні телеканали (їм , каналам, за це , впевнена, платять великі гроші) навперебій демонструють інтерв'ю міністра Ткаченка, Арахамії, Подоляка, Олександра Роднянського (знаєте такого продюсера з 1+1?), де ті багато говорять від імені України.

І головною є думка про завершення війни саме на умовах поступитись раші.

Першу умову вони називають відмову від НАТО (уявляєте?), потім пропонують стіл переговорів з путлєром і Зеленським , демілітаризацію (зменшення ЗСУ та певного виду озброєнь) і денаціфікацію (лояльність до російськомовних ЗМІ на території України, про велику російську культуру, яку треба зберегти і розвивати , про російську мову в школах (бо схід говорить російською і захисники теж).

На каналах MEDIASET (власник Берлусконі) багато уваги консультантам з ОП, особливо Роднянському . А на каналі La7, теж приватному, вже демонстрували отой ганебний фільм "Слуга народу", возвеличуючи Зе.

Хоча серед італійських глядачів цей фільм викликає лише негативні коментарі.

Чуючи ці наративи, італійська влада їх озвучує.
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22.05.2022 18:37 Ответить
Не вся італійська влада їх підтримує. Це говорять саме ті, хто проти всього і всіх - ну ті що завжди незгодні з усім. Решта політиків засуджують ці пропозиції. Тобто, це Салвіні і КО. Їм головне все покритикувати і всі осудити. І у нас такі є .
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22.05.2022 22:16 Ответить
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22.05.2022 18:09 Ответить
Звісно не перекриє, якщо німці з італійцями газ за рублі брати будуть...
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22.05.2022 18:10 Ответить
А Украина не рубли берет за прокачку?
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22.05.2022 19:12 Ответить
так они уже и берут за рубли
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22.05.2022 22:00 Ответить
NYTimes

Американське видання видало редакторську статтю про начебто неможливість звільнити захопленні території військовим шляхом. А отже, як би гарно не воювала Україна, але рано чи пізно треба буде приймати важке рішення. Приймати його будуть, звичайно, українці самі, але ж...

Будемо відверті, західні журналісти не знають про росіян практично нічого. Так само, як і про українців. Максимум - це їх возили в якийсь алкотур до Москви, де вони брали участь в якійсь панельній дискусії з політологами. Далі канапки-*****-кокс-матрьошка-сувеніри і довга дорога додому. Ось і все.
Більшість так званих совєтологів чи знавців росії - це колишні фанати російської літератури, що вже натякає на їх розумову та психологічну неврівноваженість. Розуміння місцевих звичаїв та взагалі того, що відбувається на місці, - мінімальне. З кабінету у якомусь регіональному американському чи європейському університеті чи сінк-тенку можна пафосно писати чергову книгу про путіна, російську армію чи росіян.

Але вітаю: ці люди ніфіга не знають про те, про що намагаються писати. Та на заводі працювати важче, тому Східною Європою бігають табуни совєтологів, борців з нашою корупцією чи будівельників відкритого суспільства. На що гранти дадуть, те і збудуємо.
Саме тому ці люди аж ніфіга не зрозуміли ні після першого Майдану студентів у 1990-х, ні після першого відомого на Заході Майдану 2004-го. Навіть у 2014-му не допомогло. Лютий 2022 теж нічому не навчив - ці люди живуть далеко, мов(и) не знають.

Більшості цих експертів та журналістів легше жити в світі, який вони собі в мізках намалювали. Це їх зона комфорту, де росіяни - це щось з незрозумілою душею, а не просто відсталі фанатичні нащадки совєтів. Для більшості світу ще не дійшло, що світ може прожити без росії.

Важко звикати до нової реальності, але вона наздожене навіть цих авторів статті у NYTimes. Світ буде жити без росії та росіян, які знову стануть мирними бурятами, татарами, інгушами і т.п. А з Воронезькою республікою ми вже якось домовимось про 50-100 кілометрову демілітарізовану зону вглиб колишньої російської території.

Самозвані інтелектуали, робітники культури та мас-медіа важко звикатимуть до нового світового порядку, в якому стане очевидно, що Україна може перемогти росіян. Діар колегз, краще вчіть нові для себе слова - стугна, Азов, нептун, квітник замість калашніков-бабушка-жуков...
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22.05.2022 18:10 Ответить
Захоплені території ми дійсно ніяким шляхом вже не звільнемо і справа не у обізнаності американських журналістів, а у історії, яка свідчить про те що де расєя зайшла, водтам вже ніколи не виходить
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22.05.2022 20:16 Ответить
Стройте трубы вместе все и Украина и вся ЕС и США и весь Запад в Арабские страны, чтобы покупать там газ дешевый ибо его добыча дешевле, чем в России.
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22.05.2022 18:16 Ответить
У нас самих газа хватит обеспечивать всю Европу. Н никаких трубопроводов строить не нужно. Европа сейчас переходит на сланцевый газ из США, украинский будет намного дешевле.
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22.05.2022 18:28 Ответить
Буде холодна зима і обов'язково перекриє
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22.05.2022 18:17 Ответить
Если доживет до зимы.
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22.05.2022 18:21 Ответить
Надіюся
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22.05.2022 18:46 Ответить
Ваші слова - Богу у вуха...
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22.05.2022 19:01 Ответить
висловлювання"маловєроятно" для Фуйла не підходить
Він буде робити все так щоб у німців та італійців голова захилялась..
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22.05.2022 18:25 Ответить
Очень мощный геополитический прогноз. Может и не перекроет. А может и перекроет. И это имея тысячи разных разведывательных и аналитических контор. Ни черта Европа не готова к текущим вызовам.
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22.05.2022 18:25 Ответить
Пускай перекрывает. Я готов переплачивать за газ, за энергоносители, если это поможет Украине победить московитских выродков-сатанистов и уродов руССо-фашистских.
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22.05.2022 18:27 Ответить
Сколько вы готовы платить за бензин для приближения победы?
Сто грн. дадите?
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22.05.2022 18:36 Ответить
Лично я уже далеко не молодой, но готов поставить свое авто в гараж и ездить в метро или наземным до конца своих дней ради того, чтобы ***** и ешо шоблу вместе с орками быстрее утилизировали, да и саму ********* тоже на множество, по крайней мере на десяток государств разделили.
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22.05.2022 19:05 Ответить
Дамо!!! аби бути якнай далі від вас, расєйські нацисти...
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22.05.2022 20:19 Ответить
За сколько будет построен трубопровод с Арабских стран до ЕС? Арабский газ и нефть дешевле намного ибо добывать легче, чем в России. Нужно каждой стране взять по участку и за месяцы можно проложить все!
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22.05.2022 18:34 Ответить
Якшо до будови буде залучена Італія, то декілька десятиліть, і то потім італійці скажуть, що їм грошей забракло. Тут усе так іде, і все так будується.
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22.05.2022 22:13 Ответить
Да не перекроет путлер ничего. Великий гопник из питерской подворотни только понты лохам толкать умеет. У нас один такой янелох, заглядывающий путлеру в глаза, и завелся благодаря дебильным любителям мира с рабссеей.
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22.05.2022 18:37 Ответить
Надо конфисковать все хранилища и трубы Параши и заполнить их за лето газом из других источников. А когда осенью Параша приползёт со своим газом, предложить им закачать его себе в дупу.
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22.05.2022 18:45 Ответить
Шольц на це здатен?)))
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22.05.2022 20:22 Ответить
Он еще нападет на этих амеб европейских. А газ-то, нет, не перекроет. Будет спонсировать их же деньгами войну против них.🤣
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22.05.2022 18:46 Ответить
Німеччина та Італія дозволили компаніям відкривати рахунки в рублях для оплати газу з РФ, - Reuters Джерело: https://biz.censor.net/n3342848
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22.05.2022 18:48 Ответить
"Гроші не пахнуть",- сказав колись римський імператор Веспасіан. І до цього часу абсолютно нічого не змінилось.
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22.05.2022 18:48 Ответить
Говорите маловероятно, значит точно сделает
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22.05.2022 19:02 Ответить
Арабские страны,это не там где Бен Ладен,Садам Хусейн,Талибан?
Какие тута усе вумные
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22.05.2022 19:03 Ответить
Можемо розбомбити ми - ну там де кацапи є і все зписати на них .. А нас там немає - є тільки вони. І буде все чиком......
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22.05.2022 22:10 Ответить
 
 