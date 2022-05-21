В Северодонецке возобновили газоснабжение, - Гайдай

Вчера был завершен ремонт магистрального газопровода близ Северодонецка, проверена его герметичность и открыта задвижка, что позволило вернуть голубое топливо в некоторые районы города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Также, отметил он, по всей области отсутствует централизованное водоснабжение. 20 мая спасатели развезли людям 72 тонны воды.

"Города и села также остаются обесточенными. И возобновить электроснабжение сложно до завершения активных боевых действий. Впрочем, польские компании при содействии Польской ассоциации передачи и распределения электроэнергии уже передали украинским энергетикам 20 вагонов с электрооборудованием".

Две первые партии помощи уже распределены и переданы операторам систем распределения в Киевской, Одесской, Запорожской, Луганской, Черниговской, Николаевской, Сумской областях. Третья партия ожидает распределения и передачи в регионы", - рассказал Гайдай.

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