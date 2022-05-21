УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10543 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 473 5

У Сєверодонецьку поновили газопостачання, - Гайдай

луганщина

Вчора було завершено ремонт магістрального газогону поблизу Сєверодонецька, перевірено його герметичність та відкрито засувку, що дозволило повернути блакитне паливо в деякі райони міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Також, зазначив він, по всій області відсутнє централізоване водопостачання. За 20 травня рятувальниками розвезено людям 72 тонни води.

"Міста і села також залишаються знеструмленими. І відновити електропостачання складно до завершення активних бойових дій. Втім польські компанії за сприяння Польської асоціації передачі та розподілу електроенергії вже передали українським енергетикам 20 вагонів із електрообладнанням.

Дві перші партії допомоги вже розподілені та передані операторам систем розподілу у Київській, Одеській, Запорізькій, Луганській, Чернігівській, Миколаївській, Сумській областях. Третя партія очікує розподілу та передачі до регіонів", - розповів Гайдай.

Читайте: Рашисти обстріляли школу в Сєверодонецьку, де переховувалися понад 200 людей. Загинуло щонайменше троє. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

газ (10407) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4874)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чтото єтого гайдай *********
показати весь коментар
21.05.2022 10:20 Відповісти
А кого треба, лугандонского чеПушиліна?
показати весь коментар
21.05.2022 10:55 Відповісти
Чи голого експерда Арестовича?
показати весь коментар
21.05.2022 10:56 Відповісти
який в тому сенс? газопостачання відновлено до наступного фашистського снаряда, який прилетить в будь яку хвилину.
показати весь коментар
21.05.2022 10:28 Відповісти
 
 