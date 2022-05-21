У Сєверодонецьку поновили газопостачання, - Гайдай

Вчора було завершено ремонт магістрального газогону поблизу Сєверодонецька, перевірено його герметичність та відкрито засувку, що дозволило повернути блакитне паливо в деякі райони міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Також, зазначив він, по всій області відсутнє централізоване водопостачання. За 20 травня рятувальниками розвезено людям 72 тонни води.

"Міста і села також залишаються знеструмленими. І відновити електропостачання складно до завершення активних бойових дій. Втім польські компанії за сприяння Польської асоціації передачі та розподілу електроенергії вже передали українським енергетикам 20 вагонів із електрообладнанням.



Дві перші партії допомоги вже розподілені та передані операторам систем розподілу у Київській, Одеській, Запорізькій, Луганській, Чернігівській, Миколаївській, Сумській областях. Третя партія очікує розподілу та передачі до регіонів", - розповів Гайдай.

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