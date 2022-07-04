Конференция в Лугано: Представлен масштабный план восстановления Украины
Украинские организации подписали Манифест гражданского общества для обнародования на Конференции по восстановлению Украины в Лугано.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Восстановление инфраструктуры, мирной жизни в Украине должно происходить по новым стандартам и быть вкладом в устойчивость новых институтов. Бремя войны и связанных страданий не должно побуждать политические элиты и часть общества к поддержке авторитарных систем управления и поиску популистских решений.
Наша современная история убедительно демонстрирует, что в критические моменты наши партнерства и наши государственные институции должны быть усилены включенностью гражданского общества, сетевых инициатив, волонтерских групп, частной инициативы, чей вклад делает реформы устойчивыми и будет предотвращать откат назад. Поэтому во всем нашем разнообразии и различиях во взглядах мы хотим задекларировать общие принципы и рамку для будущего, ради которого миллионы украинцев ежедневно рискуют собственной жизнью", - говорится в манифесте.
Манифест подписали: Центр гражданских свобод, Евромайдан SOS, Центр противодействия коррупции, "Пласт", Гражданская сеть "Опора", Движение "Чесно", Международное агентство перемен, Фонд DEJURE и другие.
Также были озвучены критерии будущего устройства и восстановления Украины:
1. Украина является государством с европейской идентичностью, которое разделяет общие ценности и историю с другими европейскими нациями и считает себя частью европейской семьи.
2.Украина является представительной демократией со состязательным политическим процессом, изменяемыми правовым способом политическими элитами, честными и свободными выборами, свободой слова и независимыми медиа, защищенными правами человека, состоятельным местным самоуправлением.
3. Украина - открытая рыночная экономика с равными правилами игры и минимальным, ограниченным законом вмешательством государства.
4. Украина является защищенным пространством для развития украинской и крымскотатарской культур и разнообразия различных культур и идентичностей.
5. Украинцы включены в процесс принятия решений по своему будущему на всех уровнях. Любой процесс принятия решений прозрачный и партисипативный. Решения обсуждаются и принимаются с учетом долгосрочных последствий.
6. Никто не имеет монополии на решения, касающиеся всех. Гражданское общество является важным способом участия граждан в общественной жизни. Государство и местное самоуправление открыты для взаимодействия с гражданским обществом.
Красные линии, пересечение которых "неприемлемо ни при каких условиях, поскольку влечет экзистенциальные риски для Украины и украинцев":
1. Утрата государственной и территориальной целостности, депортация граждан, отказ от защиты прав человека.
2. Замораживание или отложение конфликта, которое позволит Российской Федерации восстановиться и усилиться для продолжения войны против Украины или создать преграды в развитии для Украины.
3. Уничтожение или притеснение идентичности, культуры, языка, прав и свобод граждан.
4. Демонтаж демократических институтов, систем сдержек и противовесов, отказ от демократического процесса или манипуляция ими.
5. Усиление государственного вмешательства в экономику.
6. Уменьшение прозрачности государственного управления, расширение практик, порождающих коррупцию.
7. Отказ от европейской и евроатлантической интеграции.
Приоритетные задачи для развития Украины:
1. Восстановление и усиление национальной безопасности, в том числе через вступление в систему коллективной безопасности.
2. Восстановление и защита человеческой безопасности, в том числе тоталитарного наследия советских практик в украинской политической системе; создание условий для возвращения граждан, вынужденных покинуть свои дома или депортированных или пленных.
3. Защита и развитие демократической системы управления, политических прав и свобод граждан.
4. Установление верховенства права, создание независимой и добродетельной системы правосудия, эффективной и справедливой системы органов правопорядка.
5. Цельное развитие человеческого капитала, модернизация системы образования и науки, заживление исторической травмы, рост уважения к достоинству человека.
6. Защита прав собственности и поощрение частной инициативы в разнообразии ее проявлений, создание условий для свободного развития предпринимательства.
7. Развитие местного самоуправления и субсидиарности в государственном управлении.
8. Восстановление населения и природной среды сверх исторических показателей, модернизации экономики и инфраструктуры, европейской интеграции.
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Це список підписантів маніфесту (папірця, яким можна підтертися), а не список організацій, що будуть щось контролювати.
А коли буде перемога, то "найвеличніший" зі своїми друзяками на всі ваші маніфести свою піанінову паличко покладе і на тому все і закінчиться.
Грьобані імітатори бурхливої діяльності.
Давайте ще може землю на Марсі розподілимо, щоб, коли хтось туди долетить, вже маніфест був.
То чому війна має завадити українцям не дати плісняві, на чолі з кацапською ОПою, узурпувати владу?
це про що, якщо не про гроші?
"Кабмін виділив 5,9 мільярда на ремонт доріг "
Джерело: https://biz.censor.net/n3351972
Джерело: )
п1. вступ куда (НАТО, галактич союз) ?куда-то короче
п2. какими инструментами, уж не заблокированными ли патронами от Швецарии
п3. захист ким\чим ?
п4. ну тут зрозуміло більш меньш
5,6,7 - ну может быть
п.8 - за все хорошее против всего плохого
и "черовоні лінії" - для кого ? хто буде контролювати.
корупція, держ втручання в економіку, утиски всього Українського і Патріотичного,
навязливе бажання домовитись з паРашею, навмисна втрата територій (Чонгар і
Південь України) , закриття ТБ каналів які критикують владу
"Сначала нужно победить в войне. То есть, этот план (відновлення України - А.М.) не начнет действовать ранее следующего года. За это время западным странам нужно принять законы, которые позволяли бы передать замороженные российские деньги Украине.
Первой такой закон приняла Канада, остальные изучают и присматриваются. Здесь важны США, Германия, Франция, Великобритания, Швейцария и др. В одной только Великобритании на сегодня заморожено 350 млрд долларов российских денег, столько же - в США и тд.
Нет ни одного шанса, что эти деньги просто передадут Украине, чтобы Коломойский и его банда у власти их просто украли. Нет. Запад прекрасно знает с кем имеет дело, поэтому распределением денег будет заниматься западный управляющий орган с привлечением украинцев.
Деньги будут выделяться под конкретные проекты. Деньги будут выделяться также в обмен на реформы и меры по борьбе с коррупцией. У Запада огромный опыт в этом (восстановление Германии, Японии и тд) и велосипед изобретать не придется".
Запрягать телегу впереди лошади - любимое занятие ОП.
Их замысел понятен - надо первым стать в очередь на денежные потоки.
Почему то у зеленых по прежнему нет плана развития и перевооружения армии, внедрения собственных разработок собственного оружия.
С учётом наших традиций ментальности и культуры
А так оно будет красивое но чужое нам
В "Пріоритетні завдання.... " - Відокремлення бізнесу від влади.