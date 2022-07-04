Конференция в Лугано: Представлен масштабный план восстановления Украины

Украинские организации подписали Манифест гражданского общества для обнародования на Конференции по восстановлению Украины в Лугано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Восстановление инфраструктуры, мирной жизни в Украине должно происходить по новым стандартам и быть вкладом в устойчивость новых институтов. Бремя войны и связанных страданий не должно побуждать политические элиты и часть общества к поддержке авторитарных систем управления и поиску популистских решений.

Наша современная история убедительно демонстрирует, что в критические моменты наши партнерства и наши государственные институции должны быть усилены включенностью гражданского общества, сетевых инициатив, волонтерских групп, частной инициативы, чей вклад делает реформы устойчивыми и будет предотвращать откат назад. Поэтому во всем нашем разнообразии и различиях во взглядах мы хотим задекларировать общие принципы и рамку для будущего, ради которого миллионы украинцев ежедневно рискуют собственной жизнью", - говорится в манифесте.

Манифест подписали: Центр гражданских свобод, Евромайдан SOS, Центр противодействия коррупции, "Пласт", Гражданская сеть "Опора", Движение "Чесно", Международное агентство перемен, Фонд DEJURE и другие.

Также были озвучены критерии будущего устройства и восстановления Украины:



1. Украина является государством с европейской идентичностью, которое разделяет общие ценности и историю с другими европейскими нациями и считает себя частью европейской семьи.

2.Украина является представительной демократией со состязательным политическим процессом, изменяемыми правовым способом политическими элитами, честными и свободными выборами, свободой слова и независимыми медиа, защищенными правами человека, состоятельным местным самоуправлением.

3. Украина - открытая рыночная экономика с равными правилами игры и минимальным, ограниченным законом вмешательством государства.

4. Украина является защищенным пространством для развития украинской и крымскотатарской культур и разнообразия различных культур и идентичностей.

5. Украинцы включены в процесс принятия решений по своему будущему на всех уровнях. Любой процесс принятия решений прозрачный и партисипативный. Решения обсуждаются и принимаются с учетом долгосрочных последствий.

6. Никто не имеет монополии на решения, касающиеся всех. Гражданское общество является важным способом участия граждан в общественной жизни. Государство и местное самоуправление открыты для взаимодействия с гражданским обществом.

Красные линии, пересечение которых "неприемлемо ни при каких условиях, поскольку влечет экзистенциальные риски для Украины и украинцев":

1. Утрата государственной и территориальной целостности, депортация граждан, отказ от защиты прав человека.

2. Замораживание или отложение конфликта, которое позволит Российской Федерации восстановиться и усилиться для продолжения войны против Украины или создать преграды в развитии для Украины.

3. Уничтожение или притеснение идентичности, культуры, языка, прав и свобод граждан.

4. Демонтаж демократических институтов, систем сдержек и противовесов, отказ от демократического процесса или манипуляция ими.

5. Усиление государственного вмешательства в экономику.

6. Уменьшение прозрачности государственного управления, расширение практик, порождающих коррупцию.

7. Отказ от европейской и евроатлантической интеграции.

Приоритетные задачи для развития Украины:

1. Восстановление и усиление национальной безопасности, в том числе через вступление в систему коллективной безопасности.

2. Восстановление и защита человеческой безопасности, в том числе тоталитарного наследия советских практик в украинской политической системе; создание условий для возвращения граждан, вынужденных покинуть свои дома или депортированных или пленных.

3. Защита и развитие демократической системы управления, политических прав и свобод граждан.

4. Установление верховенства права, создание независимой и добродетельной системы правосудия, эффективной и справедливой системы органов правопорядка.

5. Цельное развитие человеческого капитала, модернизация системы образования и науки, заживление исторической травмы, рост уважения к достоинству человека.

6. Защита прав собственности и поощрение частной инициативы в разнообразии ее проявлений, создание условий для свободного развития предпринимательства.

7. Развитие местного самоуправления и субсидиарности в государственном управлении.

8. Восстановление населения и природной среды сверх исторических показателей, модернизации экономики и инфраструктуры, европейской интеграции.