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Новости Война
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Конференция в Лугано: Представлен масштабный план восстановления Украины

лугано

Украинские организации подписали Манифест гражданского общества для обнародования на Конференции по восстановлению Украины в Лугано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Восстановление инфраструктуры, мирной жизни в Украине должно происходить по новым стандартам и быть вкладом в устойчивость новых институтов. Бремя войны и связанных страданий не должно побуждать политические элиты и часть общества к поддержке авторитарных систем управления и поиску популистских решений.

Наша современная история убедительно демонстрирует, что в критические моменты наши партнерства и наши государственные институции должны быть усилены включенностью гражданского общества, сетевых инициатив, волонтерских групп, частной инициативы, чей вклад делает реформы устойчивыми и будет предотвращать откат назад. Поэтому во всем нашем разнообразии и различиях во взглядах мы хотим задекларировать общие принципы и рамку для будущего, ради которого миллионы украинцев ежедневно рискуют собственной жизнью", - говорится в манифесте.

Манифест подписали: Центр гражданских свобод, Евромайдан SOS, Центр противодействия коррупции, "Пласт", Гражданская сеть "Опора", Движение "Чесно", Международное агентство перемен, Фонд DEJURE и другие.

Также были озвучены критерии будущего устройства и восстановления Украины:


1. Украина является государством с европейской идентичностью, которое разделяет общие ценности и историю с другими европейскими нациями и считает себя частью европейской семьи.
2.Украина является представительной демократией со состязательным политическим процессом, изменяемыми правовым способом политическими элитами, честными и свободными выборами, свободой слова и независимыми медиа, защищенными правами человека, состоятельным местным самоуправлением.
3. Украина - открытая рыночная экономика с равными правилами игры и минимальным, ограниченным законом вмешательством государства.
4. Украина является защищенным пространством для развития украинской и крымскотатарской культур и разнообразия различных культур и идентичностей.
5. Украинцы включены в процесс принятия решений по своему будущему на всех уровнях. Любой процесс принятия решений прозрачный и партисипативный. Решения обсуждаются и принимаются с учетом долгосрочных последствий.
6. Никто не имеет монополии на решения, касающиеся всех. Гражданское общество является важным способом участия граждан в общественной жизни. Государство и местное самоуправление открыты для взаимодействия с гражданским обществом.

Красные линии, пересечение которых "неприемлемо ни при каких условиях, поскольку влечет экзистенциальные риски для Украины и украинцев":

1. Утрата государственной и территориальной целостности, депортация граждан, отказ от защиты прав человека.
2. Замораживание или отложение конфликта, которое позволит Российской Федерации восстановиться и усилиться для продолжения войны против Украины или создать преграды в развитии для Украины.
3. Уничтожение или притеснение идентичности, культуры, языка, прав и свобод граждан.
4. Демонтаж демократических институтов, систем сдержек и противовесов, отказ от демократического процесса или манипуляция ими.
5. Усиление государственного вмешательства в экономику.
6. Уменьшение прозрачности государственного управления, расширение практик, порождающих коррупцию.
7. Отказ от европейской и евроатлантической интеграции.

Приоритетные задачи для развития Украины:

1. Восстановление и усиление национальной безопасности, в том числе через вступление в систему коллективной безопасности.
2. Восстановление и защита человеческой безопасности, в том числе тоталитарного наследия советских практик в украинской политической системе; создание условий для возвращения граждан, вынужденных покинуть свои дома или депортированных или пленных.
3. Защита и развитие демократической системы управления, политических прав и свобод граждан.
4. Установление верховенства права, создание независимой и добродетельной системы правосудия, эффективной и справедливой системы органов правопорядка.
5. Цельное развитие человеческого капитала, модернизация системы образования и науки, заживление исторической травмы, рост уважения к достоинству человека.
6. Защита прав собственности и поощрение частной инициативы в разнообразии ее проявлений, создание условий для свободного развития предпринимательства.
7. Развитие местного самоуправления и субсидиарности в государственном управлении.
8. Восстановление населения и природной среды сверх исторических показателей, модернизации экономики и инфраструктуры, европейской интеграции.

общественные организации (154) восстановление (210)


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Топ комментарии
+20
Ворог навіть не зупинений й невідомо де і коли це станеться, зекоманду яка вже аж пищить хоче пиляти бабло треба відправити на фронт, в Слов'янськ на екскурсію.
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04.07.2022 14:59
+12
Блін ви там ******* всі? Давайте зпочатку від кацапів відібʼємось, а вже потім бабло на відбудові пиляти будете. Ще ніфіга не перемога...
А коли буде перемога, то "найвеличніший" зі своїми друзяками на всі ваші маніфести свою піанінову паличко покладе і на тому все і закінчиться.
Грьобані імітатори бурхливої діяльності.
Давайте ще може землю на Марсі розподілимо, щоб, коли хтось туди долетить, вже маніфест був.
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04.07.2022 15:01
+10
не плохо , но кто будет контролировать выполнение этих положений ? опять красивые вместо умных ?
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04.07.2022 14:58
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Правила форума Совет форумчан
не плохо , но кто будет контролировать выполнение этих положений ? опять красивые вместо умных ?
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04.07.2022 14:58 Ответить
они и будут. в списке действительно активные организации с профессионалами своего дела в своем составе
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04.07.2022 15:01 Ответить
Контролировать что либо можно, только если у тебя есть соответствующие полномочия. Если у тебя полномочий нет, а тьі - просто представитель колбасной ємиграции, которому скучно и нефиг делать, то єто не контроль, а вой на болотах.
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04.07.2022 15:06 Ответить
ну зеленые найдут полномочия , у них клоун - президент, а начальник сбу - всего лишь лейтенант , без соответствующего образования , можешь себе представить что творится на исполнительной ступени.
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04.07.2022 15:16 Ответить
ЗЕлена брехня.

Це список підписантів маніфесту (папірця, яким можна підтертися), а не список організацій, що будуть щось контролювати.
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04.07.2022 15:18 Ответить
Я думаю, конференція донорів. Після ІІ Світової війни план Маршалла передбачав певні вимоги до країн, яким надавалась допомога. Радянському Союзу теж пропонувалося, він не погодився. https://www.bbc.com/russian/international/2012/07/120711_marshall_plan_ussr
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04.07.2022 15:26 Ответить
Підтримую, гарний план, тільки не з цими трухіними, третьяковими, качурами, герусами та іншими арахаміями!
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04.07.2022 22:40 Ответить
гетьманцева ще варто згадати,кхе-кхе, *****************!
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04.07.2022 22:43 Ответить
Ворог навіть не зупинений й невідомо де і коли це станеться, зекоманду яка вже аж пищить хоче пиляти бабло треба відправити на фронт, в Слов'янськ на екскурсію.
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04.07.2022 14:59 Ответить
читай список, немає там ніякої ОП. це громадьські організації, в основному цілком порядні
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04.07.2022 15:02 Ответить
Только за порядными уши ермака и хламидии торчат
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04.07.2022 19:06 Ответить
Особливо не зрозуміло на якї теріторії та який ступінь руйнувать вамся на увазі? Дивно обговорювати відновлення, коли необхідно спочатку зберегти Україну як таку взагалі ..
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04.07.2022 15:02 Ответить
забудь , уже давно обо всем договорено и даны обещания забудь за луганскую и донецкую области, это минимум.
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04.07.2022 15:19 Ответить
І все ти "знаєш". Тобі доповідають?
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04.07.2022 15:30 Ответить
на размінування.
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04.07.2022 18:54 Ответить
Блін ви там ******* всі? Давайте зпочатку від кацапів відібʼємось, а вже потім бабло на відбудові пиляти будете. Ще ніфіга не перемога...
А коли буде перемога, то "найвеличніший" зі своїми друзяками на всі ваші маніфести свою піанінову паличко покладе і на тому все і закінчиться.
Грьобані імітатори бурхливої діяльності.
Давайте ще може землю на Марсі розподілимо, щоб, коли хтось туди долетить, вже маніфест був.
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04.07.2022 15:01 Ответить
Якщо вам із-за кордону не видно, то я вам можу повідомити, що пліснява, прикриваючись війною продовжила почате три роки тому і остаточно узурпувала владу в країні.
То чому війна має завадити українцям не дати плісняві, на чолі з кацапською ОПою, узурпувати владу?
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04.07.2022 15:22 Ответить
Ти хоч текст прочитав? Де там про "бабло пиляти"?
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04.07.2022 15:32 Ответить
"критерії майбутнього устрою та відбудови"
це про що, якщо не про гроші?
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04.07.2022 17:04 Ответить
уже близко , я не хотел трогать эту тему , бо забанят сразу , в добавок к твоему комменту хочется спросить, а кто по национальности , и каковы настоящие фамилии Украинских олигархов, ну не всех конечно , а основных.
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04.07.2022 15:22 Ответить
А твоє прізвище яке?
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04.07.2022 15:36 Ответить
Він і зараз менший. А чому ти так збудився? Води нема?
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04.07.2022 15:34 Ответить
Тупий комент. Верховна Рада вибрана нарідом України за законами неї ж. Ви пропонуєте дозволяти обирати в Раду тільки необрізаних з правильною формою черепа і носа? А ви впевнені, що ваш череп відповідає всім критеріям, щоб бути українцем?
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04.07.2022 15:39 Ответить
Маніловщина чистої води! Спочатку треба перемогти у війні! І взагалі, всілякі маніфести та меморандуми нікого ні до чого не зобов'язують! Зате у Швейцарії побували!
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04.07.2022 15:14 Ответить
ми ще не пабіділі і невідомо коли хоча гроші пиляти вже дуже хочеться
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04.07.2022 15:15 Ответить
Ми ще не пабеділи, та офшори "великого крадівництва" чекати ж не будуть?
"Кабмін виділив 5,9 мільярда на ремонт доріг "
Джерело: https://biz.censor.net/n3351972
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04.07.2022 15:25 Ответить
Цей план хтось бачив взагалі?
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04.07.2022 15:15 Ответить
красивые декларации (Пріоритетні завдання для розвитку України:
Джерело: )
п1. вступ куда (НАТО, галактич союз) ?куда-то короче
п2. какими инструментами, уж не заблокированными ли патронами от Швецарии
п3. захист ким\чим ?
п4. ну тут зрозуміло більш меньш
5,6,7 - ну может быть
п.8 - за все хорошее против всего плохого
и "черовоні лінії" - для кого ? хто буде контролювати.
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04.07.2022 15:19 Ответить
приношу извинения , нашел текст полностью, хорошее начало !!!! свой предыдущий коммент удаляю.
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04.07.2022 15:35 Ответить
Це маячня та піар!
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04.07.2022 15:48 Ответить
Утопія.Вони мрії декларують
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04.07.2022 15:57 Ответить
По"червоним лініям" Зе влада продовжує брехати як радянський чорт порепаний,
корупція, держ втручання в економіку, утиски всього Українського і Патріотичного,
навязливе бажання домовитись з паРашею, навмисна втрата територій (Чонгар і
Південь України) , закриття ТБ каналів які критикують владу
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04.07.2022 16:21 Ответить
Беня Колимський вже на низькому старті
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04.07.2022 16:21 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/plan-marshalla-bazovye-veshhi/ Блогер з США Олег Пономар розжовує :
"Сначала нужно победить в войне. То есть, этот план (відновлення України - А.М.) не начнет действовать ранее следующего года. За это время западным странам нужно принять законы, которые позволяли бы передать замороженные российские деньги Украине.
Первой такой закон приняла Канада, остальные изучают и присматриваются. Здесь важны США, Германия, Франция, Великобритания, Швейцария и др. В одной только Великобритании на сегодня заморожено 350 млрд долларов российских денег, столько же - в США и тд.
Нет ни одного шанса, что эти деньги просто передадут Украине, чтобы Коломойский и его банда у власти их просто украли. Нет. Запад прекрасно знает с кем имеет дело, поэтому распределением денег будет заниматься западный управляющий орган с привлечением украинцев.
Деньги будут выделяться под конкретные проекты. Деньги будут выделяться также в обмен на реформы и меры по борьбе с коррупцией. У Запада огромный опыт в этом (восстановление Германии, Японии и тд) и велосипед изобретать не придется".
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04.07.2022 16:33 Ответить
Все це немає ніякого значення поки шапіто при владі, тільки після того як їх посадять чи розвішають на каштанах почнеться відбудова України.
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04.07.2022 17:12 Ответить
ВІдбудова, вступ в ЄС (чому не в НАТО?), Стамбульська конвенція... Гей, у нас війна, взагалі-то! Не тим займаєтесь, придурки!
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04.07.2022 17:24 Ответить
Дуже хороший маніфест! А контролювати його виконання має кожен громадянин України, а не лише громадські організації підписанти!
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04.07.2022 18:18 Ответить
"Ніхто не має монополії на рішення, що стосуються усіх". єрмак з ОП може, захотіли дати невзорову громадянство і дали нас не спитали, зараз якійсь наволочі дають можливість з-під санкцій виповзти, за засудження війни, там такі гроші, воно навіть Ісуса Христа засудить не тільки війну і при тому ми навіть імені тієї падлюки не знаємо. Все секретно.
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04.07.2022 18:24 Ответить
Без усунення іудопаразитизму відбудувати країну неможливо. Чорна діра.
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04.07.2022 18:33 Ответить
Враг еще не побежден.
Запрягать телегу впереди лошади - любимое занятие ОП.
Их замысел понятен - надо первым стать в очередь на денежные потоки.
Почему то у зеленых по прежнему нет плана развития и перевооружения армии, внедрения собственных разработок собственного оружия.
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04.07.2022 18:40 Ответить
Мы должны сами составить план возрождения
С учётом наших традиций ментальности и культуры
А так оно будет красивое но чужое нам
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04.07.2022 19:29 Ответить
вже стали в чергу за асфальтом будівельники оманські
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04.07.2022 19:35 Ответить
У Києві киплять дорожні роботи. Ще не розібрали всі блоки і їжаки, а дороги латають, що тільки маячки блискають по всіх дорогах і провулках.
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04.07.2022 20:45 Ответить
Стосовно економіки ці тези суперечать історичному досвіду: швидке відновлення після руйнівної війни можливе тільки за умови агресивного державного втручання. Корея після Корейської війни - найбільш яскравий приклад. План Маршала - не так яскраво, але теж виключно державна програма. Прикладів швидкого відновлення після війни чисто ринковими засобами світова історія за останні 100 років нам не показує. Це один з ліберальних міфів, ******* варіація міфу про ходіння по воді, тобто релігійне, а не практичне гасло.
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04.07.2022 23:27 Ответить
Сейчас главная задача - разгромить путинскую армию и развалить путинское государство. После этого станет возможным восстановление. Сейчас все силы: интеллектуальные, военные, экономические, информационные - должны работать на ликвидацию путинизма.
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05.07.2022 07:08 Ответить
Потрібно добавити в "Червоні лінії..." - Категоричне недопущення узурпації влади в цілому, так окремих її гілок, як фізичними особами так і окремими політичними силами. Саме жорстоке покарання винних в узурпації влади.
В "Пріоритетні завдання.... " - Відокремлення бізнесу від влади.
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05.07.2022 09:01 Ответить
 
 